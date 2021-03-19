Casper’ın ilk yerli üretim telefonu VIA F20 satışa çıktı

Çinli akıllı telefon şirketlerinin ülkemizde üretim yapmak için çalışmaları devam ederken Casper markası ilk kez yerli olarak ürettiği VIA F20 modelini satışa sunuyor.

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Casper VIA F20 özellikleri ve fiyatı

Casper VIA F20 modelinde 6.55 inçlik IPS LCD ekran 1600x720 piksel çözünürlük sunuyor. Nokta çentikli ekran ile çerçevesiz bir görünüm elde edilirken 440 nit parlaklık değerine ulaşılıyor. Parmak izi okuyucu ise arka kısma entegre edilmiş.

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4+4 adet Cortex-A53 çekirdekli Helio P35 yonga setinin güç verdiği telefonda 4GB RAM ve 128GB depolama kapasitesine yer verilmiş. 5000mAh kapasiteli batarya USB Tip-C üzerinden 18W hızlı şarj sunuyor.

Arka kısımda 48MP çözünürlüğünde ana sensör, 5MP çözünürlüğünde ultra geniş sensör ve 2MP çözünürlüğünde makro ile derinlik sensörleri yer alıyor. Ön kamera ise 8MP çözünürlüğünde. Yapay zeka ile kamera paketi güçlendirilmiş. Casper VIA F20 için 2699TL fiyat etiketi mevcut.

https://www.casper.com.tr/telefon/via-f20

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