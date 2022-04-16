CD Projekt'in 2022 planları açıklandı: Duyurulmamış 2 farklı proje

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The Witcher serisi ve Cyberpunk 2077 ile tanıdığımız CD Projekt Red, geçtiğimiz saatlerde 2022 yılı prodüksiyon planlarını açıkladı.

CDPR 2022 Planları

Açıklanan görsele göre 2022 planları şu şekilde:

Cyberpunk 2077 genişleme paketinin geliştirilmesi

geliştirilmesi Unreal Engine 5 ile geliştirilen yeni Witcher oyunun geliştirilmesi

oyunun geliştirilmesi Cyberpunk 2077'ye destek devam edecek

The Witcher 3'ün yeni nesil sürümünün geliştirilmesi

The Molasses Flood 'un geliştirdiği CDPR'ın sahip olduğu serilere ait yeni bir duyurulmamış oyunun geliştirilmesi

'un geliştirdiği CDPR'ın sahip olduğu serilere ait yeni bir GWENT: The Witcher Card Game 'in spin-off oyununun çıkışı

'in spin-off oyununun çıkışı GWENT: The Witcher Card Game ve The Witcher: Monster Slayer'a destek devam edecek

Duyurulmamış bir proje için araştırma

The Witcher serisi ve Cyberpunk 2077'nin satış miktarı açıklandı 22 sa. önce eklendi

Planları arasında şüphesiz duyurulmamış projler bir hayli dikkat çekiyor. Ancak bu oyunları yakın zamanda görmeyeceğimizi söyleyebiliriz. Eğer görürsek de çok büyük projeler olmayacağını söyleyebiliriz. Özellikle The Molasses Flood'un geliştiriciliğini yaptığı proje büyük ihtimalle büyük bir proje değil.

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CD Projekt'in 2022 planları açıklandı