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    Cep Telefonları ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    Casper’ın ilk yerli üretim telefonu VIA F20 satışa çıktı

    Casper VIA F20 firmanın ilk yerli üretim akıllı telefonu olarak dikkat çekiyor. 6.55 inçlik çentikli ekran, Helio P35 yonga seti, 5000mAh kapasiteli batarya özellikleri arasında.
    19 Mart 2021, 10:54 (2 sa.)
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    21
    Cep Telefonları
    Ekrem71
    Haber Editörü
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    Casper’ın ilk yerli üretim telefonu VIA F20 satışa çıktı

    Çinli akıllı telefon şirketlerinin ülkemizde üretim yapmak için çalışmaları devam ederken Casper markası ilk kez yerli olarak ürettiği VIA F20 modelini satışa sunuyor.

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    Casper VIA F20 özellikleri ve fiyatı

    Casper VIA F20 modelinde 6.55 inçlik IPS LCD ekran 1600x720 piksel çözünürlük sunuyor. Nokta çentikli ekran ile çerçevesiz bir görünüm elde edilirken 440 nit parlaklık değerine ulaşılıyor. Parmak izi okuyucu ise arka kısma entegre edilmiş.

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    4+4 adet Cortex-A53 çekirdekli Helio P35 yonga setinin güç verdiği telefonda 4GB RAM ve 128GB depolama kapasitesine yer verilmiş. 5000mAh kapasiteli batarya USB Tip-C üzerinden 18W hızlı şarj sunuyor.

    Arka kısımda 48MP çözünürlüğünde ana sensör, 5MP çözünürlüğünde ultra geniş sensör ve 2MP çözünürlüğünde makro ile derinlik sensörleri yer alıyor. Ön kamera ise 8MP çözünürlüğünde. Yapay zeka ile kamera paketi güçlendirilmiş. Casper VIA F20 için 2699TL fiyat etiketi mevcut.



    https://www.casper.com.tr/telefon/via-f20
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    Red_devil33 17 saat önce

    Bunla nasıl çalışacaksın ayrıca ekranı kirlense temizlemekten ayrı dert.

    TheJudgé 17 saat önce

    Millet zaten heryerde maske takanlarla ve çok bu konuda çok dikkatli olanlarla sürekli billur geçiyor bunu takanlarla tam billur geçerler

    bactry 20 saat önce

    korumasın bu tipe bak

    aybrkaknc 1 gün önce

    Bu baya Krogan orijini mi?

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    En Beğenilen Yorumlar Tümünü Genişlet Yorum Yaz
    neronidas (Veysel EJDER) 1 sa. ( Mesaj Silindi )
    Hani yerli üretimde vergi avantajı vardı. Aynı özelliklerde LG K61 2 bin Tl



    https://www.hepsiburada.com/lg-k61-128-gb-lg-turkiye-garantili-p-HBV00000XKZ64?magaza=Teknolojiankara
    Hani yerli üretimde vergi avantajı vardı. Aynı özelliklerde LG K61 2 bin Tl https://www.hepsiburada.com/lg-k61-128-gb-lg-turkiye-garantili-p-HBV0...
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    ingilizceturkcekelime (Sedat ) 1 sa. ( Mesaj Silindi ) en beğenilen mustafacoban
    Şu yerli üretim algınızı bir değiştirin artık. Ülke içerisinde toplanıyorsa bile yerli olarak kabul ediliyor. Araba da üretmiyoruz ama yerli arabalar var.
    1 Yanıt Yanıtla +11
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    Yorumlar (16) Yorum Yaz Forumda Gör
    Numan Acar 4 dk. ( Mesaj Silindi )
    hayırlı uğurlu olsun umarım başarılı bir şekilde memnun kalır herkes. uzun zamanlardır casper kullanan biri olarak casperın türkiyede yaptığı yatırımlardan memnunum
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    mahmutengin 19 dk. ( Mesaj Silindi )
    yok işlemci yok bilmem ne. giriş segment cihaz ve marka nasıl isterse öyle konfigler abi sizene bu durumdan anlamıyorum. isteyen alsın istemeyen almasın bence gayet güzel ve almayı düşünüyorum. sen düşünme alma, hep bi kötüleme çabası artık bana organize gibi gelmeye başladı bu
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    0MG90 22 dk. ( Mesaj Silindi )
    Yerli üretim ve 2700 TL. Yazık gerçekten.
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    asenler (aydın şenler) 25 dk. ( Mesaj Silindi )
    Maalesef Casper uzak durulması gereken bir marka. Özellikle bilgisayar ürünlerinde destek SIFIR. Her şey satıncaya kadar.
    Casper ==> SAT-UNUT.
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    M melo1903 (melik durak) 36 dk. ( Mesaj Silindi )
    benim için yerli demek , içindeki lehiminden tutun , ekranındaki jelatine kadar hatta , harici aparatlarına kadar ülkemizde üretiliyor olması demek ... Yani birebir kopyasını çakmasını hatta klonunu bile yapabiliyor olsak yeterli ...

    Franchising: sözleşmeye dayalı, direkt bütünleşmiş bir pazarlama sistemidir. Bu sistemde markanın imtiyaz hakkı sahibi, belirli süre, koşul ve sınırları kapsayan anlaşmayla bağımsız yatırımcılara sistemini ve markasını kullandırır.

    Bu sadece bizim ülkemize bir has durum mu , başka ülkelerde de böylemi bilmiyorum ama bence yerli etiketini alabilmek bu kadar kolay olmamalı ...
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    D DH Misafiri 46 dk. ( Mesaj Silindi )
    Helio p35 nedor arkadas yerli uretimmis uretme yahu çöp.telefonunu ben sirf yerli diye almak zorundamiyim adam gibi urrtim yap alalim yerli diye nedir helio p35
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    sonbet 53 dk. ( Mesaj Silindi )
    Hayırlı olsun öncelikle türkiye'de üretilmesi çok önemli olmuş. x20 kullanan biri olarak ekstra mutlu oldum
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    A aysensS 1 sa. ( Mesaj Silindi )
    Vergi avantajı olucak mı ?
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    K K_Spartakus (kemal ertem) 1 sa. ( Mesaj Silindi )
    Aynı paraya Redmi Note 9 - Pro veya Poco X3 gibi telefonlar alınabilir. Gereksiz Yerli dayatması.
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    kuruwa (hasan uçar) 1 sa. ( Mesaj Silindi )
    Yurt dışından gelen çöpleri itelemelerini alıştık ama Casper'ın bu çöpü 2700 itelemesi Çok abes
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