ChatGPT, Atari 2600'e yenildi: Satrançta sınıfta kaldı

Atari, ChatGPT’yi mat etti
Kaçıranlar için Satrançta "bilgisayarı yenebilmek", teknoloji meraklıları için yıllardır süren bir tartışmaydı ve 1997'de dönüm noktasına ulaştı. IBM'in Deep Blue süper bilgisayarı, satranç büyükustası Garry Kasparov'u mağlup ederek tarihe geçti. Öte yandan, 1977 çıkışlı Atari 2600 ise Deep Blue'nun yanında adeta Taş Devri'nden kalma bir cihaz konumunda.
Yapay zekânın satranç oynama konusundaki zaafları, deneyin ilerleyen anlarında daha da netleşti. Oyunu tekrar tekrar başlatmak isteyen ChatGPT, yaptığı hataları Video Chess'in simgesel arayüzüne bağlasa da bu mazeret mağlubiyeti önlemeye yetmedi. Basit, 8-bitlik bir satranç motoru, parametre sayısı milyonları aşan modern bir dil modelini rahatlıkla geride bıraktı.
Burada ilginç olan yalnızca skor farkı değil. Caruso, bu deneyin ardından LLM sistemlerini "bilgiye sahip olmayan, yalnızca kullanıcıyı tatmin etmeye programlanmış metin üreticileri" olarak tanımladı. Ona göre bu modellerin satranç gibi stratejik oyunlarda anlamlı sonuç üretme kapasiteleri oldukça sınırlı. Son olarak Satranç deneyimi burada da bitmiyor. Caruso'nun sıradaki hedefi, bu kez emüle edilmiş bir 80286 sistemde "Battle Chess" oynatmak. 16 MHz hızındaki bir işlemci karşısında ChatGPT’nin nasıl bir performans sergileyeceği ise merak konusu.Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin:
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20 sene önce yerli ve milli tüfek bile üretemeyen ülkeden bugün dünyanın konuştuğu savunma sanayi projelerini gerçekleştiren ülkeye. Hamdolsun.