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    Samsung, CES 2024'te rekor sayıda startup ve projeyi öne çıkaracak

    Samsung Electronics, 9-12 Ocak tarihleri arasında düzenlenecek CES 2024 etkinliğinde C-Lab programı kapsamında geliştirilen yeni yenilikçi projeleri sergileyeceğini duyurdu.
    Samsung C-Lab CES 2024 Tam Boyutta Gör
    Samsung, CES 2024'te 15 startup ve projeyi (şu ana kadarki en yüksek sayı) öne çıkaracağını açıkladı. Şirket, C-Lab programı kapsamında geliştirilen yeni yenilikçi projeleri sergileyecek.

    C-Lab programı 2012 yılında başlatıldı ve Samsung o günden bu yana toplam 872 start-up ve projeyi destekledi. Bu desteklerin 475'i C-Lab Outside, 397’si C-Lab Inside aracılığıyla sağlandı. Bu kapsamda, 537 C-Lab start-up'ı (62'si C-Lab Spin-off'tan ve 475'i C-Lab Outside'dan) toplam 1 milyar dolar yatırım topladı. CES 2024, 1.000'den fazla start-up'ın yer alması ve aralarında şirket yöneticileri, yatırımcılar ve medya mensuplarının da bulunduğu dünyanın dört bir yanından 130.000'den fazla ziyaretçiyi ağırlaması bekleniyor. Samsung, C-Lab start-up'larının etkinlik sırasında küresel pazardaki tepkileri değerlendirmelerini, iş fizibilitelerini güçlendirmelerini ve yatırımcılarla buluşmalarını bekliyor.

    Şimdiye kadarki en yüksek katılım

    Ekim 2018'de başlatılan C-Lab Outside programı için seçilen start-up'lar, Samsung Electronics'ten iş birliğinin yanı sıra ofis çalışma alanları, özelleştirilmiş geliştirme programları ve yatırımı da içeren tam destek alıyor. Çevrim içi bir veteriner danışmanlık hizmeti olan ve hizmetlerini Samsung Smart TV'lere getirmek için Samsung Electronics ile iş birliği yapan Dr.Tail, CES'teki C-Lab stantlarında sergilenecek. Dr.Tail'e ek olarak Samsung Electronics, C-Lab Outside programı tarafından seçilen ve desteklenen diğer dokuz startup'ı da sergileyecek:

    • RebuilderAI: Akıllı telefonlarda hızlı ve kolay 3D içerik oluşturma için yapay zeka çözümleri
    • Ghost Pass: Merkezi olmayan uzaktan biyometrik kimlik doğrulama çözümleri
    • DEEPX: NPU-tabanlı bir yapay zeka yarı iletkeni
    • Style Bot: Kullanıcıya ait giysi verilerine dayalı bir moda tavsiyesi hizmeti
    • Vsion: Ayarlanabilir şeffaflığa sahip akıllı bir pencere
    • DolbomDream: Yaşlıların sağlığını izlemek için tasarlanmış akıllı, şişirilebilir bir ceket
    • 60Hertz: Yapay zeka destekli bir sanal enerji santrali (VPP) çözümü
    • Wrtn Technologies: Üretken yapay zekanın portalı hizmeti
    • NdotLight: web tabanlı, işbirliğine dayalı bir 3D tasarım platformu

    Samsung, 2016'dan beri C-Lab Inside projelerini CES'te sergiliyor ve bu yılki CES sergisi, şirket içinde şu anda geliştirilmekte olan iki projeyi içerecek. Sağlık ve evcil hayvan teknolojisi sektörlerinden olan bu projeler inovasyonları, pazarlanabilirlikleri ve bütünlükleri açısından büyük beğeni topladı:

    • ID.EARS: Kulaklıkların yakaladığı beyin dalgalarını analiz eden bir sağlık platformu
    • DumboCam: Vision AI kullanan bir evcil hayvan eğitimi platformu

    Samsung Electronics, 2016 yılında yüksek pazar potansiyeline sahip C-Lab Inside projelerinin tam teşekküllü start-up'lar olarak lanse edilmesine olanak tanıyan C-Lab spin-off programını başlattı. CES 2024'te, başlangıçta C-Lab Inside projeleri olarak yola çıkan üç C-Lab spin-off girişimi, inovatif ürünlerini C-Lab stantlarında sergileyecek:

    • Yellosis: Sıvı vücut atıklarının ölçümüne dayalı akıllı tuvaletler ve yapay zeka sağlık çözümleri.
    • Becon: Yapay zeka destekli saç dökülmesi yönetimi çözümleri.
    • Goose Labs: Gerçek zamanlı hareket algılayıcı avatarlara sahip metaverse ev egzersiz uygulaması.

    C-Lab start-up'ları 23 CES 2024 İnovasyon Ödülleri kazandı

    Kasım 2023'te Consumer Technology Association (Tüketici Teknolojisi Derneği - CTA), İnovasyonun En İyisi Ödülü de dahil olmak üzere CES 2024 İnovasyon Ödüllerinin kazananlarını açıkladı. C-Lab programındaki projeler, En İyi İnovasyon Ödülü ve 22 İnovasyon Onur Ödülü aldı.

    Samsung, CES İnovasyon Ödüllerini kazanma ve küresel pazara girme konusundaki bilgi birikimini, C-Lab start-up'larıyla paylaşarak başarıya ulaşmalarına olanak tanıyor.  CES 2024'te 16 C-Lab Outside start-up'ı İnovasyon Onur Ödülü kazandı. C-Lab Spin-off start-up'larından bir proje İnovasyonun En İyisi Ödülü'nü alırken, dört tanesiyse İnovasyon Onur Ödülü'ne layık görüldü.

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    donanimhabercom Instagram

    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

    H
    HopHopTV 1 hafta önce

    https://www.youtube.com/channel/UCM_RDG9NTcMoJcTxf4AqB1g

    D
    DH Misafiri 3 hafta önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

    Profil resmi
    Mstt.2010 1 ay önce

    Über

    Profil resmi
    SUPERSONICQ 2 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

    Profil resmi
    SupremeMasterr 2 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

    Profil resmi
    ccguven 3 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 3 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 3 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

    Profil resmi
    alex59 4 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 4 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 4 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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