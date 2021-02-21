Şık tasarıma sahip Realme GT 5G'nin ilk görüntüleri ortaya çıktı

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Şangay'da gerçekleştirilecek 2021 Mobil Dünya Kongresine sayılı günler kaldı. Salı günü başlayacak etkinlik için şu anda son hazırlıklar yapılıyor. Katılımcılar arasında yer alan Realme'nin fuardaki standına ait fotoğarflar internete sızdırıldı.

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Yayınlanan görüntüler yakında resmiyet kazanacak Realme GT 5G'nin tasarımını açığa çıkarıyor. Sarı renkte deri kaplama ve kamera ünitesinden aşağıya doğru uzanan siyah şerit cihaza oldukça şık bir görünüm kazandırmış. Akıllı telefon Şangay'daki Realme standını süslese bile orada tanıtılmayacak.

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Mart ayında duyurulacak

Realme, daha önce bazı otomobil markaları ile işbirliği yaparak amiral gemisi telefonlarının özel versiyonlarını çıkaran Huawei, OnePlus, iQOO ve Oppo'nun izinden gitmeyi tercih etmiş. Fotoğraflar ayrıca arkadaki ana kameranın 64 megapiksel olacağını doğruluyor.

Çinli şirket Realme GT 5G'yi 4 Mart'ta tanıtacak. Akıllı telefonun Snapdragon 888 işlemci, LPDDR5 RAM ve UFS 3.1 depolama birimiyle donatılacağı resmen onaylandı. Söylentilere göre cihaz 6.8 inç ekran, 65W hızlı şarj destekli 5.000 mAh pil ve Android 11 tabanlı Realme UI 2.0 arayüzü ile gelecek.

https://www.gsmarena.com/exclusive_realme_gt_pictured_at_mwc_shanghai-news-47857.php

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