Tam Boyutta Gör CD Projekt Red, üçüncü çeyrek finansal güncellemesinin bir parçası olarak The Witcher 4 olarak adlandırılan Polaris'in artık tam üretim aşamasında olduğunu duyurdu. Şirketin finans müdürü Piotr Nielubowicz, şirketin son üç aylık kazanç sonuçlarının bir parçası olarak, kod adı Polaris olan oyun hakkında “Birkaç hafta önce tam ölçekli üretime geçtiğini duyurmaktan memnuniyet duyuyorum” dedi.

The Witcher 4 geliyor

Nielubowicz, yaptığı açıklamada Polaris projesinin diğer tüm projeler arasında en ileride olduğunu ve geliştirme süreçlerinin de en yoğun aşamasına başlandığını ifade etti. Oyun yönetmeni Sebastian Kalemba da X'te yaptığı bir paylaşımda şunları söyledi: “Project Polaris'in tam ölçekli üretim aşamasına girdiğini duyurmaktan heyecan duyuyorum. Yeni zorluklar kapıda beklerken, yetenekli ve çalışkan insanlar, yaklaşan Witcher Destanı'nı birlikte olağanüstü bir deneyime dönüştürebileceğimize inanmamı sağlıyor. Durmak yok! Madalyonun diğer yüzünde neler olduğunu görmek için bizi izlemeye devam edin!"

Tam Boyutta Gör Kalemba'nın bir üçleme oyun olacağı doğrulanan yeni Witcher serisini yönetmek üzere 2022 yılında projeye atanmıştı. Kalemba, The Witcher 3: Wild Hunt ve Cyberpunk 2077'nin baş animatörü olarak görev yaptıktan sonra tüm şirketin animasyon müdürlüğüne terfi etmişti.

Sony, PlayStation için yeni bir el konsolu üzerinde çalışıyor 1 gün önce eklendi

Nielubowicz'in bahsettiği diğer projeler arasında Cyberpunk 2077'nin devamı Orion; The Molasses Flood tarafından geliştirilen Witcher spinoff'u Sirius; ve 2022'de “sıfırdan yaratılan üçüncü, tamamen farklı bir IP” olarak duyurulan ve şimdilik gizemini koruyan Hadar yer alıyor. CD Projekt ayrıca Netflix'te yayınlanacak yeni bir Cyberpunk animasyon projesi üzerinde çalıştığını da duyurdu.

Eposta ile Paylaşın başlıklı bu arkadaşınıza postalayın.

Anasayfa

Yazılım

Oyunlar Haberleri

Merakla beklenen The Witcher 4 tam üretim aşamasına girdi