ChatGPT ile virüs programlarının tespit edemediği virüs geliştirildi

Tespit edilemeyen bir virüs yapmak birkaç saat sürdü
Tüm sürecin birkaç deneme ve birkaç saat sürdüğünün altı çiziliyor. Mulgrew’e göre ChatGPT olmasaydı tek başını bunu yapamayacağını aktarıyor. Ona göre böyle bir yazılımın ChatGPT’siz geliştirilmesi bir ekibin birkaç haftasını alabilir. Mulgrew kötü amaçlı yazılımı araştırma amacıyla yaratmış olsa da benzer şekilde üretilen bir yazılımla değerli bilgilerin çalınabileceğini söylüyor.
Öte yandan ilk denemede VirusTotal’de zararlı yazılımın tespit edildiğini ancak birkaç ince ayar sonrasında ise güvenli olarak algılandığını belirtelim. Dolayısıyla ChatGPT mevcut kodu geliştirme konusunda da başarılı oluyor. Bu da beraberinde daha büyük riskleri getiriyor elbette.Mulgrew, kendisini kötü amaçlı yazılım geliştirmeden bir "acemi" olarak nitelendiriyor. Zaten oluşturduğu yazılım da çok kompleks değil fakat daha uzman ellerde bu aracın etkilerinin daha büyük olacağını rahatlıkla söyleyebiliriz.
tek füze az demiş birisi... prototip test ediliyor... habersiz gibi...
tek füze çok az, yerden yere , yerden havaya ve aynı zamanda torpido da olmalı, her türl
bunu yapanlar hulk hoganın oynadığı sarı şimşek dizisini seyretsin. Daha donanımlı