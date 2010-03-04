CeBIT 2010: Nvidia GeForce GTX 480'in ısıl güç tasarımı 295 Watt olabilir

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Aralarında MSI ve Gigabyte gibi dünya devi isimlerin de bulunduğu donanım üreticileri, CeBIT 2010 fuarında, DirectX 11 destekli GeForce GTX 480 tanıtımı gerçekleştiriyorlar. Ancak çalışan sistemler Nvidia tarafından sağlandığı için detaylı bilgi alabilmek veya sistemleri kullanarak tecrübe edebilmek güç. Nvidia sistemlerle birlikte her sistemin başına bir görevli atadığı için hangi standda olursa olsun GeForce GTX 480 için tek tip tanıtım uygulamasına gidildiğini ve yine Nvidia tarafından belirlenen tek bir tanıtım uygulamasının çalıştırıldığını görüyoruz.

Saat hızları henüz açıklanmayan GeForce GTX 480'le ilgili olarak fuar kapsamında kulaktan kulağa dolaşan bazı iddialar da yok değil. Elimize ulaşan bilgilere göre GeForce GTX 480'in ısıl güç tasarımı 295 Watt olabilir. AMD tarafından dünyanın en hızlı ekran kartı olarak lanse edilen çift grafik işlemcili ATi Radeon HD 5970'in 294 Watt olan TDP değeri dikkate alındığında GeForce GTX 480, ısıl güç tasarımıyla ATi Radeon HD 5970'le benzer profil çizecek gibi görünüyor.

Detayları henüz açıklanmayan GeForce GTX 480 için ilk parti ürünlerin dağıtımına başlandığı ve iş ortaklarının kartları almaya başladığı, bazılarının ise Cuma gününden itibaren almaya başlayacağı belirtiliyor.

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