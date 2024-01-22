CD Projekt yeni Witcher oyunu için süreci başlattı! İşte olası çıkış tarihi

Tam Boyutta Gör Polonyalı video oyunu üreticisi CD Projekt, gişe rekorları kıran "Witcher" serisinin bir sonraki oyununun üretim aşamasına bu yıl başlanacağını duyurdu. Bu açıklama şirketin ortak CEO'su Adam Badowski tarafından paylaşıldı.

Badowski, yıl ortasına kadar proje üzerinde yaklaşık 400 kişinin çalışmaya başlayacağını söylüyor. Zaten bu oyun için bir süredir birkaç yüz kişi fiili olarak çalışmalar yürütüyordu. Bu arada bilmeyenler için şirkette deneyimli bir isim olan Badowski, yılın başında Michal Nowakowski ile birlikte CD Projekt'in başına geçti.

Yeni Witcher için düğmeye basıldı

Tam Boyutta Gör "Polaris" adı verilen proje, 2007 yılında ilk oyunun piyasaya sürülmesinden bu yana 75 milyondan fazla kopya satan "Witcher" ortaçağ fantezi serisinin evrenini genişleten yeni bir üçleme olacak. CD Projekt projedeki ilk oyun için bir çıkış tarihi açıklamadı ancak analistler 2026 veya 2027 yılında oyunun çıkmasını bekliyor. AAA oyunların geliştirme süreci genellikle 3 yıl kadar sürüyor. Dolayısıyla önümüzdeki birkaç yıl CD Projekt’ten bir oyun göremeyeceğiz.

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CD Projekt sadece yeni Witcher üçlemesi üzerinde çalışmıyor. Firma aynı zamanda Cyberpunk'ın "Orion" kod adlı bir devam oyunu üzerinde de çalışıyor. Ancak bu oyun şimdilik “kavramsal” aşamada. CD Projekt yıl sonuna kadar proje üzerinde yaklaşık 80 kişinin çalışmasını bekliyor. Nowakowski ayrıca şirketin çok oyunculu unsurları da dahil etmeyi düşündüğünü, ancak ayrıntıları şimdilik aktarmayacağını söyledi.

Öte yandan CD Projekt, yapay zekayı nasıl kullanabileceğini araştırmak üzere bir ekip de kurmuş durumda. Şirket, yapay zekanın oyun üretiminde belirli süreçleri iyileştirmeye yardımcı olabileceğini ancak insanların yerini alamayacak bir şey olduğunu düşünüyor.

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Yeni Witcher oyunu için süreç başlıyor! İşte olası çıkış tarihi