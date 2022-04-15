Cem Yılmaz'ın Netflix dizisi Erşan Kuneri'nin yayın tarihi açıklandı

Cem Yılmaz şu anda şüphesiz ülkemizdeki en popüler insanlardan birisi ve her yeni projesi büyük ilgi görüyor. Bir süredir de Netflix'te yayınlanacak olan Erşan Kuneri dizisi bekleniyordu ve geçtiğimiz saatlerde yayın tarihi açıklandı.
Erşan Kuneri Dizisi Mayıs'ta Netflix'te
Geçtiğimiz saatlerde Cem Yılmaz şahsi Twitter hesabı üzerinden Erşan Kuneri dizisinin yayın tarihini açıkladı. Erşan Kuneri dizisi 13 Mayıs'ta Netflix'te yayında olacak. Dizinin oyuncu kadrosunda Cem Yılmaz haricinde Uraz Kaygılaroğlu, Nilperi Şahinkaya, Ezgi Mola, Merve Dizdar ve Zafer Algöz bulunuyor.
Cem Yılmaz geçtiğimiz aylarda dizinin sit-com tarzında bir şey olacağını ve dizinin sevilmesi durumunda 8 bölüm daha yapacağını açıklamıştı. Erşan Kuneri dizisi 1975 - 1978 yılları arasında Erşan Kuneri'nin sinemadaki maceralarına odaklanacak.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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ulan herşeyi de göstermeyin bi rşey de gizli kalsın.
şarkı yaparlarsa kdv almayın. güzel reklam oluyor :D
mühendislerimize bu imkanları sağlayıp onların yolunu açanlara ve bu yolda gece gündüz bizler için çalışanlara sonsuz teşekkürler