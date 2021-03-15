Oscar 2021 adayları açıklandı

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Oscar Akademi Ödülleri'nin bu yılki adayları nihayet belli oldu. Bugün YouTube üzerinden düzenlenen bir canlı yayınla, yılın en iyisi ödülleri için yarışacak tüm adaylar resmen açıklandı. 24 farklı dalda açıklanan listede çok büyük bir sürpriz görünmüyor. David Fincher'ın Mank filmi 10 dalda adaylıkla bu yıla liderlik eden film olmayı başardı.

Akademi Ödülleri'nde elbette en çok En İyi Film dalının kazanananı merak ediliyor. 2020'de pandemi nedeniyle çok fazla film yayınlanamadığı için bu yılki adaylar geçen senelere göre biraz sönük kalmış diyebiliriz.

93. Akademi Ödülleri, 26 Nisan TSİ 03.00'da başlayacak olan törenle sahiplerini bulacak.

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En İyi Film

Nomadland

Minari

Promising Young Woman

The Trial of the Chicago 7

Mank

The Father

Judas and the Black Messiah

Sound of Metal

En İyi Yönetmen

Chloé Zhao (Nomadland)

David Fincher (Mank)

Emerald Fennell (Promising Young Woman)

Lee Isaac Chung (Minari)

Thomas Vinterberg (Another Round)



En İyi Kadın Oyuncu

Viola Davis (Ma Rainey's Black Bottom)

Frances McDormand (Nomadland)

Carey Mulligan (Promising Young Woman)

Andra Day (The United States vs Billie Holiday)

Vanessa Kirby (Pieces of a Woman)

En İyi Erkek Oyuncu

Chadwick Boseman (Ma Rainey's Black Bottom)

Anthony Hopkins (The Father)

Riz Ahmed (Sound of Metal)

Steven Yeun (Minari)

Gary Oldman (Mank)



En İyi Yardımcı Kadın Oyuncu

Olivia Colman (The Father)

Maria Bakalova (Borat Subsequent Moviefilm)

Youn Yuh-Jung (Minari)

Amanda Seyfried (Mank)

Glenn Close (Hillbilly Elegy)

En İyi Yardımcı Erkek Oyuncu

Sacha Baron Cohen (The Trial of the Chicago 7)

Leslie Odom Jr. (One Night in Miami)

Daniel Kaluuya (Judas and the Black Messiah)

Paul Raci (Sound of Metal)

LaKeith Stanfield (Judas and the Black Messiah)



En İyi Kurgu

The Father

Nomadland

Promising Young Woman

Sound of Metal

The Trial of the Chicago 7



En İyi Özgün Senaryo

Judas and the Black Messiah

Minari

Promising Young Woman

Sound of Metal

The Trial of the Chicago 7



En İyi Uyarlama Senaryo

Borat Subsequent Moviefilm

The Father

Nomadland

One Night in Miami

The White Tiger



En İyi Sinematografi

Judas and the Black Messiah

Mank

News of the World

Nomadland

The Trial of the Chicago 7



En İyi Animasyon

Over the Moon

A Shaun the Sheep Movie: Farmageddon

Onward

Soul

Wolfwalkers

En İyi Belgesel

Collective

Crip Camp

The Mole Agent

My Octopus Teacher

Time



En İyi Uluslararası Film

Another Round (Denmark)

Collective (Romania)

Better Days (Hong Kong)

The Man Who Sold His Skin (Tunisia)

Quo Vadis, Aida? (Bosnia and Herzegovina)



En İyi Prodüksiyon Tasarımı

The Father

Ma Rainey's Black Bottom

Mank

News of the World

Tenet



En İyi Kostüm Tasarımı

Emma

Ma Rainey's Black Bottom

Mank

Mulan

Pinocchio



En İyi Makyaj ve Saç Tasarımı

Emma

Hillbilly Elegy

Ma Rainey's Black Bottom

Mank

Pinocchio



En İyi Görsel Efekt

Love and Monsters

Midnight Sky

Mulan

Tenet

The One and Only Ivan



En İyi Ses

Greyhound

Mank

News of the World

Soul

Sound of Metal



En İyi Özgün Müzik

Da 5 Bloods

Mank

Minari

Soul

News of the World



En İyi Özgün Şarkı

Judas and the Black Messiah

The Trial of the Chicago 7

Eurovision Song Contest: The Story of Fire Saga

The Life Ahead

One Night in Miami



En İyi Kısa Animasyon

Burrow

Genius Loci

If Anything Happens I Love You

Yes-People

Opera

En İyi Kısa Belgesel

Collette

Do Not Split

Hunger Ward

A Concerto Is a Conversation

A Love Song for Latasha



En İyi Kısa Film

Feeling Through

The Letter Room

The Present

Two Distant Strangers

White Eye

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