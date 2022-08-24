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    ABD’li ebeveynler okullarda kripto para eğitimi verilmesini istiyor

    Amerika Birleşik Devletleri'nde yapılan anket çalışmasına göre ABD'li ebeveynlerin yüzde 64'ü okullarda kripto para dersi verilmesini istiyor.                   
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    ABD’li ebeveynler okullarda kripto eğitimi verilmesini istiyor
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    Kripto para ve Blockchain sektörü her geçen gün gelişmeye devam ediyor. Bununla beraber, kripto para sektörü ABD’li ailelerin de odağı olmuş durumda. Yapılan yakın tarihli bir anketin sonuçlarına göre; ABD‘de yer alan ebeveynlerin yüzde 64’ü okullarda kripto para dersleri verilmesini destekliyor.

    Kripto para sektörü son dönemde büyük bir ivme kazanarak, tüm dünyanın konuştuğu konulardan biri haline gelmiş durumda. study.com'un yaptığı ankete göre, katılımcıların yüzde 64’ünün yüzde 67’si, kripto para birimlerinin zorunlu eğitimin bir parçası olması gerektiğine inanıyor.

    Study, çalışma raporunda ayrıca ebeveynlerin yüzde 68’inin kripto yatırımı bulunduğunu söylüyor. Ebeveynlerin öğretilmesini istedikleri konular ile yatırımları aynı paralellikte. Ebeveynlerin yüzde 64’ü kripto paranın, yüzde 40’ı blockchainin, yüzde 35’i metaverse’ün ve yüzde 25’i de NFT’lerin okullarda öğretilmesi gerektiğini düşünüyor.

    Diğer taraftan konu Blockchain, metaverse ve NFT’ler söz konusu olduğunda görüşler biraz farklı. Öyle ki katılımcıların sadece yüzde 40’ı bu konuların müfredata dahil edilmesi gerektiğine inanıyor.

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    Dalgalardan elektrik üretiyor: Yüzen omurga

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    Seto-Kaiba 18 saat önce

    Enerji için denizi kapatmak doğru bir yaklaşım değil, karada ağaç kalmadı kesmekten, dünya oksijeninin %80ini üretiyor deniz ve okyanuslar sıra buna mı geldi? Suyun altına ışığın geçmesini önlemek su altında sorunlara neden olacaktır. Su üstü rüzgar türbinleri neyinize yetmiyor?

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    Bloodin 20 saat önce

    1-) Bu elektriği karaya taşımak, 2-) Platformun gemilere zarar vermesini engellemek, 3-) Platformun denizde farklı yerlere taşınmasını engellemek gibi...

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    Bloodin 20 saat önce

    Bazı problemlerin aşılması gerekiyor:

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