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    On ikinci nesil i9 işlemcili ilk oyun bilgisayarı Türkiye’de

    Casper Excalibur G911 oyuncu dizüstü modeli Intel Core i9-12900HK işlemcisini Türkiye’de ilk kez kullanan oyuncu bilgisayarı olurken farklı konfigürasyon seçenekleri sunuyor. 
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    Casper Excalibur G911
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    On ikinci nesil mobil Intel işlemciler içerisinde amiral gemisi olarak gösterebileceğimiz Intel Core i9-12900HK, Casper Excalibur G911 ile ilk kez bir oyuncu dizüstü modelinde Türkiye’ye giriş yaptı.

    Casper Excalibur G911 özellikleri ve fiyatı

    Her yeni ürününde en son teknolojileri Türk kullanıcılarıyla buluşturmaya devam eden Casper markası, bu kez de 2022 yılının en güçlü oyuncu dizüstü bilgisayarını satışa sundu. Hibrit çekirdek mimarili on ikinci nesil Intel Core i9-12900HK işlemciye sahip ilk dizüstü olan Excalibur G911, NVIDIA’nın en üst seviye ekran kartlarından RTX 3080 Ti’a sahip.

    Kullanıcıların da dilediği gibi konfigüre edebildiği Excalibur G911 dizüstü modelinde 64GB’a kadar DDR5 RAM, 165Hz 16 inç ekran, 4TB’a kadar SSD, 27mm incelik, 2.5Kg ağırlık, RGB klavye gibi özellikler yer alıyor.

    Core i7-12700H işlemci seçeneği için henüz bir fiyat yok ancak  Intel Core i9-12900HK ile başlayan 256GB SSD, 8GB RAM, RTX 3070 Ti ekran kartı konfigürasyonu 48.500TL olarak belirlenmiş. En tepede ise 91.900TL civarında bir konfigürasyon bizi karşılıyor. Casper Excalibur G911’e https://www.casper.com.tr/laptop-oyun-bilgisayari/excalibur-g911 linkinden ulaşabilirsiniz.

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    Seri üretimi tamamlandı: Kaplan MT

    alfa-x 2 saat önce

    Hatta yurt dışına satış bile yapıldı , tebrikler mühendislerimize ,tebrikler bu imkanları sağlayanlara

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