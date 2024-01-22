CD Projekt yeni Witcher oyunu için süreci başlattı! İşte olası çıkış tarihi

Badowski, yıl ortasına kadar proje üzerinde yaklaşık 400 kişinin çalışmaya başlayacağını söylüyor. Zaten bu oyun için bir süredir birkaç yüz kişi fiili olarak çalışmalar yürütüyordu. Bu arada bilmeyenler için şirkette deneyimli bir isim olan Badowski, yılın başında Michal Nowakowski ile birlikte CD Projekt'in başına geçti.
Yeni Witcher için düğmeye basıldı
CD Projekt sadece yeni Witcher üçlemesi üzerinde çalışmıyor. Firma aynı zamanda Cyberpunk'ın "Orion" kod adlı bir devam oyunu üzerinde de çalışıyor. Ancak bu oyun şimdilik “kavramsal” aşamada. CD Projekt yıl sonuna kadar proje üzerinde yaklaşık 80 kişinin çalışmasını bekliyor. Nowakowski ayrıca şirketin çok oyunculu unsurları da dahil etmeyi düşündüğünü, ancak ayrıntıları şimdilik aktarmayacağını söyledi.
Öte yandan CD Projekt, yapay zekayı nasıl kullanabileceğini araştırmak üzere bir ekip de kurmuş durumda. Şirket, yapay zekanın oyun üretiminde belirli süreçleri iyileştirmeye yardımcı olabileceğini ancak insanların yerini alamayacak bir şey olduğunu düşünüyor.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:
arkadaşlar fc24 gerçekten bedavaya veriliyor kaçırmayıınn
bu reklam daha ne kadar kalacak
30 yıldır bunu görüyoruz
@ccguven sizden daha istilacı olamazlar...
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.