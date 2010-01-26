Çevre dostu ve ilginç tasarımlı Motorola Motocubo A45'in ABD'de satışına başlandı

Yaklaşık 7 ay önce Brezilya'da görüntülenen Motorola Motocubo A45'in Amerika'da satışına başlandığı duyuruldu.

82 x 61.5 x 16.6 mm ebatlarındaki ve 110 gram ağırlığındaki cep telefonu kuşkusuz Motorola'nın en ilginç tasarımlarından birisi. İlginç tasarımının yanısıra çevreci özellikleriyle de ön plana çıkan telefonda W233 Renew modelinde olduğu gibi geri dönüşümlü materyaller kullanıldığı belirtiliyor. Telefonun özellikleri arasında ise dört band GSM desteği, EDGE bağlantısı, QWERTY klavye, 2.5 inç 320x240 piksel ekran, 3.5 mm'lik jak girişi, 32 MB dahili bellek, 32 GB'a kadar microSD kart desteği, 2 megapiksel çözünürlüğünde kamera ve FM radyo bulunuyor.

Amerika'da 160$ civarında satılan Motorola A45, ülkemize uğrar mı bilinmez ama telefonun belli bir kitleye hitap edeceği kesin.

http://mobile.engadget.com/2010/01/25/motorolas-unlocked-a45-eco-ready-to-green-you-up/