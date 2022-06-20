Cem Uzan’ın Vertu firması NFT koleksiyonu çıkarıyor

Kripto para dünyasını etkisi altına alan NFT rüzgârından herkes en iyi şekilde yararlanmaya çalışıyor. Uzun süredir yurt dışında olan Cem Uzan’ın sahip olduğu Vertu firması NFT koleksiyonu çıkarıyor.

Vertu NFT koleksiyonu geliyor

Uzanlar grubunun satın aldığı Vertu markası bir süredir VertuVerse ya da V3.0 adıyla bir web 3.0 dünyası kurmaya çalışıyor. Bu dünyada projelere kendini ispatlama şansı tanınırken anlaşmalı noktalarda konaklama, seyahat, ticaret, etkinlik gibi aktivitelere de katılma imkânı sunulacak.

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Bugün 14.00 itibariyle Binance NFT pazarında satışa sunulacak olan Vertu Constellation gizemli kutu koleksiyonu beraberinde özel bir hediye ile geliyor. Toplamda 10555 adet satılacak olan kutuların sahiplerinden 4 tanesi Bentley Bentaygas VERTU Paris Edition kazanma şansına sahip olacak. Ayrıca Vertu NFT sahipleri firmanın web 3.0 odaklı etkinliklerinden de faydalanma imkânı bulacaklar.

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