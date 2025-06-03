Heyecanla beklenen The Witcher 4'ten ilk oynanış videosu geldi

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Tam Boyutta Gör Tüm zamanların en sevilen RPG serileri arasında yer alan The Witcher, yıllar sonra yeni bir oyuna kavuşuyor. Geçtiğimiz yıl resmi olarak duyurulan The Witcher 4, bugün düzenlenen State of Unreal etkinliği sırasında daha detaylı şekilde tanıtıldı. Yeni Witcher oyunu üzerinde çalışmaya devam eden CD Projekt RED, heyecanla beklenen oyundan ilk oynanış videosunu yayınladı.

The Witcher 4'ün ana karakteri olacak Ciri'yi karlı bir vadiden geçip küçük bir kasabaya girerken gördüğümüz bu oynanış videosu, yeni Witcher oyununun görsel kalitesiyle epey iddialı olacağını gösteriyor. Bu sunum sırasında yapılan açıklamada, paylaşılan bu videonun standart bir PlayStation 5'te, 60 FPS'de Ray Tracing açıkken kaydedildiği açıklandı.

The Witcher 4 Açık Dünyasıyla GTA 6'ya Rakip Olabilir

The Witcher 4'ün oynanış videosunda dikkat çeken bir diğer detay da oyundaki açık dünyanın doluluğu oldu. Aynı GTA VI fragmanında olduğu gibi burada da açık dünyadaki NPC'lerin sayısı dikkat çekiyor. The Witcher 3 gibi devam oyunu da son derece kalabalık ve canlı bir açık dünya sunacak gibi görünüyor.

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The Withcer 4 için henüz bir çıkış tarihi açıklanmadı. Ancak bugün State of Unreal'da paylaşılan demo, oyunun çıkışa beklediğimizden daha yakın olabileceğini gösterdi.

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The Witcher 4'ten ilk oynanış videosu geldi

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