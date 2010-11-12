Giriş
DH ile Giriş
Üye değil misiniz? Yeni Hesap Oluştur Sosyal Ağ ile Bağlan
Yardıma ihtiyacınız mı var? Giriş Paneli
Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
Header'ı Tuttur
Header'da Teknoloji Gündemi
Anasayfa
Döşeme Stili Ana Akış
Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
İçerikleri Yeni Sekmede Aç
Detay Sayfaları
Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
Site Tercihleri
Renk Seçenekleri
Gece Modu (Koyu Tema)
Sadece Videolar için Gece Modu
Detaylı Site Tercihleri
Ekran Kartı ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Catalyst 10.10e güncellemesi çıktı; Radeon HD 5000 serisine MLAA desteği geldi

8 yıl
22,5b
1
69
Ekran Kartı
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
Bildirimi Aç Bildirim Açık

AMD, Ekim ayında kullanıma sunduğu Catalyst 10.10 sürücü paketi için hazırladığı beşinci güncellemeyi kullanıma sundu. Catalyst 10.10e olarak isimlendirilen güncellemenin altı çizilen en dikkat çekici özelliği, daha önce Radeon HD 6800 serisi ile sunulan MLAA (Morphological Anti-Aliasing) desteğini Radeon HD 5000 serisine getirmesi.

MLAA desteğine ek olarak Catalyst 10.10e bazı güncellemelere de sahip. AMD'nin açıklamalarına göre Catalyst 10.10e ile,

- Daha önce Radeon HD 6800 serisi ile kullanıma sunulan yeni Catalyst AU kullanıcı ara birimi seçeneği, artık Radeon HD 5000 serisi ekran kartları için de aktif.

- Morphological Anti-Aliasing (MLAA) desteğinin oyunlara doğru uygulanamaması bağlı sorunların düzeltilmesi.

 - OpenGL 4.1 beta desteği.

 - Yeni Morphological Anti-Aliasing özelliği desteği.

 - Dead Rising 2 - Crossfire profile (Negatif ölçeklenme sorunun çözülmesi).

 - Crossfire performans iyileştirmesi > Metro 2033, F1 2011 (Direct X9 versiyonları) ve Fallout New Vegas.

 - AMD Radeon HD 6850 ve Radeon HD 6870 kurulu sistemler için performans iyileştirmesi.

Aliens versus Predator performance enhancements

Star Craft 2 performance enhancements

OpenGL performance enhancements - gains can be seen in Prey, Quake Wars: Enemy Territories, and Heaven v2

 - Support for additional Stereo 3D-capable products - Viewsonic V3D241wm-LED, 3D Projectors

Windows 7'nin 32-bit ve 64-bit versiyonları için çıkan Catalyst 10.10e güncellemesini buradan indirebilirsiniz.

Alternatif link: http://www.tcmagazine.com/tcm/downloads/31698/catalyst-1010e-hotfix


http://support.amd.com/la/kbarticles/Pages/GPU87AMDCat1010eHotfix.aspx Yorum Yaz
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
xbr 8 yıl
@Mordeaur;Bende de 5850 var bu sürücüyü kurunca Jdownloader bulanıklaştı,herhalde tesadüf olamaz...
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
BlackBeasT 8 yıl
ATI/AMD 10.11 sürücüsünü yükledim gitti , ATI/AMD Hotfixleri bitirdi alfabetik E.Kartı driverina başladı


Resmin büyük halini görebilmek için tıklayın
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
X-FI 8 yıl

xbr

@Mordeaur;Bende de 5850 var bu sürücüyü kurunca Jdownloader bulanıklaştı,herhalde tesadüf olamaz...


hayatımda duyduğum en saçma hata
tesadüftür o .
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Ercangvn 8 yıl
Alternatif alternatif link :D
a248.e.akamai.net/...
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Mordeaur 8 yıl
MLAA yı açınca çeşitli programlarda bulanıklaşma vs. oldu. Açıkçası verim alamadım. Kartım HD 5850.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
BarGoS 8 yıl
FLAS FLAS Amd bütün alfabeyi bitirmeden 10.11 çıkarmayacağını açıkladı :D
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
UgurKRN 8 yıl
Mobility radeon serisini de destekliyor mu acaba?
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
car_26 8 yıl
direk bunu kursak olurmu driver kurulumu olması gerek yoksa 10.10 ?
ssaa msaa mlaa türkçe döküman varmı bi yerlerde ne demek bunlar sadece3ü değil tabi bütün anti aliasing türleri,
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
VenomS 8 yıl
vallahi bende 10.10d yüklüydü 10.10e sürümde sadece Catalyst Control center 1030.6.41387'den 1105.19.41785'e ve Avivo 11.6.0.51030'dan 11.6.0.51105'e yükseldi sürücü versiyonunda değişme yok iyi günler
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
m-99 8 yıl
arkadaşlar amd driveri akamai sunucudan kaldırmış .. file not found diyor . neden böyle birşey yaptılar ki şimdi ?

nerden indireceğiz ?
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Tolgá 8 yıl
5800 serisinede destek vermesi güzel
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
sadtneverdie 8 yıl
örnek goruntuvar mı beyler? AA sevmem ama performans kayıpsız yumusatma iyi olur.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
tahir40 8 yıl
Benim HD4850'ye göre bişi yok galiba :)
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Batuist 8 yıl
Morphological Anti-Aliasing da nedir??? iyi birşey mi kötü birşey mi?? yani diğerlerine göre artısı eksisi nedir? daha mı iyi oluyor..?? ben codda 8xAA açıyorum yine tırtıklı yine tırtıklı... nasıl bir AAdır bu? nvidiayada gelsin bari belki bu işe yarar
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
stabwound 8 yıl

Batuist

Morphological Anti-Aliasing da nedir??? iyi birşey mi kötü birşey mi?? yani diğerlerine göre artısı eksisi nedir? daha mı iyi oluyor..?? ben codda 8xAA açıyorum yine tırtıklı yine tırtıklı... nasıl bir AAdır bu? nvidiayada gelsin bari belki bu işe yarar


Morphological Anti-Aliasing'da performans kaybı nedeyse hiç olmuyor ek olarak normal ve supersample a.a dan daha kaliteli görüntü sağlıyor.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Fraulein 8 yıl

Batuist

Morphological Anti-Aliasing da nedir??? iyi birşey mi kötü birşey mi?? yani diğerlerine göre artısı eksisi nedir? daha mı iyi oluyor..?? ben codda 8xAA açıyorum yine tırtıklı yine tırtıklı... nasıl bir AAdır bu? nvidiayada gelsin bari belki bu işe yarar


kenar yumuşatma için kullanılır performans kaybı vermeden iyi sonuçlar verebiliyor
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
muvaZaa xD 8 yıl
hala daha 10.10 güncellemeleri mi yapıyorlar
amd driver çıkarmasını bilmiyor açıkçası bu konuda nvidianın üstüne tanımam objektif bakmak gerekirse
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
BehramX 8 yıl
64 biti göremedim ben ?
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
stabwound 8 yıl
ya beyler bu MLAA nasıl aktif ediliyor yani oyunlarda vs.. ? pek bir bilgim yok bu konuda
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
cezabg 8 yıl
iyi guzel de HD 4800 serisi icin bu aralar yenilik veye performans artisi yok . Sadace Yeni Nesiler icin var iylestirme ve yenilik :(
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Daha Fazla Yorum Yükle
Yorum Yaz Forumda Yanıtla
B I U " İçerik Göm DH Video Twitter YouTube Instagram Vine Künye BSC Oyun IMDb - url img @
Nasıl eklemek istersiniz?
Haftanın Beğenilen Yorumcuları
V4LKyR +298 12 Angry Men +280 Redeemertr +245 madmahmutd +175 Informed +154 KoşanBalık +154 serdar_k +132 csh +118 MS4343 +102 Txrboz +97
Tüm güncellemelerden eposta yoluyla haberdar olun.
ŞU ANDA GÖRÜNTÜLEYEN
1 Misafir

İLGİ DÜZEYİ
22481 TIK

HABERİN ETİKETLERİ
Ekran Kartı, download ve
2 etiket daha sürücü amd
Facebook Sayfası260,4b
Twitter Profili69,3b
YouTube Kanalı207,9b
RSS Yayını
Sorgu:
Önceki ve Sonraki İçerikler
Daha Yeniler 8 yıl PowerColor ile Radeon HD 6900 serisinin performansını ve Fusion işlemcilerini konuştuk Daha Eskiler
Yükselişteki Paylaşımlar
Düşük PC'lerde çalışabilen PUBG LITE,
DonanımHaber
Manuel vites mi, Otomatik vites mi
DH Forum
Huawei için 90 günlük istisna bir anlam
DonanımHaber
Minecraft Earth Artırılmış Gerçeklik
Bölüm Sonu Canavarı
MSI 2019 Şampiyonu G2 Esports Oldu!
Bölüm Sonu Canavarı
Yerli otomobilin iki boyutlu çizimleri
DonanımHaber
Sony PS5 ile PS4 Pro'nun Yükleme Sürelerini
Bölüm Sonu Canavarı
★ Redmi Note 7★ SATIŞA ÇIKTI
DH Forum
Alternatif Görünümler Geri Bildirim