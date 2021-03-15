Giriş
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Döşeme Stili Ana Akış
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri Bildirim Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Detaylı Site Tercihleri
    indirim kodu
    Anlık Bildirim
    Sinema ve Dizi ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    Oscar 2021 adayları açıklandı

    Oscar 2021 adayları nihayet belli oldu. 24 farklı kategoride açıklanan adaylara aşağıda göz atabilirsiniz. Kazananlar 26 Nisan'da düzenlenecek olan törenle belli olacak.
    15 Mart 2021, 16:02 (Güncellendi, 8 sa.)
    2,5b
    7
    13
    Sinema ve Dizi
    Hasan Aygünoğlu
    Editör
    Bildirimi Aç Bildirim Açık
    6

    Oscar 2021 adayları açıklandı
    Tam Boyutta Gör

    Oscar Akademi Ödülleri'nin bu yılki adayları nihayet belli oldu. Bugün YouTube üzerinden düzenlenen bir canlı yayınla, yılın en iyisi ödülleri için yarışacak tüm adaylar resmen açıklandı. 24 farklı dalda açıklanan listede çok büyük bir sürpriz görünmüyor. David Fincher'ın Mank filmi 10 dalda adaylıkla bu yıla liderlik eden film olmayı başardı.

    Akademi Ödülleri'nde elbette en çok En İyi Film dalının kazanananı merak ediliyor. 2020'de pandemi nedeniyle çok fazla film yayınlanamadığı için bu yılki adaylar geçen senelere göre biraz sönük kalmış diyebiliriz.

    93. Akademi Ödülleri, 26 Nisan TSİ 03.00'da başlayacak olan törenle sahiplerini bulacak.

    İlginizi Çekebilir Avatar Zack Snyder's Justice League'den ilk yorumlar geldi: "Mucize gibi bir film"

    En İyi Film 

    • Nomadland
    • Minari
    • Promising Young Woman
    • The Trial of the Chicago 7
    • Mank
    • The Father
    • Judas and the Black Messiah
    • Sound of Metal

    En İyi Yönetmen

    • Chloé Zhao (Nomadland)
    • David Fincher (Mank)
    • Emerald Fennell (Promising Young Woman)
    • Lee Isaac Chung (Minari)
    • Thomas Vinterberg (Another Round)


    En İyi Kadın Oyuncu 

    • Viola Davis (Ma Rainey's Black Bottom)
    • Frances McDormand (Nomadland)
    • Carey Mulligan (Promising Young Woman)
    • Andra Day (The United States vs Billie Holiday)
    • Vanessa Kirby (Pieces of a Woman)

    En İyi Erkek Oyuncu 

    • Chadwick Boseman (Ma Rainey's Black Bottom)
    • Anthony Hopkins (The Father)
    • Riz Ahmed (Sound of Metal)
    • Steven Yeun (Minari)
    • Gary Oldman (Mank)


    En İyi Yardımcı Kadın Oyuncu 

    • Olivia Colman (The Father)
    • Maria Bakalova (Borat Subsequent Moviefilm)
    • Youn Yuh-Jung (Minari)
    • Amanda Seyfried (Mank)
    • Glenn Close (Hillbilly Elegy)

    En İyi Yardımcı Erkek Oyuncu 

    • Sacha Baron Cohen (The Trial of the Chicago 7)
    • Leslie Odom Jr. (One Night in Miami)
    • Daniel Kaluuya (Judas and the Black Messiah)
    • Paul Raci (Sound of Metal)
    • LaKeith Stanfield (Judas and the Black Messiah)


    En İyi Kurgu 

    • The Father
    • Nomadland
    • Promising Young Woman
    • Sound of Metal
    • The Trial of the Chicago 7


    En İyi Özgün Senaryo 

    • Judas and the Black Messiah
    • Minari
    • Promising Young Woman
    • Sound of Metal
    • The Trial of the Chicago 7


    En İyi Uyarlama Senaryo 

    • Borat Subsequent Moviefilm
    • The Father
    • Nomadland
    • One Night in Miami
    • The White Tiger


    En İyi Sinematografi 

    • Judas and the Black Messiah
    • Mank
    • News of the World
    • Nomadland
    • The Trial of the Chicago 7


    En İyi Animasyon 

    • Over the Moon
    • A Shaun the Sheep Movie: Farmageddon
    • Onward
    • Soul
    • Wolfwalkers

    En İyi Belgesel 

    • Collective
    • Crip Camp
    • The Mole Agent
    • My Octopus Teacher
    • Time


    En İyi Uluslararası Film 

    • Another Round  (Denmark)
    • Collective (Romania)
    • Better Days (Hong Kong)
    • The Man Who Sold His Skin (Tunisia)
    • Quo Vadis, Aida? (Bosnia and Herzegovina)


    En İyi Prodüksiyon Tasarımı 

    • The Father
    • Ma Rainey's Black Bottom
    • Mank
    • News of the World
    • Tenet


    En İyi Kostüm Tasarımı 

    • Emma
    • Ma Rainey's Black Bottom
    • Mank
    • Mulan
    • Pinocchio


    En İyi Makyaj ve Saç Tasarımı 

    • Emma
    • Hillbilly Elegy
    • Ma Rainey's Black Bottom
    • Mank
    • Pinocchio


    En İyi Görsel Efekt 

    • Love and Monsters
    • Midnight Sky
    • Mulan
    • Tenet
    • The One and Only Ivan


    En İyi Ses

    • Greyhound
    • Mank
    • News of the World
    • Soul
    • Sound of Metal


    En İyi Özgün Müzik 

    • Da 5 Bloods
    • Mank
    • Minari
    • Soul
    • News of the World


    En İyi Özgün Şarkı 

    • Judas and the Black Messiah
    • The Trial of the Chicago 7
    • Eurovision Song Contest: The Story of Fire Saga
    • The Life Ahead
    • One Night in Miami


    En İyi Kısa Animasyon 

    • Burrow
    • Genius Loci
    • If Anything Happens I Love You
    • Yes-People
    • Opera

    En İyi Kısa Belgesel 

    • Collette
    • Do Not Split
    • Hunger Ward
    • A Concerto Is a Conversation
    • A Love Song for Latasha


    En İyi Kısa Film 

    • Feeling Through
    • The Letter Room
    • The Present
    • Two Distant Strangers
    • White Eye


    Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
    istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:     DH Android Uygulamasını İndir DH iOS Uygulamasını İndir
    Daha Fazla Video
    donanimhabercom Instagram

    Portakal kabuğundan bardak yapan otomat

    A
    ahmet1905_47 10 saat önce

    birbuçuk sene önce teknopırt sitesine bununla ilgili bir konu açmıştım trol diye 1 sene ban yemiştim konu da silinmişti vay ve görünce yine aklıma geldi

    napolyon94 13 saat önce

    Duyar puanım 2/10

    asenler 18 saat önce

    "mümimmat", mühimma'nın çoğuludur, yani sonuna ler lar eklenmez. İlla Osmanlıcada ısrar edecekseniz doğrusunu kullanın bari. Tercih etmediğiniz güzel Türkçemizde ise "savaş gereçleri" deyimi bulunmaktadır.

    asenler 18 saat önce

    "pound" kadar başınıza taş düşsün!

    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Bu Editörden
    Son İçerikler
    499 TL değerindeki Outriders, 'çıkış günü' Xbox Game Pass'e eklenecek
    7 sa.
    Zack Snyder's Justice League'den ilk yorumlar geldi: "Mucize gibi bir film"
    12 sa.
    En Beğenilen Yorumlar Yorum Yaz
    asdf_13 (Oğuz ÖZTÜRK) 9 sa. ( Mesaj Silindi )
    Diğer yıllara göre daha zayıf filmler.
    Yanıtla +4
    İşlemler Yorumu Şikayet Et Yorumu Forumda Gör Yorum Bağlantısını Al
    Yorumlar (12) Yorum Yaz Forumda Gör
    M mechatengu 52 dk. ( Mesaj Silindi )
    Oscar'ın formulu bellidir.
    -En az 35-40 sene öncesinde geçmeli(Mümnkünse daha fazla). 1900 ve 1980 yılları arasında olmalı. Yani kısaca film günümüzü değil geçen yüzyılı anlatmalı. Bu en büyük etkendir.
    -Zenciler bufflanmalı.
    -Amerika bufflanmalı.
    -Amerikan tarihinde ya da insanlık tarihindeki önemli bir sosyolojik olaya değinilmeli.

    Genelde formul budur %90 işler. Geçen sene istisna yaptılar bu sene yapacaklarını düşünmüyorum.



    En iyi film tahminim: Judas and the Black Messiah

    Film tamamiyle Oscar formulune uyuyor. Biden'in kazandığı "black lives matter" in tavan yaptığı bu dönemde Zenci bufflayan film sonuna kadar iş yapar.

    Ayrıca film 20. yy ortalarında geçiyor ki. Bu Oscar formulunun ana bileşenidir. Oscar jurisinin yaş ortalaması 75 falan olduğu için eskilerde geçen film (1920-1980) en büyük Oscar sebebidir. Son 20 senede Oscar kazanmış filmlere bakım.

    Zenci + 1960 = OSCAR yani.


    Diğer adaylardan bildiklerim :

    Minari: 2 kere üst üstü Kore filmine vermezler.
    Promising Young Woman : Kadının bu kadar güçlü bu kadar ön planda olduğu bir filme vermezler.
    The Trial of the Chicago 7: Yapımcılar salonları tekrar bufflamaya çalışıyor. Netflix filmine vermezler.
    The Father: konu çok dar toplumsal sorunlara da değinilmiyor Still Alice tarzı bir film çok güzel bir film ama Oscar formulune uyan bir film değil.
    Sound of Metal:Populer bir konu değil alamaz.
    Yanıtla
    İşlemler Yorumu Şikayet Et Yorumu Forumda Gör Yorum Bağlantısını Al
    Askaparta 4 sa. ( Mesaj Silindi )
    Eski havası ve adaleti olmasa da merak ediliyor.
    Yanıtla
    İşlemler Yorumu Şikayet Et Yorumu Forumda Gör Yorum Bağlantısını Al
    ignatius (Recep Güngör) 5 sa. ( Mesaj Silindi )
    ismini duymadığım izlemediğim filmlerden ibaret.
    Yanıtla
    İşlemler Yorumu Şikayet Et Yorumu Forumda Gör Yorum Bağlantısını Al
    a_y_k_u_t (Aykut ) 6 sa. ( Mesaj Silindi )
    Son 20 yılın en kısır dönemi bu yıl oldu herhalde..
    Yanıtla +1
    İşlemler Yorumu Şikayet Et Yorumu Forumda Gör Yorum Bağlantısını Al
    DinoCrocetti (Baturalp Çakır) 6 sa. ( Mesaj Silindi )
    Gentleman yok çok ilginç , bu sene izlediğim en iyisiydi
    Yanıtla +1
    İşlemler Yorumu Şikayet Et Yorumu Forumda Gör Yorum Bağlantısını Al
    Jeolog. (Caner AKSOY) 6 sa. ( Mesaj Silindi )
    Baya kötü bu sene
    Yanıtla +1
    İşlemler Yorumu Şikayet Et Yorumu Forumda Gör Yorum Bağlantısını Al
    M meLek122 8 sa. ( Mesaj Silindi )
    The father her alanda var maşallah
    Yanıtla
    İşlemler Yorumu Şikayet Et Yorumu Forumda Gör Yorum Bağlantısını Al
    A Asehan (Asehan Korkut) 8 sa. ( Mesaj Silindi )
    Animasyonda hak eden wolfwalkers ama gidip pixar ın soul una verecekler ödülü eminim.
    1 Yanıt Yanıtla
    İşlemler Yorumu Şikayet Et Yorumu Forumda Gör Yorum Bağlantısını Al
    wes4clarriker 5 sa. ( Mesaj Silindi ) Asehan
    Nerdeyse tekel haline geldiği için ödül hep pixara veriliyor zaten hocam filme pek bakmıyorlardır bile pixar olunca direk 1.lik veriliyor genelde
    Yanıtla +1
    İşlemler Yorumu Şikayet Et Yorumu Forumda Gör Yorum Bağlantısını Al
    krmbzkurt (kerem bozkurt) 8 sa. ( Mesaj Silindi )
    Youn Juh-Yung (Minari) (en iyi yardımcı KADIN oyuncu.) Kişisinin kadın olduğundan şüpheliyim...
    Yanıtla
    İşlemler Yorumu Şikayet Et Yorumu Forumda Gör Yorum Bağlantısını Al
    GergedaNF (Fazlı Altun) 9 sa. ( Mesaj Silindi )
    Tenet nerde ya
    Yanıtla +1
    İşlemler Yorumu Şikayet Et Yorumu Forumda Gör Yorum Bağlantısını Al
    Daha Fazla Yorum Yükle
    Yorum Yaz Forumda Yanıtla
    Nasıl eklemek istersiniz?
    Haftanın Beğenilen Yorumcuları
    by__metallica +135 Schtroumpf Grognon +61 _Saint_ +53 TheStarBox +48 escanor_ +42 UnicornKnight +36 mokoko_TR +35 Elektrikliarabasever +29 pepe7115 +24 darkaura +23
    ANLIK GÖRÜNTÜLEMELER
    7 Kişi Okuyor (2 Üye, 5 Misafir) 2 Masaüstü 5 Mobil

    GENEL İSTATİSTİKLER
    2468 kez okundu.
    12 kişi, toplam 12 yorum yazdı.

    HABERİN ETİKETLERİ
    2021 oscar, 2021 oscar adayları ve
    10 etiket daha 2021 oscar kazananları oscar adayları oscar kazananları oscar 2021 oscar 2021 kazananları oscar 2021 adayları film Sinema ve Dizi film ödülleri Bilim ve Teknoloji
    Facebook Sayfası246,5b
    Twitter Profili99,3b
    Instagram Sayfası46,5b
    YouTube Kanalı316b
    RSS Yayını
    Mobil Uygulamamızı İndirin Tanıtım
    Sorgu:
    Önceki ve Sonraki İçerikler
    Daha Yeniler 2 sa. JRPG türündeki SaGa Frontier Remastered, mobil cihazlar için 15 Nisan'da yayınlanacak 2 sa. İsveçli pil üreticisi, Volkswagen'den 14 milyar dolarlık sipariş aldı 2 sa. AirPods Max'in, bu yıl 1 milyon adetten daha az satılması bekleniyor 3 sa. Netflix'in popüler filmi Bird Box'ın yan hikayesini anlatan yeni bir film duyuruldu 3 sa. MCDODO ve DH iş birliğiyle 'YAZA MERHABA' yarışması başlıyor 3 sa. Blizzard, duyurulmamış yüksek bütçeli bir oyun üzerinde çalışıyor 4 sa. Galaxy A72 yeni amiral gemisi katili olabilir 4 sa. Daire büyüklüğüne göre otopark zorunluluğu uygulaması geliyor 5 sa. Şifreli telefon üreticisine örgüte yardım suçlaması 5 sa. ZTE'den yeni bir akıllı saat geliyor: Watch GT 6 sa. Marvel dizisi The Falcon and The Winter Soldier'ın son fragmanı yayınlandı 7 sa. Bakan Mustafa Varank'tan yerli aşı açıklaması 7 sa. 499 TL değerindeki Outriders, 'çıkış günü' Xbox Game Pass'e eklenecek 7 sa. Clubhouse gelişmeye devam ediyor 7 sa. EA, birden fazla EA çalışanının oyunculara binlerce dolar karşılığında FIFA kartı sattığını onayladı 8 sa. Yeni BMW M3 ve M4, Competition versiyonlarıyla Türkiye'de: İşte fiyatı ve özellikleri 8 sa. AirPods 3'ün çıkışı gecikebilir: İşte son gelişmeler 8 sa. Radeon RX 6700 XT stok sıkıntısı yaşıyor 9 sa. Skype uygulamasına aktif gürültü önleme özelliği geldi 9 sa. Elektrikli Kia EV6'nın tasarımı ortaya çıktı 9 sa. GÖRÜNTÜLENEN Oscar 2021 adayları açıklandı Sonraki Netflix'in yeni Sherlock Holmes dizisi The Irregulars'ın 1. sezonu yayınlanmadan 2. sezonu onaylandı 10 sa. Yeni Volkswagen Golf sonunda Türkiye'de! İşte fiyatı ve özellikleri 10 sa. Nokia'nın uygun fiyatlı 5G akıllı telefonlarının detayları belli oldu 11 sa. Rapoo yeni kablosuz fare-klavye setini duyurdu 11 sa. Xiaomi Mi Pad 5'in teknik özellikleri ortaya çıktı 12 sa. Zack Snyder's Justice League'den ilk yorumlar geldi: "Mucize gibi bir film" 12 sa. Microsoft, Sega ve Konami'yi satın almayı düşünüyor 12 sa. Benedict Cumberbatch, Sherlock dizisinin 5. sezon ile dönebileceğini söylüyor 13 sa. Huawei yeni bir ekran içi parmak izi tarayıcısı geliştirdi 13 sa. 'Türkiye'de Yılın Otomobili 2021' ödülü için adaylar belli oldu 14 sa. GeForce Now by Game+'ın betası sonlandı, tüm kullanıcıların erişimine açıldı 14 sa. HTC Wildfire E3 tanıtıldı: İşte fiyatı 15 sa. Zack Snyder’s Justice League'in son fragmanı yayınlandı 1 gün SR-71 Blackbird’e hayat veren J58 motorunun halefi, nerede kullanılacak? 1 gün Akıncı İHA'nın ikinci prototipi bir testi daha geçti 1 gün Portakal kabuğundan bardak yapan otomat 1 gün Temel Kotil: “Milli Muharip Uçak 2025’te ilk uçuşunu yapacak ve 2029’da envantere girecek” 1 gün Lexar NM620 NVMe SSD’sini duyurdu 1 gün AMD 500 serisi yongasetinin hatalarını düzeltecek güncelleme yayınlayacak 1 gün Haftalık Film Önerisi 16: Serenity Daha Eskiler
    Yükselişteki Paylaşımlar
    Yeni Haber
    şimdi
    Geri Bildirim
    Hizmet kalitesi için çerezleri kullanabiliriz. DH’ye girerek kullanım izni vermiş sayılırsınız.
    Anladım Veri Politikamız