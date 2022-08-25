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    Anlık Bildirim

    Cash App’e Hack saldırısı yapıldı

    Dijital ödeme uygulaması Cash App, siber saldırıya uğradı. Hackerlar yüz binlerce dolarlık fon çaldı ve deep web üzerinden satışa sundu.                                
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    Cash App’e Hack saldırısı yapıldı
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    Son dönemde birçok farklı alandan şirket, protokol ve uygulama hack saldırıları ile karışılaşıyor. Bu kez bir hack saldırısı ile başı dertte olan isim mobil para transfer uygulaması Cash App. Cash App, yüz binlerce dolar değerindeki hack saldırısıyla karşı karşıya kaldığını açıkladı.

    Toplamda kaç tane hesabın ele geçirildiği ve zararın maddi boyutunun ne olduğu henüz bilinmiyor. Cash App, kullanıcıları bağlantılı e-posta adreslerinde iki faktörlü kimlik doğrulamanın etkin olduğundan emin olmaya teşvik ediyor.

    Konu ile ilgili olarak detay vermek gerekirse dijital dünyanın kilitli kapıları, yine dijital anahtarlarla açılıyor. Hackerların elindeki dijital güç de firmaların güvenlik önlemlerine daha çok yatırım yapmasına neden oluyor.

    Ayrıca hackerlar, kullanıcıların hesaplarına giriyor ve yüzlerce dolar çalıyor. Bununla beraber kullanıcı bilgileri edep web üzerinden satışa çıkarılıyor. Bir adım daha ileriye giderek kartlar üzerinden kendileri için alışveriş yapıyor.

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    Dalgalardan elektrik üretiyor: Yüzen omurga

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    kraix 7 saat önce

    Bunun sunun zemininde olan versiyonu var. Kıyılara koyuyorlar hem karaya ulaşması daha basit hem de kimseye bir zararı yok bence bu gereksiz deniz eko sistemini de bozar.

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    Seto-Kaiba 1 gün önce

    Enerji için denizi kapatmak doğru bir yaklaşım değil, karada ağaç kalmadı kesmekten, dünya oksijeninin %80ini üretiyor deniz ve okyanuslar sıra buna mı geldi? Suyun altına ışığın geçmesini önlemek su altında sorunlara neden olacaktır. Su üstü rüzgar türbinleri neyinize yetmiyor?

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    Bloodin 2 gün önce

    1-) Bu elektriği karaya taşımak, 2-) Platformun gemilere zarar vermesini engellemek, 3-) Platformun denizde farklı yerlere taşınmasını engellemek gibi...

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    Bloodin 2 gün önce

    Bazı problemlerin aşılması gerekiyor:

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