Chanel'den yapay zekayla ruj rengi bulabilen uygulama: Lipscanner

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Fransız moda devi Chanel, akıllı telefonlar için geliştirilmiş yeni bir makyaj uygulaması ile karşımıza çıktı. Lipscanner olarak adlandırılan uygulama bir başkasının dudağındaki rujun rengini ve modelini bulmanızı sağlıyor.

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Yapay zekadan güç alan Lipscanner, seçilen rengi tanımlayarak Chanel ürün kataloğunda o renge en uygun rujları listeliyor. Ayrıca kullanıcının bu rengi kendi dudağında sanal olarak denemesine imkan sağladığını da belirtelim.

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Çantanıza uygun ruj da bulabiliyorsunuz

Lipscanner sadece birinin dudağında gördüğünüz rujun rengini bulmanızı sağlamakla kalmıyor aynı zamanda istediğiniz rengin, ruj tarafındaki karşılığını da getiriyor. Mesela kıyafetinize uygun veya o gün takacağınız çantayla uyumlu bir ruj bulabiliyorsunuz.

Chanel Makeup Creation Studio, 400'den fazla dudak ürününün renk ve dokularını dijital ortama aktardı. Lipscanner'ın yapay zekası bu geniş renk yelpazesi ile eğitildi. Uygulama şu an için sadece iOS cihazlar için yayınlandı. Henüz Türkiye'den indirilemiyor.

https://www.engadget.com/chanel-lipscanner-ai-app-lipstick-color-shades-230116570.html

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