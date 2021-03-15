Oscar 2021 adayları açıklandı

Oscar Akademi Ödülleri'nin bu yılki adayları nihayet belli oldu. Bugün YouTube üzerinden düzenlenen bir canlı yayınla, yılın en iyisi ödülleri için yarışacak tüm adaylar resmen açıklandı. 24 farklı dalda açıklanan listede çok büyük bir sürpriz görünmüyor. David Fincher'ın Mank filmi 10 dalda adaylıkla bu yıla liderlik eden film olmayı başardı.
Akademi Ödülleri'nde elbette en çok En İyi Film dalının kazanananı merak ediliyor. 2020'de pandemi nedeniyle çok fazla film yayınlanamadığı için bu yılki adaylar geçen senelere göre biraz sönük kalmış diyebiliriz.
93. Akademi Ödülleri, 26 Nisan TSİ 03.00'da başlayacak olan törenle sahiplerini bulacak.İlginizi Çekebilir Zack Snyder's Justice League'den ilk yorumlar geldi: "Mucize gibi bir film"
En İyi Film
- Nomadland
- Minari
- Promising Young Woman
- The Trial of the Chicago 7
- Mank
- The Father
- Judas and the Black Messiah
- Sound of Metal
En İyi Yönetmen
- Chloé Zhao (Nomadland)
- David Fincher (Mank)
- Emerald Fennell (Promising Young Woman)
- Lee Isaac Chung (Minari)
- Thomas Vinterberg (Another Round)
En İyi Kadın Oyuncu
- Viola Davis (Ma Rainey's Black Bottom)
- Frances McDormand (Nomadland)
- Carey Mulligan (Promising Young Woman)
- Andra Day (The United States vs Billie Holiday)
- Vanessa Kirby (Pieces of a Woman)
En İyi Erkek Oyuncu
- Chadwick Boseman (Ma Rainey's Black Bottom)
- Anthony Hopkins (The Father)
- Riz Ahmed (Sound of Metal)
- Steven Yeun (Minari)
- Gary Oldman (Mank)
En İyi Yardımcı Kadın Oyuncu
- Olivia Colman (The Father)
- Maria Bakalova (Borat Subsequent Moviefilm)
- Youn Yuh-Jung (Minari)
- Amanda Seyfried (Mank)
- Glenn Close (Hillbilly Elegy)
En İyi Yardımcı Erkek Oyuncu
- Sacha Baron Cohen (The Trial of the Chicago 7)
- Leslie Odom Jr. (One Night in Miami)
- Daniel Kaluuya (Judas and the Black Messiah)
- Paul Raci (Sound of Metal)
- LaKeith Stanfield (Judas and the Black Messiah)
En İyi Kurgu
- The Father
- Nomadland
- Promising Young Woman
- Sound of Metal
- The Trial of the Chicago 7
En İyi Özgün Senaryo
- Judas and the Black Messiah
- Minari
- Promising Young Woman
- Sound of Metal
- The Trial of the Chicago 7
En İyi Uyarlama Senaryo
- Borat Subsequent Moviefilm
- The Father
- Nomadland
- One Night in Miami
- The White Tiger
En İyi Sinematografi
- Judas and the Black Messiah
- Mank
- News of the World
- Nomadland
- The Trial of the Chicago 7
En İyi Animasyon
- Over the Moon
- A Shaun the Sheep Movie: Farmageddon
- Onward
- Soul
- Wolfwalkers
En İyi Belgesel
- Collective
- Crip Camp
- The Mole Agent
- My Octopus Teacher
- Time
En İyi Uluslararası Film
- Another Round (Denmark)
- Collective (Romania)
- Better Days (Hong Kong)
- The Man Who Sold His Skin (Tunisia)
- Quo Vadis, Aida? (Bosnia and Herzegovina)
En İyi Prodüksiyon Tasarımı
- The Father
- Ma Rainey's Black Bottom
- Mank
- News of the World
- Tenet
En İyi Kostüm Tasarımı
- Emma
- Ma Rainey's Black Bottom
- Mank
- Mulan
- Pinocchio
En İyi Makyaj ve Saç Tasarımı
- Emma
- Hillbilly Elegy
- Ma Rainey's Black Bottom
- Mank
- Pinocchio
En İyi Görsel Efekt
- Love and Monsters
- Midnight Sky
- Mulan
- Tenet
- The One and Only Ivan
En İyi Ses
- Greyhound
- Mank
- News of the World
- Soul
- Sound of Metal
En İyi Özgün Müzik
- Da 5 Bloods
- Mank
- Minari
- Soul
- News of the World
En İyi Özgün Şarkı
- Judas and the Black Messiah
- The Trial of the Chicago 7
- Eurovision Song Contest: The Story of Fire Saga
- The Life Ahead
- One Night in Miami
En İyi Kısa Animasyon
- Burrow
- Genius Loci
- If Anything Happens I Love You
- Yes-People
- Opera
En İyi Kısa Belgesel
- Collette
- Do Not Split
- Hunger Ward
- A Concerto Is a Conversation
- A Love Song for Latasha
En İyi Kısa Film
- Feeling Through
- The Letter Room
- The Present
- Two Distant Strangers
- White Eye
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-En az 35-40 sene öncesinde geçmeli(Mümnkünse daha fazla). 1900 ve 1980 yılları arasında olmalı. Yani kısaca film günümüzü değil geçen yüzyılı anlatmalı. Bu en büyük etkendir.
-Zenciler bufflanmalı.
-Amerika bufflanmalı.
-Amerikan tarihinde ya da insanlık tarihindeki önemli bir sosyolojik olaya değinilmeli.
Genelde formul budur %90 işler. Geçen sene istisna yaptılar bu sene yapacaklarını düşünmüyorum.
En iyi film tahminim: Judas and the Black Messiah
Film tamamiyle Oscar formulune uyuyor. Biden'in kazandığı "black lives matter" in tavan yaptığı bu dönemde Zenci bufflayan film sonuna kadar iş yapar.
Ayrıca film 20. yy ortalarında geçiyor ki. Bu Oscar formulunun ana bileşenidir. Oscar jurisinin yaş ortalaması 75 falan olduğu için eskilerde geçen film (1920-1980) en büyük Oscar sebebidir. Son 20 senede Oscar kazanmış filmlere bakım.
Zenci + 1960 = OSCAR yani.
Diğer adaylardan bildiklerim :
Minari: 2 kere üst üstü Kore filmine vermezler.
Promising Young Woman : Kadının bu kadar güçlü bu kadar ön planda olduğu bir filme vermezler.
The Trial of the Chicago 7: Yapımcılar salonları tekrar bufflamaya çalışıyor. Netflix filmine vermezler.
The Father: konu çok dar toplumsal sorunlara da değinilmiyor Still Alice tarzı bir film çok güzel bir film ama Oscar formulune uyan bir film değil.
Sound of Metal:Populer bir konu değil alamaz.
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