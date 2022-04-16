CD Projekt'in 2022 planları açıklandı: Duyurulmamış 2 farklı proje

The Witcher serisi ve Cyberpunk 2077 ile tanıdığımız CD Projekt Red, geçtiğimiz saatlerde 2022 yılı prodüksiyon planlarını açıkladı.
CDPR 2022 Planları
Açıklanan görsele göre 2022 planları şu şekilde:
- Cyberpunk 2077 genişleme paketinin geliştirilmesi
- Unreal Engine 5 ile geliştirilen yeni Witcher oyunun geliştirilmesi
- Cyberpunk 2077'ye destek devam edecek
- The Witcher 3'ün yeni nesil sürümünün geliştirilmesi
- The Molasses Flood'un geliştirdiği CDPR'ın sahip olduğu serilere ait yeni bir duyurulmamış oyunun geliştirilmesi
- GWENT: The Witcher Card Game'in spin-off oyununun çıkışı
- GWENT: The Witcher Card Game ve The Witcher: Monster Slayer'a destek devam edecek
- Duyurulmamış bir proje için araştırma
Planları arasında şüphesiz duyurulmamış projler bir hayli dikkat çekiyor. Ancak bu oyunları yakın zamanda görmeyeceğimizi söyleyebiliriz. Eğer görürsek de çok büyük projeler olmayacağını söyleyebiliriz. Özellikle The Molasses Flood'un geliştiriciliğini yaptığı proje büyük ihtimalle büyük bir proje değil.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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1.3 Multijet ya da 1.5 DCI takarlar.
ulan herşeyi de göstermeyin bi rşey de gizli kalsın.
şarkı yaparlarsa kdv almayın. güzel reklam oluyor :D
mühendislerimize bu imkanları sağlayıp onların yolunu açanlara ve bu yolda gece gündüz bizler için çalışanlara sonsuz teşekkürler