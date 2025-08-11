Giriş
    OpenAI, ChatGPT’de bazı önemli değişiklikler yaptı

    OpenAI, kullanıcıların yoğun eleştirileri sonrası ChatGPT’de mesaj sınırlarını artırdı ve eski modelleri yeniden erişime açtı. Plus ve Team aboneleri artık GPT-4o modelini kullanabilecek.

    OpenAI, ChatGPT’de bazı önemli değişiklikler yaptı Tam Boyutta Gör
    OpenAI, kullanıcı geri bildirimleri sonrası haftalık 700 milyon kullanıcıya ulaşan ChatGPT’de önemli iyileştirmeler yaptı. Geçtiğimiz hafta tanıtılan GPT-5 modeli, şimdiye kadarki en güçlü yapay zeka olarak dikkat çekse de kullanıma sunulması bazı sorunları da beraberinde getirdi. OpenAI’ın önceki modelleri aniden GPT-5 ile değiştirmesi, özellikle GPT-4o ve o3 modellerine alışkın kullanıcılar arasında eleştirilere yol açtı.

    ChatGPT Plus aboneleri, yeni modelin üç saatte sadece 80 mesajlık kullanım sınırı nedeniyle memnuniyetsizlik yaşadı. Bu limit aşıldığında sistem, kullanıcıları daha kısıtlı kapasiteli GPT-5 mini modeline geçiriyor. Oysa daha önce Plus plan aboneleri o3 ve o4 mini modellerine sınırsız erişim sağlayabiliyordu.

    GPT-4o geri döndü

    Kullanıcıların tepkilerini dikkate alan OpenAI, mesaj sınırlarını iki katına çıkardı. Ayrıca bu hafta GPT-5 ve GPT-5 Thinking’in mini versiyonlarını devreye alarak limit dolduğunda bu modellerin kullanılmasını sağlayacak. Yeni güncellemeyle GPT-5 Thinking ve GPT-5 Pro seçenekleri, model seçim menüsüne eklendi. Bunun yanında, GPT-4o modeli tekrar Plus ve Team kullanıcılarının erişimine açıldı; kullanıcılar, ayarlarda eski modelleri göster seçeneğiyle eski modele geçiş yapabilecek.

    OpenAI CEO’su Sam Altman, Reddit’te katıldığı soru-cevap oturumunda GPT-4o kullanımını yakından takip edeceklerini, destek süresini bu verilere göre belirleyeceklerini açıkladı. Oturumda ayrıca GPT-5’in devreye girdiği ilk günlerde yaşanan teknik aksaklıklar nedeniyle bazı kullanıcıların olumsuz yanıtlar aldığı da dile getirildi.

    Şirket, uzun bağlam desteği konusunda ise kullanıcı talebinin şu an sınırlı olduğunu ancak ilgi artarsa bu özelliği sunmaya hazır olduklarını belirtti. Kaynak kısıtları nedeniyle henüz milyonlarca token’lık bağlam uzunluğu planlarını hayata geçiremediklerini paylaşan OpenAI, özellikle API kullanımlarında bu kapasiteyi artırmayı hedefliyor.

