ChatGPT, mahkeme salonlarında kullanılmaya başlandı

Tam Boyutta Gör Yeni bir rapora göre Güney Karolina eyaletinin Columbia ilçesinde bir yargıç, mahkeme kararına yardımcı olması için popüler yapay zeka sohbet robotu sistemi olan ChatGPT'yi kullandı. Bilindiği kadarıyla bir davada ilk defa karar vermek için yapay zeka kullanılıyor.

Yargıç Juan Manuel Padilla Garcia yaptığı açıklamada "Yapay zeka tarafından üretilen bu metinleri dahil etmenin amacı, hiçbir şekilde hakimin kararının yerine geçmez. Gerçekten aradığımız şey, yapay zeka tarafından sağlanan bilgileri doğruladıktan sonra kararları hazırlamak için harcanan zamanı optimize etmek.” Aktarılan bilgilere göre davada verilen karar için ChatGPT'den yardım alınmış durumda ve aracın tek başına karar vermesi gibi bir durum söz konusu değil.

ChatGPT, mahkeme kararında kullanıldı

Tam Boyutta Gör Öte yandan sürdürülen dava ise otistik bir çocuğun tıbbi tedavi için sigorta kapsamına alınması gerekip gerekmediği konusunda bir sağlık sigortası şirketiyle çıkan anlaşmazlığı içeriyor. Mahkeme belgesine göre, ChatGPT’den bu konu hakkında bazı bilgiler istenmiş; "Otistik bir çocuk, terapileri için ücret ödemekten muaf mı?" ve “Anayasa mahkemesi içtihatları benzer davalarda lehte karar vermiş midir?”

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Columbia kanunları mahkeme kararlarında yapay zekayı kullanmayı yasaklamıyor. Bununla birlikte potansiyel olarak önyargılı veya yanlış yanıtlar sunduğunu bildiğimiz ChatGPT’nin karar vermede bir kaynak olarak kullanılması ise garip. Aracın geliştiricisi OpenAI bile, sonuçsal karar verme için ChatGPT’nın kullanılmaması gerektiğini belirtiyor.

Öte yandan hukuk nezdinde işleyişi kolaylaştırmak ve süreci hızlandırmak için yapay zeka modellerinin daha sık kullanıldığını görmeye başlayacağız. Elbette bu sistemler yaygınlaştıkça, yapay zeka araçlarının taraflı karar vermesi gibi sorunların yaşanacağı öngörülüyor. Zira tüm bu araçlar internette veya kitaplarda olan milyonlarca veriden sentezlenerek elde ediliyor. Dolayısıyla kullanılan veriler son derece önemli. Bu yüzden ChatGPT olmasa bile gelecekte, sadece resmi hukuk ve kanunlarla eğitilmiş yapay zeka araçları görmemiz muhtemel.

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ChatGPT, mahkemede karar vermek için kullanıldı