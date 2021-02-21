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    Cep Telefonları ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    Şık tasarıma sahip Realme GT 5G'nin ilk görüntüleri ortaya çıktı

    Realme'nin yeni amiral gemisi telefonu şirketin MWC Şangay'daki fuar standını süslüyor. Sarı renkte deri kaplamasıyla son derece etkileyici bir duruş sergileyen Realme GT 5G, Mart'ta tanıtılacak.
    21 Şubat 2021, 22:00 (2 sa.)
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    Cep Telefonları
    Onur Seven
    Haber Editörü
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    Şık tasarıma sahip Realme GT 5G'nin ilk görüntüleri ortaya çıktı
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    Şangay'da gerçekleştirilecek 2021 Mobil Dünya Kongresine sayılı günler kaldı. Salı günü başlayacak etkinlik için şu anda son hazırlıklar yapılıyor. Katılımcılar arasında yer alan Realme'nin fuardaki standına ait fotoğarflar internete sızdırıldı.

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    Yayınlanan görüntüler yakında resmiyet kazanacak Realme GT 5G'nin tasarımını açığa çıkarıyor. Sarı renkte deri kaplama ve kamera ünitesinden aşağıya doğru uzanan siyah şerit cihaza oldukça şık bir görünüm kazandırmış. Akıllı telefon Şangay'daki Realme standını süslese bile orada tanıtılmayacak.

    Şık tasarıma sahip Realme GT 5G'nin ilk görüntüleri ortaya çıktı
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    Mart ayında duyurulacak

    Realme, daha önce bazı otomobil markaları ile işbirliği yaparak amiral gemisi telefonlarının özel versiyonlarını çıkaran Huawei, OnePlus, iQOO ve Oppo'nun izinden gitmeyi tercih etmiş. Fotoğraflar ayrıca arkadaki ana kameranın 64 megapiksel olacağını doğruluyor.

    Çinli şirket Realme GT 5G'yi 4 Mart'ta tanıtacak. Akıllı telefonun Snapdragon 888 işlemci, LPDDR5 RAM ve UFS 3.1 depolama birimiyle donatılacağı resmen onaylandı. Söylentilere göre cihaz 6.8 inç ekran, 65W hızlı şarj destekli 5.000 mAh pil ve Android 11 tabanlı Realme UI 2.0 arayüzü ile gelecek.



    https://www.gsmarena.com/exclusive_realme_gt_pictured_at_mwc_shanghai-news-47857.php Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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    O
    oguztatli 1 gün önce

    vvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvv

    holyturk06 1 gün önce

    cia ajanı falanmı sandınız bizi napalım biz bunu

    U
    unununium 1 gün önce

    ne kadar verimsiz bir tasarım olmuş

    Ordinary Story 1 gün önce

    Doktor bu ne?

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