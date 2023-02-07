ChatGPT, mahkeme salonlarında kullanılmaya başlandı

Yargıç Juan Manuel Padilla Garcia yaptığı açıklamada "Yapay zeka tarafından üretilen bu metinleri dahil etmenin amacı, hiçbir şekilde hakimin kararının yerine geçmez. Gerçekten aradığımız şey, yapay zeka tarafından sağlanan bilgileri doğruladıktan sonra kararları hazırlamak için harcanan zamanı optimize etmek.” Aktarılan bilgilere göre davada verilen karar için ChatGPT'den yardım alınmış durumda ve aracın tek başına karar vermesi gibi bir durum söz konusu değil.
ChatGPT, mahkeme kararında kullanıldı
Columbia kanunları mahkeme kararlarında yapay zekayı kullanmayı yasaklamıyor. Bununla birlikte potansiyel olarak önyargılı veya yanlış yanıtlar sunduğunu bildiğimiz ChatGPT’nin karar vermede bir kaynak olarak kullanılması ise garip. Aracın geliştiricisi OpenAI bile, sonuçsal karar verme için ChatGPT’nın kullanılmaması gerektiğini belirtiyor.
Öte yandan hukuk nezdinde işleyişi kolaylaştırmak ve süreci hızlandırmak için yapay zeka modellerinin daha sık kullanıldığını görmeye başlayacağız. Elbette bu sistemler yaygınlaştıkça, yapay zeka araçlarının taraflı karar vermesi gibi sorunların yaşanacağı öngörülüyor. Zira tüm bu araçlar internette veya kitaplarda olan milyonlarca veriden sentezlenerek elde ediliyor. Dolayısıyla kullanılan veriler son derece önemli. Bu yüzden ChatGPT olmasa bile gelecekte, sadece resmi hukuk ve kanunlarla eğitilmiş yapay zeka araçları görmemiz muhtemel.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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CGI birazyapmacık olmuş...
İşimiz gücümüz şov zaten.
sarı kula içemedikten sonra...
o kutuyu niyeyere attın lan, kim çıkaracak onu geri oraya şimdi ?