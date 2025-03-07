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Tam Boyutta Gör OpenAI’ın popüler yapay zeka destekli sohbet platformu ChatGPT, artık macOS’te doğrudan kod düzenleyebiliyor. Yeni güncelleme ile birlikte, ChatGPT macOS uygulaması Xcode, VS Code ve JetBrains gibi popüler geliştirici araçlarında doğrudan değişiklik yapabiliyor.

Geliştiriciler, ChatGPT’nin düzenlemeleri otomatik olarak uygulamasını sağlayan “otomatik uygula” modunu isteğe bağlı olarak açabiliyor. Böylece, düzenlemeler ek bir tıklamaya gerek kalmadan doğrudan gerçekleştirilebiliyor. Örneğin Xcode’daki bir projeye ChatGPT’yi kullanarak projenin uygun yerine doğrudan kod eklemek mümkün.

Windows’a da gelecek

ChatGPT Plus, Pro ve Team aboneleri, macOS uygulamalarını güncelleyerek bu özelliği hemen kullanmaya başlayabilir. OpenAI, önümüzdeki hafta Enterprise, Edu ve ücretsiz kullanıcılar için de bu özelliğin sunulacağını açıkladı. Öte yandan OpenAI’ın masaüstü yazılımlarına odaklanan ürün ekibinden Alexander Embiricos, X’te yaptığı açıklamada, Windows’taki ChatGPT uygulamasının da yakında doğrudan kod düzenleme yeteneğine kavuşacağını belirtti.

Bu yeni özellik, OpenAI’ın Kasım 2024’te beta olarak duyurduğu “uygulamalarla çalışma” yeteneğinin bir uzantısı olarak öne çıkıyor. ChatGPT’nin belirli kodlama ortamlarında doğrudan kod düzenlemesine olanak tanıyan bu özellik, geliştiricilerin kodlarını yapay zekaya kopyalayıp yapıştırma gereksinimini önemli ölçüde azaltıyor.

ChatGPT’nin doğrudan kod düzenleme yeteneği, OpenAI’ı GitHub Copilot ve Cursor gibi popüler AI destekli kodlama araçlarıyla daha doğrudan bir rekabete sokuyor. Şirketin önümüzdeki aylarda yazılım mühendisliği alanında daha kapsamlı bir ürün piyasaya sürmeyi planladığı da iddia ediliyor.

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