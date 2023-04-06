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    ChatGPT ile virüs programlarının tespit edemediği virüs geliştirildi

    Yapay zeka sohbet aracı ChatGPT, her zaman iyi amaçlar için kullanılmıyor. Yeni bir araştırma ChatGPT ile virüs programlarının dahi tespit edemeyeceği virüslerin geliştirilebileceği gösterildi.
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    ChatGPT ile tespit edilemeyen virüs geliştirildi! Tam Boyutta Gör
    ChatGPT, geçen yıl kullanıma sunulduğundan beri makaleler, şiirler, film senaryoları ve daha fazlasını yazma becerisiyle teknoloji meraklıları arasında büyük bir heyecan yarattı. AI aracı, kendisine iyi yazılmış ve net bir bilgi istemi verildiği sürece işlevsel kod bile üretebiliyor. Çoğu geliştirici bu özelliği tamamen zararsız amaçlarla kullanacak olsa da yeni bir rapor, OpenAI tarafından konulan güvenlik önlemlerine rağmen, kötü niyetli aktörler tarafından kötü amaçlı yazılım oluşturmak için de kullanılabileceğini gösteriyor.

    Tespit edilemeyen bir virüs yapmak birkaç saat sürdü

    ChatGPT ile tespit edilemeyen virüs geliştirildi! Tam Boyutta Gör
    Forcepoint adlı siber güvenlik firmasında araştırmacı olan Aaron Mulgrew, güvenliği ihlal edilmiş bir cihazdan veri çalabilen bir sıfırıncı gün istismarı geliştirmek için ChatGPT'yi kullandığı belirtiyor. Bunun endişe verici olan kısmı ise elde edilen kötü amaçlı yazılımın VirusTotal’de tespit edilememesi.
    ChatGPT ile tespit edilemeyen virüs geliştirildi! Tam Boyutta Gör
    Mulgrew, ChatGPT'den doğrudan kötü amaçlı yazılımı geliştirmesini istediğini ancak OpenAI tarafından koyulan korkuluklar nedeniyle bu isteğin reddedildiğini belirtiyor. Bundan dolayı Mulgrew, ilgili yazılımı bütün olarak oluşturmak yerine parça parça oluşturmaya karar verdiğini ve bu sayede güvenlik önlemlerinin atlatılarak küçük kod parçalarının elde edildiği aktarıyor.

    Tüm sürecin birkaç deneme ve birkaç saat sürdüğünün altı çiziliyor. Mulgrew’e göre ChatGPT olmasaydı tek başını bunu yapamayacağını aktarıyor. Ona göre böyle bir yazılımın ChatGPT’siz geliştirilmesi bir ekibin birkaç haftasını alabilir. Mulgrew kötü amaçlı yazılımı araştırma amacıyla yaratmış olsa da benzer şekilde üretilen bir yazılımla değerli bilgilerin çalınabileceğini söylüyor.

    Öte yandan ilk denemede VirusTotal’de zararlı yazılımın tespit edildiğini ancak birkaç ince ayar sonrasında ise güvenli olarak algılandığını belirtelim. Dolayısıyla ChatGPT mevcut kodu geliştirme konusunda da başarılı oluyor. Bu da beraberinde daha büyük riskleri getiriyor elbette.Mulgrew, kendisini kötü amaçlı yazılım geliştirmeden bir "acemi" olarak nitelendiriyor. Zaten oluşturduğu yazılım da çok kompleks değil fakat daha uzman ellerde bu aracın etkilerinin daha büyük olacağını rahatlıkla söyleyebiliriz.

    Kaynakça https://www.techspot.com/news/98202-researcher-used-chatgpt-create-dangerous-data-stealing-malware.html https://www.forcepoint.com/blog/x-labs/zero-day-exfiltration-using-chatgpt-prompts
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    Yerli SİDA'dan KUZGUN-KY Füzesi atıldı

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    ugah6aiw 4 gün önce

    tek füze az demiş birisi... prototip test ediliyor... habersiz gibi...

    S
    SERKANAqA 5 gün önce

    tek füze çok az, yerden yere , yerden havaya ve aynı zamanda torpido da olmalı, her türl

    M
    makine26 1 hafta önce

    bunu yapanlar hulk hoganın oynadığı sarı şimşek dizisini seyretsin. Daha donanımlı

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