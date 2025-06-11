ChatGPT, Atari 2600'e yenildi: Satrançta sınıfta kaldı

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Tam Boyutta Gör Günümüzün en popüler sohbet botlarından ChatGPT, 1 MHz hızındaki bir Atari emülatörüne karşı açık farkla kaybetti. Bir mühendis tarafından gerçekleştirilen bu deneyde ChatGPT, 1970'lerin efsanevi oyun konsolu Atari 2600'ün emüle edilmiş sürümünde çalışan "Video Chess" adlı oyunda rakip oldu.

Atari, ChatGPT’yi mat etti

Kaçıranlar için Satrançta "bilgisayarı yenebilmek", teknoloji meraklıları için yıllardır süren bir tartışmaydı ve 1997'de dönüm noktasına ulaştı. IBM'in Deep Blue süper bilgisayarı, satranç büyükustası Garry Kasparov'u mağlup ederek tarihe geçti. Öte yandan, 1977 çıkışlı Atari 2600 ise Deep Blue'nun yanında adeta Taş Devri'nden kalma bir cihaz konumunda.

Tam Boyutta Gör Citrix mühendisi Robert Jr. Caruso’nun gerçekleştirdiği bu deneyde ChatGPT, taşları tanımakta zorlandı; kaleleri fillerle karıştırdı, piyonları göz ardı etti ve oyunun gidişatını anlamakta güçlük çekti. Üstelik bu süreç boyunca mühendisin, her hamlede tahtadaki durumu bot için yeniden açıklaması gerekti. Öyle ki Caruso, botun tahtayı kavrayamaması nedeniyle sık sık müdahale ettiğini ve "Taş farkındalığının olmadığını" belirtti.

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Yapay zekânın satranç oynama konusundaki zaafları, deneyin ilerleyen anlarında daha da netleşti. Oyunu tekrar tekrar başlatmak isteyen ChatGPT, yaptığı hataları Video Chess'in simgesel arayüzüne bağlasa da bu mazeret mağlubiyeti önlemeye yetmedi. Basit, 8-bitlik bir satranç motoru, parametre sayısı milyonları aşan modern bir dil modelini rahatlıkla geride bıraktı.

Burada ilginç olan yalnızca skor farkı değil. Caruso, bu deneyin ardından LLM sistemlerini "bilgiye sahip olmayan, yalnızca kullanıcıyı tatmin etmeye programlanmış metin üreticileri" olarak tanımladı. Ona göre bu modellerin satranç gibi stratejik oyunlarda anlamlı sonuç üretme kapasiteleri oldukça sınırlı. Son olarak Satranç deneyimi burada da bitmiyor. Caruso'nun sıradaki hedefi, bu kez emüle edilmiş bir 80286 sistemde "Battle Chess" oynatmak. 16 MHz hızındaki bir işlemci karşısında ChatGPT’nin nasıl bir performans sergileyeceği ise merak konusu.

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