OpenAI, ChatGPT sayesinde yıllık 10 milyar dolar gelire ulaştı

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Tam Boyutta Gör Yapay zeka alanındaki en dikkat çekici girişimlerden biri olan OpenAI, yıllık yinelenen gelirde (ARR), yani abonelik merkezli kazancında 10 milyar dolar seviyesini geride bıraktı. Şirket bu eşiği, popüler sohbet robotu ChatGPT'nin Kasım 2022’de piyasaya sürülmesinden yalnızca üç yıl sonra geçti.

OpenAI’ın açıkladığı bu rakam, ChatGPT’nin bireysel ve kurumsal sürümlerinin yanı sıra uygulama programlama arayüzü (API) satışlarını da kapsıyor. Microsoft’a yapılan lisans anlaşmaları ve büyük çaplı tek seferlik anlaşmalar ise bu veriye dahil değil. Şirketin sözcüsüne göre bu ayrım, OpenAI’ın doğrudan ürün gelirlerine odaklandığını gösteriyor.

Geçtiğimiz yıl bu gelir rakamı yaklaşık 5,5 milyar dolardı. Yani sadece bir yıl içinde neredeyse iki kat büyüyerek 10 milyar dolara ulaştı. Ancak bu hızlı büyüme, ciddi bir maliyetle birlikte geldi. OpenAI, 2024 yılı boyunca yaklaşık 5 milyar dolar zarar etti.

Hedef 125 milyar dolar

OpenAI’ın büyüme hızı kadar iddialı hedefleri de dikkat çekiyor. Şirketin, 2029 yılına kadar yıllık 125 milyar dolar gelir elde etmeyi hedeflediği öğrenildi. Bu bilgi henüz resmi olarak açıklanmasa da konuya yakın kaynaklara dayandırılıyor. İlk olarak The Information tarafından bildirilen bu hedef, OpenAI’ın sadece teknoloji lideri değil, aynı zamanda gelir ölçeği açısından da devleşmeye kararlı olduğunu gösteriyor.

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Şirketin bu performansı, yatırımcıların da dikkatini çekmiş durumda. Mart ayında tamamlanan 40 milyar dolarlık yatırım turu, teknoloji sektöründe bugüne kadar görülen en büyük özel yatırım anlaşmalarından biri olarak kayıtlara geçti. Güncel gelir düzeyine bakacak olursak, yatırımcıların şirketin büyüme potansiyeline duyduğu yüksek güveni görebiliriz.

ChatGPT'nin yalnızca bireysel kullanıcılar arasında değil, kurumsal pazarda da hızla yayıldığı görülüyor. Mart ayı sonu itibarıyla ChatGPT, haftalık 500 milyon aktif kullanıcıya hizmet verirken; işletmelere yönelik ürünlerini kullanan abone sayısı da 3 milyona ulaştı. Bu sayı, yalnızca birkaç ay önce 2 milyon seviyesindeydi.

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OpenAI, ChatGPT sayesinde yıllık 10 milyar dolar gelire ulaştı

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