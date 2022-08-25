Cash App’e Hack saldırısı yapıldı

Son dönemde birçok farklı alandan şirket, protokol ve uygulama hack saldırıları ile karışılaşıyor. Bu kez bir hack saldırısı ile başı dertte olan isim mobil para transfer uygulaması Cash App. Cash App, yüz binlerce dolar değerindeki hack saldırısıyla karşı karşıya kaldığını açıkladı.
Toplamda kaç tane hesabın ele geçirildiği ve zararın maddi boyutunun ne olduğu henüz bilinmiyor. Cash App, kullanıcıları bağlantılı e-posta adreslerinde iki faktörlü kimlik doğrulamanın etkin olduğundan emin olmaya teşvik ediyor.
Konu ile ilgili olarak detay vermek gerekirse dijital dünyanın kilitli kapıları, yine dijital anahtarlarla açılıyor. Hackerların elindeki dijital güç de firmaların güvenlik önlemlerine daha çok yatırım yapmasına neden oluyor.
Ayrıca hackerlar, kullanıcıların hesaplarına giriyor ve yüzlerce dolar çalıyor. Bununla beraber kullanıcı bilgileri edep web üzerinden satışa çıkarılıyor. Bir adım daha ileriye giderek kartlar üzerinden kendileri için alışveriş yapıyor.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Bunun sunun zemininde olan versiyonu var. Kıyılara koyuyorlar hem karaya ulaşması daha basit hem de kimseye bir zararı yok bence bu gereksiz deniz eko sistemini de bozar.
Enerji için denizi kapatmak doğru bir yaklaşım değil, karada ağaç kalmadı kesmekten, dünya oksijeninin %80ini üretiyor deniz ve okyanuslar sıra buna mı geldi? Suyun altına ışığın geçmesini önlemek su altında sorunlara neden olacaktır. Su üstü rüzgar türbinleri neyinize yetmiyor?
1-) Bu elektriği karaya taşımak, 2-) Platformun gemilere zarar vermesini engellemek, 3-) Platformun denizde farklı yerlere taşınmasını engellemek gibi...
Bazı problemlerin aşılması gerekiyor: