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    Mobil Uygulamalar ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    Chanel'den yapay zekayla ruj rengi bulabilen uygulama: Lipscanner

    Kozmetik firmaları artık pazarlama stratejilerini teknoloji üzerine odaklamış durumdalar. Fransız moda devi Chanel'in yeni mobil uygulaması birinin dudağında gördüğünüz rujun rengini bulabiliyor.
    22 Şubat 2021, 14:30 (Güncellendi, 4 sa.)
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    Mobil Uygulamalar
    Onur Seven
    Haber Editörü
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    Chanel'den yapay zekayla ruj rengi bulabilen uygulama: Lipscanner
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    Fransız moda devi Chanel, akıllı telefonlar için geliştirilmiş yeni bir makyaj uygulaması ile karşımıza çıktı. Lipscanner olarak adlandırılan uygulama bir başkasının dudağındaki rujun rengini ve modelini bulmanızı sağlıyor.

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    Yapay zekadan güç alan Lipscanner, seçilen rengi tanımlayarak Chanel ürün kataloğunda o renge en uygun rujları listeliyor. Ayrıca kullanıcının bu rengi kendi dudağında sanal olarak denemesine imkan sağladığını da belirtelim.

    Chanel'den yapay zekayla ruj rengi bulabilen uygulama: Lipscanner
    Tam Boyutta Gör

    Çantanıza uygun ruj da bulabiliyorsunuz

    Lipscanner sadece birinin dudağında gördüğünüz rujun rengini bulmanızı sağlamakla kalmıyor aynı zamanda istediğiniz rengin, ruj tarafındaki karşılığını da getiriyor. Mesela kıyafetinize uygun veya o gün takacağınız çantayla uyumlu bir ruj bulabiliyorsunuz.

    Chanel Makeup Creation Studio, 400'den fazla dudak ürününün renk ve dokularını dijital ortama aktardı. Lipscanner'ın yapay zekası bu geniş renk yelpazesi ile eğitildi. Uygulama şu an için sadece iOS cihazlar için yayınlandı. Henüz Türkiye'den indirilemiyor.



    https://www.engadget.com/chanel-lipscanner-ai-app-lipstick-color-shades-230116570.html Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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    S
    sultanneb 1 saat önce

    Gerçekten hiç güzel durmuyor gerek yok

    BalkanGöçmeniBirBey 2 saat önce

    gezgin köle aracı

    antique 2 saat önce

    bunu kim tasarladıysa söyleyin çıkışını alsın hemen

    CIZIK 1 gün önce

    Nissandan Oyuncu Arabası 2 tanede led ışık koydularmı tadından yenmez :))

    O
    oguztatli 1 gün önce

    vvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvv

    holyturk06 2 gün önce

    cia ajanı falanmı sandınız bizi napalım biz bunu

    U
    unununium 2 gün önce

    ne kadar verimsiz bir tasarım olmuş

    Ordinary Story 2 gün önce

    Doktor bu ne?

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