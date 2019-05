Catalyst 10.10e güncellemesi çıktı; Radeon HD 5000 serisine MLAA desteği geldi

AMD, Ekim ayında kullanıma sunduğu Catalyst 10.10 sürücü paketi için hazırladığı beşinci güncellemeyi kullanıma sundu. Catalyst 10.10e olarak isimlendirilen güncellemenin altı çizilen en dikkat çekici özelliği, daha önce Radeon HD 6800 serisi ile sunulan MLAA (Morphological Anti-Aliasing) desteğini Radeon HD 5000 serisine getirmesi.

MLAA desteğine ek olarak Catalyst 10.10e bazı güncellemelere de sahip. AMD'nin açıklamalarına göre Catalyst 10.10e ile,

- Daha önce Radeon HD 6800 serisi ile kullanıma sunulan yeni Catalyst AU kullanıcı ara birimi seçeneği, artık Radeon HD 5000 serisi ekran kartları için de aktif.

- Morphological Anti-Aliasing (MLAA) desteğinin oyunlara doğru uygulanamaması bağlı sorunların düzeltilmesi.

- OpenGL 4.1 beta desteği.

- Yeni Morphological Anti-Aliasing özelliği desteği.

- Dead Rising 2 - Crossfire profile (Negatif ölçeklenme sorunun çözülmesi).

- Crossfire performans iyileştirmesi > Metro 2033, F1 2011 (Direct X9 versiyonları) ve Fallout New Vegas.

- AMD Radeon HD 6850 ve Radeon HD 6870 kurulu sistemler için performans iyileştirmesi.

Aliens versus Predator performance enhancements

Star Craft 2 performance enhancements

OpenGL performance enhancements - gains can be seen in Prey, Quake Wars: Enemy Territories, and Heaven v2

- Support for additional Stereo 3D-capable products - Viewsonic V3D241wm-LED, 3D Projectors

Windows 7'nin 32-bit ve 64-bit versiyonları için çıkan Catalyst 10.10e güncellemesini buradan indirebilirsiniz.

Alternatif link: http://www.tcmagazine.com/tcm/downloads/31698/catalyst-1010e-hotfix

http://support.amd.com/la/kbarticles/Pages/GPU87AMDCat1010eHotfix.aspx