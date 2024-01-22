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    CD Projekt yeni Witcher oyunu için süreci başlattı! İşte olası çıkış tarihi

    The Witcher serisi ve Cyberpunk 2077 ile tanınan CD Projekt, bir sonraki Witcher oyunu için açıklamalar yaptı. Stüdyonun CEO’su verdiği demeçte yeni Witcher için üretim aşamasına geçildiğini söyledi.
    Yeni Witcher oyunu için süreç başlıyor! İşte olası çıkış tarihi Tam Boyutta Gör
    Polonyalı video oyunu üreticisi CD Projekt, gişe rekorları kıran "Witcher" serisinin bir sonraki oyununun üretim aşamasına bu yıl başlanacağını duyurdu. Bu açıklama şirketin ortak CEO'su Adam Badowski tarafından paylaşıldı.

    Badowski, yıl ortasına kadar proje üzerinde yaklaşık 400 kişinin çalışmaya başlayacağını söylüyor. Zaten bu oyun için bir süredir birkaç yüz kişi fiili olarak çalışmalar yürütüyordu. Bu arada bilmeyenler için şirkette deneyimli bir isim olan Badowski, yılın başında Michal Nowakowski ile birlikte CD Projekt'in başına geçti.

    Yeni Witcher için düğmeye basıldı

    Yeni Witcher oyunu için süreç başlıyor! İşte olası çıkış tarihi Tam Boyutta Gör
    "Polaris" adı verilen proje, 2007 yılında ilk oyunun piyasaya sürülmesinden bu yana 75 milyondan fazla kopya satan "Witcher" ortaçağ fantezi serisinin evrenini genişleten yeni bir üçleme olacak. CD Projekt projedeki ilk oyun için bir çıkış tarihi açıklamadı ancak analistler 2026 veya 2027 yılında oyunun çıkmasını bekliyor. AAA oyunların geliştirme süreci genellikle 3 yıl kadar sürüyor. Dolayısıyla önümüzdeki birkaç yıl CD Projekt’ten bir oyun göremeyeceğiz.

    CD Projekt sadece yeni Witcher üçlemesi üzerinde çalışmıyor. Firma aynı zamanda Cyberpunk'ın "Orion" kod adlı bir devam oyunu üzerinde de çalışıyor. Ancak bu oyun şimdilik “kavramsal” aşamada. CD Projekt yıl sonuna kadar proje üzerinde yaklaşık 80 kişinin çalışmasını bekliyor. Nowakowski ayrıca şirketin çok oyunculu unsurları da dahil etmeyi düşündüğünü, ancak ayrıntıları şimdilik aktarmayacağını söyledi.

    Öte yandan CD Projekt, yapay zekayı nasıl kullanabileceğini araştırmak üzere bir ekip de kurmuş durumda. Şirket, yapay zekanın oyun üretiminde belirli süreçleri iyileştirmeye yardımcı olabileceğini ancak insanların yerini alamayacak bir şey olduğunu düşünüyor.

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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

    S
    salihsakix 1 gün önce

    arkadaşlar fc24 gerçekten bedavaya veriliyor kaçırmayıınn

    Profil resmi
    camokan 6 gün önce

    bu reklam daha ne kadar kalacak

    F
    fortingen 1 hafta önce

    30 yıldır bunu görüyoruz

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    wdwh8qgsr 3 hafta önce

    @ccguven sizden daha istilacı olamazlar...

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    Rindaman 3 hafta önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 1 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

    Profil resmi
    Mstt.2010 2 ay önce

    Über

    Profil resmi
    SUPERSONICQ 2 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 3 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 4 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 4 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 4 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 5 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 5 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 5 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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