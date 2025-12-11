A101 marketlerde Samsung ürün geçidi var

Mobil dünya, bilgisayar dünyası ve kripto paraların her türlüsü ile haşır neşir olan ekrem71, bu alanlardaki gelişmeleri yakından takip ederek DonanımHaber’de içerik üretiyor.

Tam Boyutta Gör A101 marketler Ekstra kataloğunda akıllı televizyonlardan güvenlik kameralarına, akıllı telefonlardan tabletlere ve tam kablosuz kulaklık modellerine kadar farklı teknolojik ürünler bulmak mümkün olacak.

11 Aralık A101 Ekstra teknoloji ürünleri

11 Aralık A101 Ekstra teknoloji ürünleri arasında Samsung markasına ait akıllı telefonlar ve tam kablosuz kulaklık modeli yer alıyor. Galaxy S25 Ultra akıllı telefon modeli 6.9 inçlik Dynamic AMOLED ekran, Snapdragon 8 Elite yonga seti, 12GB RAM, 256GB depolama, 5000mAH batarya, 200MP+50MP+10MP+50MP arka kamera, 12MP ön kamera gibi özelliklerle 76499TL fiyat etiketine sahip.

Samsung Galaxy S24 Ultra akıllı telefon modeli 6.8 inçlik AMOLED ekran, Sapdragon 8 Gen 3 for Galaxy yonga seti, 12GB LPDDR5X, 256GB depolama, 5000mAh batarya, 45W hızlı şarj, 200MP ana sensör gibi özellikleri ile 55999TL olarak satılıyor.

Diğer taraftan 6.4 inçlik ekran, Snapdragon 888 yonga seti, 12MP+12MP+8MP arka kamera, 4500mAh batarya, 32MP ön kamera, 8GB RAM, 128GB depolama ve güncelleme desteği ile birlikte ikinci nesil Samsung Galaxy S21 FE akıllı telefon modeli de 16999TL.

Son olarak tek şarjda 7 saate varan kullanım, Bluetooth 5.4, yapay zekâ destekli aktif gürültü engelleme gibi özellikleri olan Samsung Galaxy Buds 3 Pro tam kablosuz kulaklık modeli de 5999TL.

