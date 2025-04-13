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    Canva platformu yeni yapay zekâ özelliklerini duyurdu

    Görsel düzenleme araçları arasında en çok tercih edilenlerden birisi olan Canva, 2025 yılı içerisinde en gelişmiş yapay zekâ araçlarını kullanıcılarına sunacak.   
    Canva Tam Boyutta Gör
    Fotoğraf ve video düzenleme alanında yapay zekâ teknolojileri artık vazgeçilmez hale geldi. Hemen tüm düzenleme platformları da yapay zekâ teknolojilerini entegre ederek rekabette öne geçmeye çalışıyor. 
    Uzun süredir kullanıcılarına yapay zekâ özellikleri sunan Canva, yeni yıl için düzenlediği Canva Create etkinliğinde daha da geliştirdiği özelliklerini tanıttı. Visual Suite 2.0 adı verilen bu yeni paket yapay zekâ ile yaratıcılığı birleştiriyor. 

    Canva artık daha akıllı

    Yeni pakette en dikkat çekici özellik Canva AI ile tüm üretken yapay zekâ araçlarını sesli komut ile kullanmak. Metin üretiminden görsel düzenlemeye, sunum oluşturmaktan yeniden boyutlandırmaya kadar her işlem sesli komutlar ile gerçekleştiriliyor. 

    Diğer taraftan fotoğraf editörü de yapay zekâ destekli olarak geliştirildi. Arka plan değiştirme, nokta atışı objeleri silme ve ışık düzenine göre gerçekçi görsel montaj gibi özellikler stüdyo kalitesinde gerçekleştirilebiliyor. 

    Ayrıca form, hesap makinesi, etkileşimli flash kartları kod yazmadan üretebileceğiniz Canva Kodu, karmaşık verileri görsel sunumlara çeviren Sihirli Grafikler, verileri akıllı tablolara çevirebilen Canva E-Tablolar, entegre çalışan geniş ölçekli içerik üretimi Geliştirilmiş Sihirli Stüdyo ve belgeleri, sunumları ve web sitelerini tek bir formatta üretebilen Görsel Çalışma Seti özelliği de paket içerisinde yer alıyor. Bu özelliklerin önemli bir kısmı ücretli abonelik seçeneği içerisinde yer alacak. 

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    Binilebilir robot at: Kawasaki Corleo

    V
    vixx 1 gün önce

    atlama butonu mu var yoksa AI'mı kontrol ediyor? İlginç

    M
    moffaka 3 gün önce

    Bunlar zamanla Apple fiyatına araba verir

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