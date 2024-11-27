Giriş
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri Bildirim Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Detaylı Site Tercihleri
    İndirim Kodu indirim kodu
    Anlık Bildirim

    Merakla beklenen The Witcher 4 tam üretim aşamasına girdi

    CD Projekt Red, üçüncü çeyreği dair finansal sunumunda merakla beklenen dördüncü Witcher oyununun yapımına başlandığını doğruladı. The Witcher 4 tam üretim aşamasına girdi.
    Merakla beklenen The Witcher 4 tam üretim aşamasına girdi Tam Boyutta Gör
    CD Projekt Red, üçüncü çeyrek finansal güncellemesinin bir parçası olarak The Witcher 4 olarak adlandırılan Polaris'in artık tam üretim aşamasında olduğunu duyurdu. Şirketin finans müdürü Piotr Nielubowicz, şirketin son üç aylık kazanç sonuçlarının bir parçası olarak, kod adı Polaris olan oyun hakkında Birkaç hafta önce tam ölçekli üretime geçtiğini duyurmaktan memnuniyet duyuyorum” dedi.

    The Witcher 4 geliyor

    Nielubowicz, yaptığı açıklamada Polaris projesinin diğer tüm projeler arasında en ileride olduğunu ve geliştirme süreçlerinin de en yoğun aşamasına başlandığını ifade etti. Oyun yönetmeni Sebastian Kalemba da X'te yaptığı bir paylaşımda şunları söyledi: “Project Polaris'in tam ölçekli üretim aşamasına girdiğini duyurmaktan heyecan duyuyorum. Yeni zorluklar kapıda beklerken, yetenekli ve çalışkan insanlar, yaklaşan Witcher Destanı'nı birlikte olağanüstü bir deneyime dönüştürebileceğimize inanmamı sağlıyor. Durmak yok! Madalyonun diğer yüzünde neler olduğunu görmek için bizi izlemeye devam edin!"

    Merakla beklenen The Witcher 4 tam üretim aşamasına girdi Tam Boyutta Gör
    Kalemba'nın bir üçleme oyun olacağı doğrulanan yeni Witcher serisini yönetmek üzere 2022 yılında projeye atanmıştı. Kalemba, The Witcher 3: Wild Hunt ve Cyberpunk 2077'nin baş animatörü olarak görev yaptıktan sonra tüm şirketin animasyon müdürlüğüne terfi etmişti.

    Nielubowicz'in bahsettiği diğer projeler arasında Cyberpunk 2077'nin devamı Orion; The Molasses Flood tarafından geliştirilen Witcher spinoff'u Sirius; ve 2022'de “sıfırdan yaratılan üçüncü, tamamen farklı bir IP” olarak duyurulan ve şimdilik gizemini koruyan Hadar yer alıyor. CD Projekt ayrıca Netflix'te yayınlanacak yeni bir Cyberpunk animasyon projesi üzerinde çalıştığını da duyurdu.

    Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
    istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:     DH Android Uygulamasını İndir DH iOS Uygulamasını İndir
    Daha Fazla Video
    Profil resmi
    donanimhabercom Instagram

    Öğrenci yapımı roket, 20 yıllık rekoru kırdı

    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sorgu:

    Forumdan Konular

    rave web den film açma ağızda kan kokusu hissetmek neden olur kazak kızları motor yağ katkısı zararları jolly joker bistro oturmalı mi

    Editörün Seçtiği Sıcak Fırsatlar

    Sıcak Fırsatlar Forumunda Tıklananlar

    Tavsiyelerimiz

    Telefon Tavsiyesi Tümü
    10.000 TL Altındaki Telefonlar
    Xiaomi Redmi 13
    Xiaomi Redmi 13
     Bu Telefonu Satın Al
    Notebook Tavsiyesi Tümü
    10.000-15.000 TL Arası Laptoplar
    Lenovo V15 82YU00QKTX
    Lenovo V15 82YU00QKTX
     Bu Notebook'u Satın Al
    Sistem Tavsiyesi Tümü
    Giriş Seviye Sistem
    Bu Sistemi Satın Al
    Yeni Haber
    şimdi
    Geri Bildirim
    DH Çerez
    Hizmet kalitesi için çerezleri kullanabiliriz. DH’ye girerek kullanım izni vermiş sayılırsınız.
    Anladım Veri Politikamız