Giriş
DH ile Giriş
Üye değil misiniz? Yeni Hesap Oluştur Sosyal Ağ ile Bağlan
Yardıma ihtiyacınız mı var? Giriş Paneli
Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
Header'ı Tuttur
Header'da Teknoloji Gündemi
Anasayfa
Döşeme Stili Ana Akış
Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
İçerikleri Yeni Sekmede Aç
Detay Sayfaları
Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
Site Tercihleri
Renk Seçenekleri
Gece Modu (Koyu Tema)
Sadece Videolar için Gece Modu
Detaylı Site Tercihleri
Diğer ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Çevre dostu ve ilginç tasarımlı Motorola Motocubo A45'in ABD'de satışına başlandı

9 yıl (Son Güncelleme: 9 yıl)
9b
1
6
Diğer
knight
Haber Editörü
Bildirimi Aç Bildirim Açık

Yaklaşık 7 ay önce Brezilya'da görüntülenen Motorola Motocubo A45'in Amerika'da satışına başlandığı duyuruldu.

82 x 61.5 x 16.6 mm ebatlarındaki ve 110 gram ağırlığındaki cep telefonu kuşkusuz Motorola'nın en ilginç tasarımlarından birisi. İlginç tasarımının yanısıra çevreci özellikleriyle de ön plana çıkan telefonda W233 Renew modelinde olduğu gibi geri dönüşümlü materyaller kullanıldığı belirtiliyor. Telefonun özellikleri arasında ise dört band GSM desteği, EDGE bağlantısı, QWERTY klavye, 2.5 inç 320x240 piksel ekran, 3.5 mm'lik jak girişi, 32 MB dahili bellek, 32 GB'a kadar microSD kart desteği, 2 megapiksel çözünürlüğünde kamera ve FM radyo bulunuyor.

Amerika'da 160$ civarında satılan Motorola A45, ülkemize uğrar mı bilinmez ama telefonun belli bir kitleye hitap edeceği kesin.


http://mobile.engadget.com/2010/01/25/motorolas-unlocked-a45-eco-ready-to-green-you-up/ Yorum Yaz
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
El Fuego 9 yıl
avucicinde film izlenemek icin birebir. buraya gelse ve ucuz fiyattan satilsa alinir...
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
quzman 9 yıl
Özelliklerinden haberdar olmasam bile sırf tipinden etkilenip alabileceğim bir telefon ...
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
CoreXXX 9 yıl
mükemmel gözüküyor.tasarımı ilginç ama çok güzel bence.son zamanlarda tasarlanan en şık ve güzel telefon
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Mertcan. 9 yıl
Tasarımı ilginç olmuş şirin görünüyor :D Fiyatı da bence gayet normal alınabilir seviyede.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
TELESCOPE 9 yıl
kendi küçülüp fonksiyonları büyüyen bir ürün,tasarım olarakta güzel görünüyorlar,
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
talh4wk 9 yıl
çok küçük boyutları var ,Haber için teşekkürler
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Yorum Yaz Forumda Yanıtla
B I U " İçerik Göm DH Video Twitter YouTube Instagram Vine Künye BSC Oyun IMDb - url img @
Nasıl eklemek istersiniz?
Önceki ve Sonraki İçerikler
Daha Yeniler Daha Eskiler
Yükselişteki Paylaşımlar
Conan Unconquered PC Sistem Gereksinimleri
Bölüm Sonu Canavarı
[Galatasaray 2019/2020 Sezonu] Genel
DH Forum
DreamHack Masters 2019'un İlk CS:GO
Bölüm Sonu Canavarı
Death Stranding Haberi / Fragmanı 29
Bölüm Sonu Canavarı
Microsoft modern işletim sistemi vizyonunu
DonanımHaber
Huawei krizi çözülüyor olabilir: ABD'li
DonanımHaber
Galaxy Note 10'un tasarımı netleşiyor
DonanımHaber
Pedofili İçeren Kitap Tepki Yarattı
DH Forum
Alternatif Görünümler Geri Bildirim