Heyecanla beklenen The Witcher 4'ten ilk oynanış videosu geldi

The Witcher 4'ün ana karakteri olacak Ciri'yi karlı bir vadiden geçip küçük bir kasabaya girerken gördüğümüz bu oynanış videosu, yeni Witcher oyununun görsel kalitesiyle epey iddialı olacağını gösteriyor. Bu sunum sırasında yapılan açıklamada, paylaşılan bu videonun standart bir PlayStation 5'te, 60 FPS'de Ray Tracing açıkken kaydedildiği açıklandı.
The Witcher 4 Açık Dünyasıyla GTA 6'ya Rakip Olabilir
The Witcher 4'ün oynanış videosunda dikkat çeken bir diğer detay da oyundaki açık dünyanın doluluğu oldu. Aynı GTA VI fragmanında olduğu gibi burada da açık dünyadaki NPC'lerin sayısı dikkat çekiyor. The Witcher 3 gibi devam oyunu da son derece kalabalık ve canlı bir açık dünya sunacak gibi görünüyor.
The Withcer 4 için henüz bir çıkış tarihi açıklanmadı. Ancak bugün State of Unreal'da paylaşılan demo, oyunun çıkışa beklediğimizden daha yakın olabileceğini gösterdi.Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin:
300k lik araba 1m e satilacak. Kimse almaz
Kapısı bildiğin normal araçların motor kaputu olarak bilinen yerden yani önden açılıyor!