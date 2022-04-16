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    CD Projekt'in 2022 planları açıklandı: Duyurulmamış 2 farklı proje

    CD Projekt geçtiğimiz saatlerde oyunlarının satış sayısı dışında 2022 yılı planlarından da bahsetti. Açıklamaya göre iki fakrlı duyurulmamış oyun projesi bulunuyor.
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    CD Projekt'in 2022 planları açıklandı
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    The Witcher serisi ve Cyberpunk 2077 ile tanıdığımız CD Projekt Red, geçtiğimiz saatlerde 2022 yılı prodüksiyon planlarını açıkladı.

    CDPR 2022 Planları

    Açıklanan görsele göre 2022 planları şu şekilde: 

    • Cyberpunk 2077 genişleme paketinin geliştirilmesi
    • Unreal Engine 5 ile geliştirilen yeni Witcher oyunun geliştirilmesi
    • Cyberpunk 2077'ye destek devam edecek
    • The Witcher 3'ün yeni nesil sürümünün geliştirilmesi
    • The Molasses Flood'un geliştirdiği CDPR'ın sahip olduğu serilere ait yeni bir duyurulmamış oyunun geliştirilmesi
    • GWENT: The Witcher Card Game'in spin-off oyununun çıkışı
    • GWENT: The Witcher Card Game ve The Witcher: Monster Slayer'a destek devam edecek
    • Duyurulmamış bir proje için araştırma

    Planları arasında şüphesiz duyurulmamış projler bir hayli dikkat çekiyor. Ancak bu oyunları yakın zamanda görmeyeceğimizi söyleyebiliriz. Eğer görürsek de çok büyük projeler olmayacağını söyleyebiliriz. Özellikle The Molasses Flood'un geliştiriciliğini yaptığı proje büyük ihtimalle büyük bir proje değil.

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    D
    Doç. Dr. Sinan Sağıroğlu 14 saat önce

    1.3 Multijet ya da 1.5 DCI takarlar.

    A
    ahmet1905_47 1 gün önce

    ulan herşeyi de göstermeyin bi rşey de gizli kalsın.

    orcnd 2 gün önce

    şarkı yaparlarsa kdv almayın. güzel reklam oluyor :D

    alfa-x 2 gün önce

    mühendislerimize bu imkanları sağlayıp onların yolunu açanlara ve bu yolda gece gündüz bizler için çalışanlara sonsuz teşekkürler

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