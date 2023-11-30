Tam Boyutta Gör Çinli elektrikli otomobil üreticisi Nio, diğer üreticilerin yapmadığını yapıp kullanıcılarına batarya değiştirme hizmeti sunuyor. Kullanıcılar, şarj seviyesi azalan bataryalarını en yakın istasyona gidip 3 dakikada otomatik olarak değiştirebiliyor. Nio, Çin'de toplam 2163 batarya değişim istasyonuna sahip ve şimdiye dek 30 milyonun üzerinde değişim gerçekleştirdi.

Hal böyle olunca bu durum diğer üreticilerin dikkatini çekmeye başladı. Örneğin; geçtiğimiz hafta Nio ve Changan arasında bir anlaşma imzalanmıştı. Nio şimdi de bir başka Çinli otomotiv devi Geely ile iş birliğine imza attı. Buna göre, iki şirket, batarya değiştirme standartlarının belirlenmesi, batarya değiştirme teknolojisinin desteklenmesi ve ağ yapısının geliştirilmesi gibi konularda iş birliği yapacak.

Geely, 2021 yılının Eylül ayında yaptığı açıklamada 2025'e kadar 5 bin batarya değişim istasyonu kurmayı hedeflediklerini duyurmuştu. Ancak bu açıklamanın ardından grup bu konuda tam bir sessizliğe bürünmüştü. Yerel medyanın haberine göre Geely'nin batarya değişimi konusundaki gelişmeleri çatısı altında faaliyet gösteren "ride hailing" yani ulaşım ağı hizmetleri için kullanması kuvvetle mühtemel.

Çinli Neta'nın Tayland'daki fabrikası üretime başladı 4 sa. önce eklendi

Geely, halihazırda batarya değişim opsiyonuna sahip elektrikli araçlar üreten iki markaya sahip: Cao Cao ve Livan. Cao Cao, yakından tanıdığımız Uber benzeri bir hizmet sunuyor ve bu serviste kullanılan araçlar Cao Cao Auto tarafından üretiliyor. Bu marka en son seyir esnasında bataryası düşen Cao Cao 60 modeliyle gündeme gelmişti.

Eposta ile Paylaşın başlıklı bu arkadaşınıza postalayın.

Anasayfa

Yaşam

Otomobil Teknolojileri Haberleri

Nio ve Geely, batarya değişim işinde güçlerini birleştiriyor