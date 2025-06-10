Giriş
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri Bildirim Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Detaylı Site Tercihleri
    İndirim Kodu indirim kodu
    Anlık Bildirim

    OpenAI, ChatGPT sayesinde yıllık 10 milyar dolar gelire ulaştı

    OpenAI, ChatGPT'nin büyümesiyle yıllık gelirinin 10 milyar dolara ulaştığını duyurdu. Yapay zeka devinin geçen yılki gelirine göre neredeyse iki katlık bir artış söz konusu.

    OpenAI, ChatGPT sayesinde yıllık 10 milyar dolar gelire ulaştı Tam Boyutta Gör
    Yapay zeka alanındaki en dikkat çekici girişimlerden biri olan OpenAI, yıllık yinelenen gelirde (ARR), yani abonelik merkezli kazancında 10 milyar dolar seviyesini geride bıraktı. Şirket bu eşiği, popüler sohbet robotu ChatGPT'nin Kasım 2022’de piyasaya sürülmesinden yalnızca üç yıl sonra geçti.

    OpenAI’ın açıkladığı bu rakam, ChatGPT’nin bireysel ve kurumsal sürümlerinin yanı sıra uygulama programlama arayüzü (API) satışlarını da kapsıyor. Microsoft’a yapılan lisans anlaşmaları ve büyük çaplı tek seferlik anlaşmalar ise bu veriye dahil değil. Şirketin sözcüsüne göre bu ayrım, OpenAI’ın doğrudan ürün gelirlerine odaklandığını gösteriyor.

    Geçtiğimiz yıl bu gelir rakamı yaklaşık 5,5 milyar dolardı. Yani sadece bir yıl içinde neredeyse iki kat büyüyerek 10 milyar dolara ulaştı. Ancak bu hızlı büyüme, ciddi bir maliyetle birlikte geldi. OpenAI, 2024 yılı boyunca yaklaşık 5 milyar dolar zarar etti.

    Hedef 125 milyar dolar

    OpenAI’ın büyüme hızı kadar iddialı hedefleri de dikkat çekiyor. Şirketin, 2029 yılına kadar yıllık 125 milyar dolar gelir elde etmeyi hedeflediği öğrenildi. Bu bilgi henüz resmi olarak açıklanmasa da konuya yakın kaynaklara dayandırılıyor. İlk olarak The Information tarafından bildirilen bu hedef, OpenAI’ın sadece teknoloji lideri değil, aynı zamanda gelir ölçeği açısından da devleşmeye kararlı olduğunu gösteriyor.

    Şirketin bu performansı, yatırımcıların da dikkatini çekmiş durumda. Mart ayında tamamlanan 40 milyar dolarlık yatırım turu, teknoloji sektöründe bugüne kadar görülen en büyük özel yatırım anlaşmalarından biri olarak kayıtlara geçti. Güncel gelir düzeyine bakacak olursak, yatırımcıların şirketin büyüme potansiyeline duyduğu yüksek güveni görebiliriz.

    ChatGPT'nin yalnızca bireysel kullanıcılar arasında değil, kurumsal pazarda da hızla yayıldığı görülüyor. Mart ayı sonu itibarıyla ChatGPT, haftalık 500 milyon aktif kullanıcıya hizmet verirken; işletmelere yönelik ürünlerini kullanan abone sayısı da 3 milyona ulaştı. Bu sayı, yalnızca birkaç ay önce 2 milyon seviyesindeydi.

    Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin: DH App Gallery Uygulamasını İndir DH Android Uygulamasını İndir DH iOS Uygulamasını İndir
    Daha Fazla Video
    Sessiz Video Tercihleri
    Otomatik yükle ve oynat
    Video bitince sonrakine geç
    Profil resmi
    donanimhabercom Instagram

    Bayraktar TB3, gemide 100 sortiyi tamamladı

    Profil resmi
    turkelvis 4 gün önce

    Bize de tebrik etmek düşer.Bravo

    Y
    YouRæk 4 gün önce

    20 sene önce yerli ve milli tüfek bile üretemeyen ülkeden bugün dünyanın konuştuğu savunma sanayi projelerini gerçekleştiren ülkeye. Hamdolsun.

    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sorgu:

    Forumdan Konular

    seat ibiza alınır mı ekte nasıl yazılır cenabet gezmek reklamsız youtube majezik ateş düşürür mü

    Editörün Seçtiği Sıcak Fırsatlar

    Sıcak Fırsatlar Forumunda Tıklananlar

    Tavsiyelerimiz

    Telefon Tavsiyesi Tümü
    10.000 TL Altındaki Telefonlar
    Xiaomi Redmi 14C
    Xiaomi Redmi 14C
     Bu Telefonu Satın Al
    Notebook Tavsiyesi Tümü
    15.000 TL Altındaki Laptoplar
    Dell Vostro 3520
    Dell Vostro 3520
    Bu Notebook'u Satın Al
    Sistem Tavsiyesi Tümü
    Üst Seviye Sistem
    Bu Sistemi Satın Al
    Yeni Haber
    şimdi
    Geri Bildirim
    DH Çerez
    Hizmet kalitesi için çerezleri kullanabiliriz, DH'yi kullanırken depoladığımız çerezlerle ilgili veri politikamıza gözatın.
    Kabul Ediyorum