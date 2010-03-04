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CeBIT 2010: Nvidia GeForce GTX 480'in ısıl güç tasarımı 295 Watt olabilir

9 yıl
31,4b
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121
Diğer
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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CeBIT 2010: Nvidia GeForce GTX 480'in ısıl güç tasarımı 295 Watt olabilir
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Aralarında MSI ve Gigabyte gibi dünya devi isimlerin de bulunduğu donanım üreticileri, CeBIT 2010 fuarında, DirectX 11 destekli GeForce GTX 480 tanıtımı gerçekleştiriyorlar. Ancak çalışan sistemler Nvidia tarafından sağlandığı için detaylı bilgi alabilmek veya sistemleri kullanarak tecrübe edebilmek güç. Nvidia sistemlerle birlikte her sistemin başına bir görevli atadığı için hangi standda olursa olsun GeForce GTX 480 için tek tip tanıtım uygulamasına gidildiğini ve yine Nvidia tarafından belirlenen tek bir tanıtım uygulamasının çalıştırıldığını görüyoruz.

Saat hızları henüz açıklanmayan GeForce GTX 480'le ilgili olarak fuar kapsamında kulaktan kulağa dolaşan bazı iddialar da yok değil. Elimize ulaşan bilgilere göre GeForce GTX 480'in ısıl güç tasarımı 295 Watt olabilir. AMD tarafından dünyanın en hızlı ekran kartı olarak lanse edilen çift grafik işlemcili ATi Radeon HD 5970'in 294 Watt olan TDP değeri dikkate alındığında GeForce GTX 480, ısıl güç tasarımıyla ATi Radeon HD 5970'le benzer profil çizecek gibi görünüyor.

Detayları henüz açıklanmayan GeForce GTX 480 için ilk parti ürünlerin dağıtımına başlandığı ve iş ortaklarının kartları almaya başladığı, bazılarının ise Cuma gününden itibaren almaya başlayacağı belirtiliyor.

CeBIT 2010: Nvidia GeForce GTX 480'in ısıl güç tasarımı 295 Watt olabilir
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high voltage 9 yıl
Cebit fuarının son gününe girilirken hala NVIDIA fermi serisi ekran kartları hakkında olabilirli çıkabilirli bilgilerle yetinmek durumunda kalıyoruz. Amacım sayıgısızlık değil asla, fakat durum gittikçe manidar bir hal almış durumda. Performansına dair elle tutulabilir bir sonuç hala bilgilerimiz dahilinde değil. Şayet gerekli bilginin cebit fuarı içerisinde bilgilerimize sunulacağı söylenmişti sanırım. Kesin ve net cümlelerden kurulu bir bilgilendirmeye ne zaman kavuşacağımızı merakla beklemekteyim...
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Divinity 9 yıl
Nvidia fena çuvalladı bunu herkes biliyor artık, ortada bir kart yok fakat sürekli haberi yapılıyor, var olduğu söylenen kartların çalıştığını kimse görmedi, gösteremedi, alıp eline buyrun çalışıyor diye haber hiç görmedim(kutusu çalışıyor
), sadece ve sadece spekülasyonlar yapılıyor, bir çeşit pazarlama taktiği bu, ATI almak isteyen insanları ha Nvidia yeni gtx 4xx çıkacak, ha yeni kart çıkaracak, ATI den iyi olacak ama daha ucuza olacak şeklinde ATI firmasının kart satmasını engellemeye çalışan bir çeşit pazarlama taktiği bu, diyeceksiniz ki işi bilen bekler fiyat performans alır, e iyi peki, daha kaç ay bekleyeceksiniz, şu da var, eski kullandığımız serilerin hala güncel oyunları çok iyi derecede oynatabildiğini hepimiz çok iyi biliyoruz, yeni serilerde zaten performanstan ziyade hep yeni teknolojiler üzerine reklam yapılıyor, eskiden 3dmark reklamları performans değerleri konurdu ekran kartı kutularının üzerine, şimdi farklı farklı teknolojiler, directx v11, 3d görüntü sistemleri, multi-display sistemler, direct-compute vs, vs, yani hepimiz biliyoruz ki yeni gelecek seriler bundan sonra, en azından oyun programcılığı günümüz teknolojisinin yetmediği duruma gelene kadar, hep bu yenilikler üzerine olacak.

Not: Bu mesajımda silinirse hiç şaşmam, olmayan bir kartın kutu tasarımını haber yapmışsınız asıl onu silmeniz gerekirdi, neyse bu sefer mesajımın yedeğini aldım, silerseniz yine göndereceğim.
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ihlemur 9 yıl
"yakında bilgisayarı açık bırakmakla ütüyü pirizde bırakmak aynı anlama gelecek."

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ALBAY 9 yıl

ihlemur

"yakında bilgisayarı açık bırakmakla ütüyü pirizde bırakmak aynı anlama gelecek."





Ütü mü??? Çok iyimsersin
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lvlono 9 yıl
Yukarıdaki yazıda;
"Detayları henüz açıklanmayan GeForce GTX 480 için ilk parti ürünlerin dağıtımına başlandığı ve iş ortaklarının kartları almaya başladığı, bazılarının ise Cuma gününden itibaren almaya başlayacağı belirtiliyor."
deniliyor. Mart ayının sonlarına doğru Fermi'ler tek tek türemeye başlarlar mantar gibi :)
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stradosphere 9 yıl
@yelkowan
Alışacaksın artık ona böyle gelip çat silip giderler,yorum kötü olmasa bile,açıklama da olmaz.Öyle ilginç bir hava var,geçen gtx 480 ve 470 kutularında da öyle oldu kaç tane yorum gitti.
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Chris Brown 9 yıl
Biz yorum yazmasak verilen habere , haberin ne anlamı kalır.
Onuda düşünmek gerekli dogrusu. Değirmenin suyu nereden geliyor hesabı..
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M.C.B 9 yıl
fermi serisi oyun yerine pcu kuponu verir artık :)
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yelkowan 9 yıl
Adminler "Konu Dışına" dönderdiniz burayı normal mesajları da siliyorsunuz hepsi bilgi dolu.
Ya da sitede bir sorun oluştu heralde yoksa silinicek veya şikyet unsuru bile olan mesaj yoktu.

Lütfen son mesajlara bir bakar mısınız? Hepsi durup dururken gitti.
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fotifoti 9 yıl
sağol , kısmet işi :) çok direndim almamak için, artık almasaydım döverlerdi :)
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Mete Can Karahasan 9 yıl
2.el denesen kar edersin yakında ATI fiyatları arttırmaya devam ederse
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fotifoti 9 yıl
hepsiburada.com da dün vtx3d 5850'yi 560 tl+ 50tl hediye çeki il 510 tl ye aldım. fehminiz sizin olsun
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ALBAY 9 yıl

fotifoti

hepsiburada.com da dün vtx3d 5850'yi 560 tl+ 50tl hediye çeki il 510 tl ye aldım. fehminiz sizin olsun



Fehmi Abi' ye hakaretten dava açarlar bak
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Mete Can Karahasan 9 yıl

fotifoti

hepsiburada.com da dün vtx3d 5850'yi 560 tl+ 50tl hediye çeki il 510 tl ye aldım. fehminiz sizin olsun

Hayırlı olsun, süper fiyattan kapmışsınız.
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UzmaN345 9 yıl

fotifoti

hepsiburada.com da dün vtx3d 5850'yi 560 tl+ 50tl hediye çeki il 510 tl ye aldım. fehminiz sizin olsun

iyi tercıh dostum D
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mrkamilk 9 yıl
birde bişi soracam adamlar cebit 2010da bu kartın kutusunumu sergiliyorlar acaba :)
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tokatli6061 9 yıl
Su soğutma kullanıyorlardı, hararet yapmış olabilir

Su kaynattı diyosun yani? :)
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Chris Brown 9 yıl
Ciddi , Haber niteligi taşıyan ve gerçek olan bir haber yapıldımı ??
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CoreXXX 9 yıl
fanlara göre oyun hatalı tabiki:))
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IgorStravinsky 9 yıl

CoreXXX

fanlara göre oyun hatalı tabiki:))

Peki CES 2010 'da o demo da kartın hata vermesini hangi mantıkla açıklıyorsunuz?
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