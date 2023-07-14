XRP davasında önemli gelişme, yatırımcının nihayet yüzü güldü

Kripto para dünyasını abluka altına alan ve yatırımcının kâbusu haline gelen XRP davasında önemli bir gelişme yaşandı. 3 yıldır devam eden davada yargıç XRP kripto parasının menkul kıymet olamayacağına kanaat getirdi.

XRP davasında yatırımcı güldü

Menkul Kıymetler Komisyonu – SEC, XRP kripto parasının menkul kıymet kabul edilmesini talep etmiş ve ön satışın kanuna aykırı olduğunu iddia ederek kurucu Brad Garlinghouse’a karşı dava açmıştı. XRP fiyatını sürekli baskı altında tutan davada yargıç aynı kanaatte değil.

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Yargıç XRP para biriminin eğer banka gibi finansal kurumlara satışı yapıldığında menkul kıymet olabileceğini, bireysel yatırımcıya ön satışlarda menkul kıymet sayılamayacağına hükmetti. Böylece SEC iddiası düşmüş oldu.

Haberin duyulması ile birlikte XRP yatırımcısı adeta bayram etti. Uzun yıllar baskılanan XRP fiyatı patlama yaparak 93 cent seviyesine kadar yükseldi. Şu sıralarda 80 cent seviyesinde geziniyor. Karar diğer bir menkul kıymet davası olan Ethereum için de önemli ve ETH fiyatı da bu süreçte 2000$ seviyesine kadar çıktı.

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