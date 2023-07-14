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    Anlık Bildirim

    XRP davasında önemli gelişme, yatırımcının nihayet yüzü güldü

    Yıllardır süren menkul kıymet davasında yargıç XRP lehine karar verince kripto para dünyası bayram yerine döndü. XRP fiyatı hızlı bir yükselişle 93 cente kadar ulaştı.
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    XRP
    Kripto para dünyasını abluka altına alan ve yatırımcının kâbusu haline gelen XRP davasında önemli bir gelişme yaşandı. 3 yıldır devam eden davada yargıç XRP kripto parasının menkul kıymet olamayacağına kanaat getirdi.

    XRP davasında yatırımcı güldü

    Menkul Kıymetler Komisyonu – SEC, XRP kripto parasının menkul kıymet kabul edilmesini talep etmiş ve ön satışın kanuna aykırı olduğunu iddia ederek kurucu Brad Garlinghouse’a karşı dava açmıştı. XRP fiyatını sürekli baskı altında tutan davada yargıç aynı kanaatte değil.

    Yargıç XRP para biriminin eğer banka gibi finansal kurumlara satışı yapıldığında menkul kıymet olabileceğini, bireysel yatırımcıya ön satışlarda menkul kıymet sayılamayacağına hükmetti. Böylece SEC iddiası düşmüş oldu.

    Haberin duyulması ile birlikte XRP yatırımcısı adeta bayram etti. Uzun yıllar baskılanan XRP fiyatı patlama yaparak 93 cent seviyesine kadar yükseldi. Şu sıralarda 80 cent seviyesinde geziniyor. Karar diğer bir menkul kıymet davası olan Ethereum için de önemli ve ETH fiyatı da bu süreçte 2000$ seviyesine kadar çıktı.

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    mk148a 1 hafta önce

    Iron Kurye

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    darkaura 1 hafta önce

    teskurler super kurye

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    DreamSs 1 hafta önce

    Fururlar oni purada :)

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