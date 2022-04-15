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    The Witcher serisi ve Cyberpunk 2077'nin satış miktarı açıklandı

    CD Projekt Red geçtiğimiz saatlerde The Witcher ve Cyberpunk oyunlarının satış istatistiklerini paylaştı. Özellikle The Witcher serisinin bir hayli başarılı olduğunu söyleyebiliriz.
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    The Witcher serisi ve Cyberpunk 2077'nin satış miktarı açıklandı
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    The Witcher serisi ve Cyberpunk 2077'nin yayıncılığını ve geliştiriciliğini yapan CD Projekt Red, geçtiğimiz saatlerde bu iki serinin satış istatistiklerini paylaştı.

    The Witcher Serisi Ne Kadar Sattı?

    The Witcher serisi için açıkladıkları satış miktarı 65 milyon kopya. 65 milyonun 40 milyonu The Witcher 3'ten geliyor. Bu miktarların gerçekten son derece başarılı sayılabileceğini de belirtelim. The Witcher 3 ile birlikte serinin popülerleştiğini düşünürsek aslında üçüncü oyun birçok oyuncuya ilk iki oyunu sattırmış diyebiliriz. 

    Cyberpunk 2077 Ne Kadar Sattı?

    The Witcher serisi ne kadar satarsa satsın bunu hak ettiğini biliyoruz çünkü gerçekten kaliteli bir seri. Ancak Cyberpunk 2077 ne yazık ki özellikle çıkışında birçok insanı hayal kırıklığına uğrattı ve birkaç ay boyunca PlayStation Store'dan satın alınamadı. Bu yüzden satışların daha düşük gelemsi bekleniyordu ancak yapılan son açıklamaya göre Cyberpunk 2077 de 18 milyon kopya satmış durumda. Önümüzdeki süreçte gelecek içeriklerle bu sayı daha da artacaktır.

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    ahmet1905_47 21 saat önce

    ulan herşeyi de göstermeyin bi rşey de gizli kalsın.

    orcnd 1 gün önce

    şarkı yaparlarsa kdv almayın. güzel reklam oluyor :D

    alfa-x 1 gün önce

    mühendislerimize bu imkanları sağlayıp onların yolunu açanlara ve bu yolda gece gündüz bizler için çalışanlara sonsuz teşekkürler

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