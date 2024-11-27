Merakla beklenen The Witcher 4 tam üretim aşamasına girdi

The Witcher 4 geliyor
Nielubowicz, yaptığı açıklamada Polaris projesinin diğer tüm projeler arasında en ileride olduğunu ve geliştirme süreçlerinin de en yoğun aşamasına başlandığını ifade etti. Oyun yönetmeni Sebastian Kalemba da X'te yaptığı bir paylaşımda şunları söyledi: “Project Polaris'in tam ölçekli üretim aşamasına girdiğini duyurmaktan heyecan duyuyorum. Yeni zorluklar kapıda beklerken, yetenekli ve çalışkan insanlar, yaklaşan Witcher Destanı'nı birlikte olağanüstü bir deneyime dönüştürebileceğimize inanmamı sağlıyor. Durmak yok! Madalyonun diğer yüzünde neler olduğunu görmek için bizi izlemeye devam edin!"
Nielubowicz'in bahsettiği diğer projeler arasında Cyberpunk 2077'nin devamı Orion; The Molasses Flood tarafından geliştirilen Witcher spinoff'u Sirius; ve 2022'de “sıfırdan yaratılan üçüncü, tamamen farklı bir IP” olarak duyurulan ve şimdilik gizemini koruyan Hadar yer alıyor. CD Projekt ayrıca Netflix'te yayınlanacak yeni bir Cyberpunk animasyon projesi üzerinde çalıştığını da duyurdu.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz: