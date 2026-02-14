Giriş
    Çatıya kurulu güneş panellerinde hangi sistem daha güvenli? İtfaiyeciler mikroinventer diyor

    ABD'de itfaiyecilerin katılımıyla gerçekleştirilen yeni bir anket, söz konusu güvenlik olduğunda, mikroinverter sistemerin çok daha tercih edilir olduğunu ortaya koydu.  

    Çatıya kurulu güneş panellerinde hangi sistem daha güvenli Tam Boyutta Gör
    Konut çatılarına kurulan güneş enerjisi sistemlerinin sayısı her geçen gün artarken, bu sistemleri nasıl daha güvenli hâle getirebileceğimiz sorusu da giderek daha önemli hâle geliyor. Çatı tipi güneş panelleri bugün genellikle iki farklı inverter mimarisiyle kuruluyor: Panellerin dizi hâlinde bağlanarak tek bir invertere aktarıldığı merkezi inverter sistemleri (string inverter) ve her panelin arkasına mikroinverterin yerleştirildiği panel bazlı inverter sistemler. Teknik açıdan bakıldığında her iki yapı da aynı amaca hizmet ediyor; panellerin ürettiği doğru akımı (DC) alternatif akıma (AC) çevirerek evde kullanılabilir hâle getiriyor. Ancak söz konusu acil durumlar olduğunda, aralarındaki farklar çok daha önemli hâle geliyor.

    Bu iki yaklaşım da aynı amaca hizmet ediyor etmesine ama yangın gibi olağanüstü durumlarda mikroinventer sistemler açıkça daha üstün yapılar olarak karşımıza çıkıyor. ABD'de yapılan yeni bir araştırma, mikroinventer sistemlerin bu konudaki üstünlüğünü daha net biçimde ortaya koyuyor.

    İtfaiye ekiplerinin modern enerji sistemleriyle ilgili teknik bilgi eksikliğini gidermeyi amaçlayan Solar and Fire Education (SAFE) programı, programın sonunda eğitime katılan itfaiyecilerle bir anket geliştirdi. Bu ankete göre, itfaiyecilerin yüzde 98’inden fazlası güvenlik açısından mikroinverter tabanlı güneş enerjisi sistemlerini tavsiye ediyor.

    Bunun akademik bir çalışma olmadığını ve SAFE'in kurucusu olan Richard Birt’ün, mikroinverter sistemler geliştiren Enphase Energy'ye ücretli danışmanlık yaptığını belirtmemiz gerekiyor ki zaten yayınlanan ankette de bu açıkça belirtiliyor. Dolayısıyla sonuçlar değerlendirilirken bu bağın göz önünde bulundurulması gerekiyor. Yine de anketin sonucunda yüzde 98 gibi bariz bir tercihin ortaya çıkmış olması, ilk müdahale ekiplerinin tercihinin ne yönde olduğunu gösteriyor.

    Mikroinverter Sistemler, Acil Müdahale Durumlarında Ortaya Çıkabilecek Riskleri Azaltıyor

    Çatıya kurulu güneş panellerinde hangi sistem daha güvenli Tam Boyutta Gör
    İtfaiyeciler için en büyük endişe kaynaklarından biri, yangın sırasında yüksek voltajlı doğru akım (DC) hatlarının aktif kalmaya devam etmesi. Geleneksel string inverter sistemlerinde, panellerden invertere kadar uzanan DC kablolar bulunuyor. Güneş ışığı olduğu sürece bu hatlarda enerji kalabiliyor. Yangın sırasında ekiplerin paneller arasında hareket etmesi gerektiğinde, bu durum elektrik çarpması riski oluşturuyor.

    Mikroinverter sistemlerde ise dönüşüm panel seviyesinde gerçekleşiyor. Enphase’in geliştirdiği sistemlerde, panelin arkasındaki mikroinverter doğru akımı anında alternatif akıma çeviriyor. Bu “tamamen AC” (all-AC) yaklaşım sayesinde yüksek voltajlı DC, panelin arka yüzeyiyle sınırlı kalıyor. Bu yüzden bu tarz sistemler, acil müdahaleler sırasında daha az tehlike arz ediyor.

    SAFE'in raporunda dikkat çekilen bir diğer kritik başlık ise “rapid shutdown”, yani hızlı kapatma özelliği. ABD’de zorunlu kılınan bu güvenlik gereksinimi, sistemin devre dışı bırakılmasının ardından voltajın saniyeler içinde güvenli seviyelere düşmesini amaçlıyor. Enphase mikroinverter sistemlerinde bu özellik panel seviyesinde entegre şekilde geliyor. Böylece ek DC optimizasyon cihazlarına ya da harici kapatma vericilerine ihtiyaç duyulmuyor. Buüne kadar 160’tan fazla ülkede 5 milyondan fazla sisteme inverter sağlayan şirket, bu sadeleştirilmiş yapının hem NEC uyumluluğunu “kutudan çıkar çıkmaz” sağladığını hem de güvenlik zincirindeki potansiyel arıza noktalarını azalttığını savunuyor.

    Sonuç olarak SAFE verileri, çatı tipi güneş enerjisi sistemlerinin tasarım tercihlerinin yalnızca verimlilik ya da maliyet meselesi olmadığını; acil durum güvenliği açısından da belirleyici olabileceğini gösteriyor.

