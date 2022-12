En iyi Disney+ dizileri: Türk ve yabancı en güzel diziler

Disney Plus içerikleri yönünden en zengin dijital platformlardan biri ve neredeyse tüm Disney filmleri mevcut. Disney+, hem öncesinde Disney Channel’da yayınlanan hem de orijinal çok sayıda dizi de sunuyor. Aralarında harika Türk dizileri de var. Peki, Disney Plus’ta hangi diziler izlenmeli? Yeni çıkanlardan nostaljik favorilere gizli mücevherlere kadar, izlerken harika zaman geçireceğiniz efsane Disney+ dizileri bu listede. İşte Türk ve yabancı en iyi Disney Plus dizileri:

En iyi Disney Plus dizileri 🍿

Tam Boyutta Gör En iyi yabancı Disney Plus dizileri listemizde, Disney+’ın en beğenilen ve IMDb puanı yüksek diziler yer alıyor.

Disney+, 2000’lerin başındaki gençlik dizilerinden, She-Hulk, Daredevil ve daha fazlası dahil Marvel Sinematik Evreninden geniş bir içeriğe sahip. The Beatles: Get Back ve The Imagineering Story gibi belgesel dizilerinden X-Men: The Animated Series ve Darkwing Duck gibi klasik animasyonlara kadar en iyi Disney Plus dizileri bu listede. Andor, Lucasfilm, Star Wars evreninden de diziler mevcut.

1. Moon Knight ⚔️ Moon Knight dizisi konusu: Yumuşak huylu hediyelik eşya dükkanı çalışanı Steven Grant, bayılmalarla ve başka bir hayatın anılarıyla boğuşmaya başlayınca, çoklu kişilik bozukluğuna sahip olduğunu ve paralı asker Marc Spector ile aynı bedeni paylaştığını keşfeder. Steve’ın düşmanları birleşirken, onlar karmaşık kimliklerinde salınarak Mısır’ın güçlü tanrıları arasında ölümcül bir gizemin içine itilir. Marvel’ın mini dizisi Moon Knight, Marvel Sinematik Evreninden biraz çıkmak isteyenler için. Oscar Isaac, aynı zamanda Mısır adalet tanrısı Khonshu’nun insan avatarı olan Amerikalı bir paralı asker olan Marc Spector olduğunu keşfeden bir hediyelik eşya dükkanı çalışanı Steven Grant rolünde. Tek bedende iki karakter… Süper güçlü, kurşun geçirmez ve inanılmaz şeyler yapabilen mistik bir kahramana dönüşme gücüne sahip. Steven ve Marc, farklı ve daha da cezalandırıcı Mısır tanrısını diriltmeye çalışan Arthur Harrow’u (Ethan Hawke) durdurmak için birlikte hareket etmek zorundadır. Moon Knight; ortalama bir Marvel dizisinden biraz daha kanlı ve korkutucu. IMDb puanı: 7.3

Yayın tarihi: 2022

Sezon: 1 Sezon

Tür: Fantastik, Süper Kahraman, Aksiyon-Macera

2. Willow 🧙🏻 Willow dizisi konusu: Efsanevi büyücü Willow, orijinal filmdeki olaylardan yıllar sonra geçen yeni bir diziyle dönüyor. Willow, bir grup uyumsuz kahramana, en çılgın hayallerinin bile ötesindeki bir dünyada tehlikeli bir kurtarma görevinde liderlik ediyor. Disney, Lucasfilm, Star Wars ile birlikte Warwick Davis’in başrolde cüce büyücü olarak oynadığı 1998 yapımı fantastik macera filmi Willows dahil George Lucas’ın diğer yapımlarını aldı. Şimdi, Willow ve Warwick Davis, Disney Plus devam dizisi için geri dönüyor. Joanne Whalley ile birlikte Erin Kellyman, Tony Revolori, Christian Slater, Ellie Bamber gibi yeni isimler görüyoruz. IMDb puanı: 5.3

Yayın tarihi: 2022

Sezon: 1 Sezon

Tür: Fantastik, Aksiyon-Macera

3. Star Wars Andor ⭐️ Star Wars Andor dizisi konusu: Tehlike, hile ve entrikalarla dolu bir çağda Cassian Andor, zalim Galaktik İmparatorluk'a karşı mücadelede yaratacağı farkı keşfedecek. Cassian, onu asi bir kahramana dönüştürecek bir yola girer. Andor, 2016 yapımı Star Wars filmi Rogue One’da göreve önderlik eden asi lider Cassian Andor’un (Diego Luna) hikayesini anlatıyor. Galaksinin Skywalker Saga’dan çok çok uzaktaki bir bölümünde hırsız olan Andor’un İmparatorluğu karşı savaşında Asi İttifaksına katılmasını konu alıyor. Casus gerilim dizisi olan Andor, biraz yavaş başlıyor ancak kendisine çekiyor. IMDb puanı: 8.4

Yayın tarihi: 2022

Sezon: 1 Sezon

Tür: Bilim Kurgu, Casus, Aksiyon-Macera

4. Orville 🚀 Orville dizisi konusu: Gelecekte, 400 yıl ileride orta düzey bir uzay keşif gemisi olan Orville’in maceraları konu edilir. Geminin hem insan hem uzaylı ırkından oluşan mürettebatı, uzay boşluğunun harikalarıyla ve tehlikeleriyle yüzleşir. Orville, Family Guy’ın yaratıcısı Seth MacFarlane’in Star Trek ve Star Trek: The Next Generation’a göndermesi. Orville’in bazı noktalarda ne tür bir dizi olduğunu anlamak zor çünkü bilim kurgudan drama fütürist Twilight Zone’a kadar her türe dokunuyor. Devam ettikçe izlemesi daha keyifli hâl alan dizilerden Orville, 3 sezon olarak Disney+’ta. IMDb puanı: 8.0

Yayın tarihi: 2017 - 2022

Sezon: 1 Sezon

Tür: Drama, Bilim Kurgu, Komedi

5. She-Hulk 🧪 She-Hulk dizisi konusu: Marvel Studios’dan She-Hulk: Attorney at Law’da, süper insan odaklı davalara bakan 30’lu yaşlardaki avukat Jennifer Walters bekâr ve karmaşık hayatının yanı sıra 2 metrelik boyu, süper güçlü ve yeşil dev görünümüyle hayatını sürdürmeye çalışmaktadır. She Hulk dizisinde, Tatiana Maslany’i Yenilmez Bruce Banner’ın (Hulk) kuzeni Jennifer Walters rolünde görüyoruz. Waters, She-Hulk ile yarı başarılı insan avukattan süper güçlü Hulk’a geçerek hukuk kariyerinde geçiş yapıyor ve bir süper kahraman olma fırsatının kapılarını açıyor. Jameela Jamil (The Good Place), Benedict Wong (Doctor Strange in the Multiverse of Madness) ve Tim Roth’un (Lie to Me) dahil olduğu inanılmaz oyuncu kadrosuyla She-Hulk, Disney Plus en iyi diziler arasında. IMDb puanı: 5.2

Yayın tarihi: 2022

Sezon: 1 Sezon

Tür: Drama, Bilim Kurgu, Komedi, Süper Kahraman, Aksiyon-Macera

6. Mighty Ducks: Game Changers Mighty Ducks Ezber Bozanlar dizisi konusu: Mighty Ducks, küçük görülürken ultra rekabetçi bir genç hokey dinamosuna dönüştü. Evan Morrow kesildikten sonra annesi Alex'le, günümüzün acımasız gençlik spor kültürüne meydan okumak için uyumsuz takımlarını kurarlar. Gordon Bombay ile oyun aşkı için oynamanın zevklerini yeniden keşfediyorlar. Sezon 2 bizi çekici ama aynı zamanda sert bir eski NHL oyuncusu Colin Cole'un yönettiği yoğun bir hokey kampına götürüyor. Ekip hayatta kalmaya çalışırken şu soruyla karşı karşıya: Yazı atlatabilir misin? Modern izleyiciler için güncellenen Mighty Ducks: Game Changers’ın başrollerinde Brady Neon, Maxwell Simkins ve Luke Islam var. Orijinal filmlerin geleneğini sürdüren Game Changers, akılda kalıcı ve dokunaklı kılan temellere odaklanıyor. IMDb puanı: 7.4

Yayın tarihi: 2021 - 2022

Sezon: 2 Sezon

Tür: Spor, Drama, Komedi

7. Obi-Wan Kenobi Obi-Wan Kenobi dizisi konusu: İmparatorluk'un hükümdarlığı sırasında, Obi-Wan Kenobi çok önemli bir göreve başlar. Ewan McGregor’ın yeni Disney+ mini dizisi Obi-Wan Kenobi, Star Wars Bölüm III: Sith’in İntikam’ındaki olaylardan on yıl sonrasını konu ediyor. Hayden Christensen, Anakin Skywalker olarak geri dönüyor. IMDb puanı: 7.1

Yayın tarihi: 2022

Sezon: 1 Sezon

Tür: Bilim Kurgu, Aksiyon-Macera

8. Ice Age: Scrat Tales Buz Devri Scrat Hikayeleri dizisi konusu: Başrolünde beceriksiz kılıç dişli sincap Scrat'in olduğu bu altı yeni “Buz Devri” animasyon macerasında Scrat, babalığın iniş ve çıkışlarını deneyimlerken afacan Bebek Scrat ile hem yeni bir bağ kurar hem de çok değerli olan meşe palamuduna sahip olmak için mücadele eder. Animasyon stüdyosu Blue Sky tarafından Disney kapatılmadan önce tamamlanan son proje olan Ice Age: Scrat Tales, serinin en eğlenceli karakterlerinden Scrat’in oynadığı komik kısa dizi. Scrat, gönülsüz olarak sevimli bir sincap yavrusunun koruyucu olur. Bebeğin meşe palamudunu almaya çalışırken çocuğa olan sevgisi, fındıklara duyduğu karşı konulmaz arzusuyla çatışır. Kahkahalarla dolu 6 kısa bölüm sizi bekliyor. IMDb puanı: 7.3

Yayın tarihi: 2022

Sezon: 1 Sezon

Tür: Aile, Komedi, Animasyon

9. Agents of S.H.I.E.L.D 💪🏻 Agents of S.H.I.E.L.D dizisi konusu: Artık süper kahramanların ve uzaylıların varlığı herkes tarafından bilinmektedir ve dünya bu yeni gerçekle yüzleşmeye çalışır. Ajan Phil Coulson tekrar harekete geçmiştir ve gözü Yükselen Gelgit adlı gizemli bir gruptadır. Bu görünmeyen ve bilinmeyen düşmanın izini sürmek için, dünya çapında kanun uygulayıcı bir organizasyon olan S.H.I.E.L.D. küçük ama son derece seçkin bir ajan grubu toplar. S.H.I.E.L.D. ekibinin bir görevi vardır: Olağan olanı olağanüstü olandan koruyarak tüm dünyada yeni, tuhaf ve bilinmeyen şeyleri araştırmak. 2015’ten 2019’a kadar, Marvel Defenders dizileri (Daredevil, Jessica Jones, Luke Cage, Iron First, The Punisher) Netflix’te oynadı ve çok izlendi. Sonra Disney, tüm Marvel yapımlarını kendi platformuna taşıdı ve dizilerin hepsi iptal edildi. Şimdi tüm Marvel dizileri ve filmleri Disney Plus’ta. Agents of S.H.I.E.L.D, Iron Man 3 ile Thor: The Dark World arasında yayınlanan ilk Marvel Sinematik Evreni dizisi. IMDb puanı: 7.5

Yayın tarihi: 2013 - 2020

Sezon: 7 Sezon

Tür: Bilim Kurgu, Casus, Süper Kahraman, Aksiyon-Macera

10. Mandalorian 🗡️ Mandalorian dizisi konusu: İmparatorluk'un çöküşünden sonra yalnız bir Mandalorian, öksüzü Grogu'yla beraber kanunsuz galakside dikkatle yol alır. The Mandalorian, D23 Expo’da en çok tanıtılan dizilerden biriydi. Yaratıcı Jon Favreau, galaksinin dış noktalarına seyahat eden yalnız bir silahlı savaşının hikayesiyle hem bir uzay operası hem de eski zamanların western filmleriyle kıyaslıyor. Dizi, Jedi’nin Dönüşü’ndeki olaylardan beş yıl sonrasında geçiyor. John Ford Western ve Star Wars fütürizminin bir karışımı olan Mandalorian, yalnızca Star Wars hayranlarının değil, aynı zamanda sürükleyici dram arayanların da ilgisini çekecek bir Disney Plus dizisi. IMDb puanı: 8.7

Yayın tarihi: 2019 - 2021

Sezon: 3 Sezon

Tür: Bilim Kurgu, Aksiyon-Macera

11. Hawkeye 🏹 Hawkeye dizisi konusu: Marvel Studios’un orijinal yeni dizisi olan “Hawkeye”, Eski Avenger Clint Barton, diğer adıyla Hawkeye’ın blip sonrası New York’ta görünürde basit bir görevini konu alıyor: Noel’e kadar ailesinin yanına gitmesi. Geçmişinden bir tehdit ortaya çıkınca, Hawkeye bir suç komplosunu ortaya çıkarmak için, istemeyerek 22 yaşındaki yetenekli okçu ve en büyük hayranı olan Kate Bishop’la çalışmak zorunda kalır. Clint Barton diğer adıyla Hawkeye (Yenilmezler’in okçusu), Noel zamanı New York’ta kötü adamlarla savaşırken, onun gibi Dünyayı kurtaran bir okçu olmak isteyen hevesli genç bir kadın olan Kate Bishop’a akıl hocalığı yapıyor. Eski kostümünü giyiyor. Renner ve Steinfeld, etkilemeyi başarıyorlar, aksiyon sahneleri de tatmin edici. IMDb puanı: 7.5

Yayın tarihi: 2021

Sezon: 1 Sezon

Tür: Süper Kahraman, Aksiyon-Macera

12. Marvel's What If ❓ Marvel's What If? dizisi konusu: "What If...?" filmleri umulmadık şekillerde tekrar canlandırıp Marvel evrenini ters yüz ediyor. Marvel Studios'un ilk animasyon dizisinde, Marvel Sinematik Evreni'nden farklı kahramanlara odaklanılıyor. Yıldız oyuncular, seslendirme yaparak rollerini yeniden canlandırıyor. Dizinin yönetmeni Bryan Andrews, baş senaristi ise AC Bradley. Marvel Sinematik Evreni hızla karmaşık bir hâl aldı; 2008’de Iron Man ile başladı, şimdi bu evrende 20’den fazla film var ve yüzlerce ikonik anı kapsıyor. Bu evrende karakterler kritik anlarda farklı seçimler yapsaydı Dünya nasıl olurdu? Disney Plus animasyon dizisi Marvel’s What If…?, bunu gösteriyor. Dizi, hayranlarına en sevdikleri karakterleri başka açıdan görme şansı veriyor. Marvel’s What If? şüphesiz Disney+ içerikleri arasında en iyi dizilerden biri ve tüm Marvel hayranlarının izleme listesine olması gereken bir dizi. IMDb puanı: 7.4

Yayın tarihi: 2021

Sezon: 1 Sezon

Tür: Bilim Kurgu, Antoloji, Animasyon, Süper Kahraman, Aksiyon-Macera

13. X-Men: The Animated Series 📺 X-Men: The Animated Series dizisi konusu: Marvel evreninde mutantlar, genetik özel güçleri olan insanlar, nefret ve korku dolu bir toplum tarafından dışlanmaktadır. Profesör Xavier'in Yetenekli Çocuklar Akademisi mutantlara sığınacak bir yer sağlar. 90’larda iki animasyonlu süper kahraman serisi öne çıkıyordu: Batman: The Animated Series ve X-Men: The Animated Series. En eski çizgi roman uyarlamalarından biri olan X-Men: The Animated Series eksiksiz olarak Disney+ platformunda. 2023’te çıkacak olan X-Men ’97 dizisi de bu platformda oynayacak ve Marvel Studios tarafından üretilen ilk X-Men projesi olacak. IMDb puanı: 8.5

Yayın tarihi: 1992 - 1996

Sezon: 5 Sezon

Tür: Bilim Kurgu, Çocuk, Animasyon, Süper Kahraman, Aksiyon-Macera

14. Among the Stars 🌠 Yıldızların Arasında dizisi konusu: Bu altı bölümlük belgesel dizisinde, NASA'nın geniş dünyası Dünya'daki ve uzaydaki kameralarla izleyiciye sunulmaktadır. NASA astronotu Yüzbaşı Chris Cassidy, son bir görev için uzay giysisini yeniden giyer. Bu dizide Chris ve ekibin tamamı, insanlığın daha iyi yerlere gelebilmesi için hayatını, uzuvlarını ve itibarını tehlikeye atan görevler üstlenmektedir. Among the Stars, Astronot Chris Cassidy’nin son bir görev için uzaya geri dönmeye çalışmasını konu alan sürükleyici bir Disney Plus belgesel dizisi. Uluslararası Uzay İstasyonu’ndaki astronotların hareketli istasyonun etrafında öylece uzay yürüyüşü yapmalarını takiben atmosferin dışından göz kamaştırıcı görüntülerle karşılaştığımız dizi, bir insanı uzaya göndermek için yalnızca astronotların değil, mühendisler ve bilim insanlarının ne kadar sıkı çalıştığını da gösteriyor. IMDb puanı: 7.8

Yayın tarihi: 2021

Sezon: 1 Sezon

Tür: Belgesel Serisi