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    Nio ve Geely, batarya değişim işinde güçlerini birleştiriyor

    Çinli otomobil üreticileri batarya değişim standartları, ağın geliştirilmesi ve yeni nesil batarya değişim modelleri üzerinde birlikte çalışacak.                 
    Nio ve Geely, batarya değişim işinde güçlerini birleştiriyor Tam Boyutta Gör
    Çinli elektrikli otomobil üreticisi Nio, diğer üreticilerin yapmadığını yapıp kullanıcılarına batarya değiştirme hizmeti sunuyor. Kullanıcılar, şarj seviyesi azalan bataryalarını en yakın istasyona gidip 3 dakikada otomatik olarak değiştirebiliyor. Nio, Çin'de toplam 2163 batarya değişim istasyonuna sahip ve şimdiye dek 30 milyonun üzerinde değişim gerçekleştirdi.

    Hal böyle olunca bu durum diğer üreticilerin dikkatini çekmeye başladı. Örneğin; geçtiğimiz hafta Nio ve Changan arasında bir anlaşma imzalanmıştı. Nio şimdi de bir başka Çinli otomotiv devi Geely ile iş birliğine imza attı. Buna göre, iki şirket, batarya değiştirme standartlarının belirlenmesi, batarya değiştirme teknolojisinin desteklenmesi ve ağ yapısının geliştirilmesi gibi konularda iş birliği yapacak.

    Geely, 2021 yılının Eylül ayında yaptığı açıklamada 2025'e kadar 5 bin batarya değişim istasyonu kurmayı hedeflediklerini duyurmuştu. Ancak bu açıklamanın ardından grup bu konuda tam bir sessizliğe bürünmüştü. Yerel medyanın haberine göre Geely'nin batarya değişimi konusundaki gelişmeleri çatısı altında faaliyet gösteren "ride hailing" yani ulaşım ağı hizmetleri için kullanması kuvvetle mühtemel.

    Geely, halihazırda batarya değişim opsiyonuna sahip elektrikli araçlar üreten iki markaya sahip: Cao Cao ve Livan. Cao Cao, yakından tanıdığımız Uber benzeri bir hizmet sunuyor ve bu serviste kullanılan araçlar Cao Cao Auto tarafından üretiliyor. Bu marka en son seyir esnasında bataryası düşen Cao Cao 60 modeliyle gündeme gelmişti.

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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    Mstt.2010 1 ay önce

    Über

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    SUPERSONICQ 1 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 1 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 2 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 2 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 2 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 3 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 3 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 3 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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