Giriş
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri Bildirim Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Detaylı Site Tercihleri
    İndirim Kodu indirim kodu
    Anlık Bildirim

    Heyecanla beklenen The Witcher 4'ten ilk oynanış videosu geldi

    Hazırlık aşamasındaki en heyecan verici oyunlardan biri olan The Witcher 4, bugün daha detaylı şekilde tanıtılırken, ilk oynanış videosu da yayınlandı. Yeni Witcher oyunu epey iddialı geliyor.

    The Witcher 4 Tam Boyutta Gör
    Tüm zamanların en sevilen RPG serileri arasında yer alan The Witcher, yıllar sonra yeni bir oyuna kavuşuyor. Geçtiğimiz yıl resmi olarak duyurulan The Witcher 4, bugün düzenlenen State of Unreal etkinliği sırasında daha detaylı şekilde tanıtıldı. Yeni Witcher oyunu üzerinde çalışmaya devam eden CD Projekt RED, heyecanla beklenen oyundan ilk oynanış videosunu yayınladı.

    The Witcher 4'ün ana karakteri olacak Ciri'yi karlı bir vadiden geçip küçük bir kasabaya girerken gördüğümüz bu oynanış videosu, yeni Witcher oyununun görsel kalitesiyle epey iddialı olacağını gösteriyor. Bu sunum sırasında yapılan açıklamada, paylaşılan bu videonun standart bir PlayStation 5'te, 60 FPS'de Ray Tracing açıkken kaydedildiği açıklandı.

    The Witcher 4 Açık Dünyasıyla GTA 6'ya Rakip Olabilir

    The Witcher 4'ün oynanış videosunda dikkat çeken bir diğer detay da oyundaki açık dünyanın doluluğu oldu. Aynı GTA VI fragmanında olduğu gibi burada da açık dünyadaki NPC'lerin sayısı dikkat çekiyor. The Witcher 3 gibi devam oyunu da son derece kalabalık ve canlı bir açık dünya sunacak gibi görünüyor.

    The Withcer 4 için henüz bir çıkış tarihi açıklanmadı. Ancak bugün State of Unreal'da paylaşılan demo, oyunun çıkışa beklediğimizden daha yakın olabileceğini gösterdi.

    Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin: DH App Gallery Uygulamasını İndir DH Android Uygulamasını İndir DH iOS Uygulamasını İndir
    Daha Fazla Video
    Sessiz Video Tercihleri
    Otomatik yükle ve oynat
    Video bitince sonrakine geç
    Profil resmi
    donanimhabercom Instagram

    Mikro otomobil Türkiye'de satışa sunuluyor

    D
    DH Misafiri 4 gün önce

    300k lik araba 1m e satilacak. Kimse almaz

    Profil resmi
    turkelvis 5 gün önce

    Kapısı bildiğin normal araçların motor kaputu olarak bilinen yerden yani önden açılıyor!

    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sorgu:

    Forumdan Konular

    chevrolet cruze alınır mı 1 haftadır büyük tuvaletim gelmiyor. televizyon karıncalanması nasıl düzeltilir debriyaja basınca motor sesi değişiyor luppo antep fıstıklı

    Editörün Seçtiği Sıcak Fırsatlar

    Sıcak Fırsatlar Forumunda Tıklananlar

    Tavsiyelerimiz

    Telefon Tavsiyesi Tümü
    20.000-50.000 TL Arası Telefonlar
    Xiaomi 13T
    Xiaomi 13T
     Bu Telefonu Satın Al
    Notebook Tavsiyesi Tümü
    20.000-30.000 TL Arası Laptoplar
    ASUS TUF A15
    ASUS TUF A15
     Bu Notebook'u Satın Al
    Sistem Tavsiyesi Tümü
    Orta Seviye Sistem
    Bu Sistemi Satın Al
    Yeni Haber
    şimdi
    Geri Bildirim
    DH Çerez
    Hizmet kalitesi için çerezleri kullanabiliriz, DH'yi kullanırken depoladığımız çerezlerle ilgili veri politikamıza gözatın.
    Kabul Ediyorum