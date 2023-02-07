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    ChatGPT, Google'ın 180 bin dolar maaşlı yazılımcı mülakatını başarıyla geçti

    ChatGPT, Google'ın yazılımcı mülakatını başarı ile geçerek işe kabul edilecek seviyede bir performans gösterdi. Ayrıca yapay zekanın yazılımcıların yerini alıp alamayacağı konusunda fikir de belirtti.
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    ChatGPT, Google'ın 180.000 $ maaşlı yazılımcı mülakatını geçti Tam Boyutta Gör
    Google ekibi yapay zeka tabanlı ChatGPT sohbet robotunu bazı testlerden geçirdi. Bunlardan biri de yazılım mühendisi pozisyonu için hazırlanan bir mülakattı. CNBC'de yer alan habere göre ChatGPT, yazılımcı mülakatını başarıyla geçti.

    Google'da L3 yani üçüncü seviye bir yazılım mühendisi yılda yaklaşık 180 bin dolar maaş alıyor. ChatGPT, Google’ın kodlama ile alakalı sorularını doğru bir şekilde yanıtladı. Söz konusu testin LaMDA ile ChatGPT'yi kıyaslamak için yapıldığını belirtelim.

    ChatGPT, Google'ın 180.000 $ maaşlı yazılımcı mülakatını geçti Tam Boyutta Gör

    İşe kabul edilecek performansı gösterdi

    Uzmanlar sohbet robotuna bazı sorular yöneltti ve çeşitli görevleri yerine getirmesini istedi. ChatGPT yazışmanın yapay zeka tarafından yapıldığını belli etmeden yanıtlar verdi. Kendisine yapay zekanın yazılımcıların yerini alıp alamayacağı da soruldu.

    ChatGPT buna olumsuz yanıt verdi. Sohbet robotuna göre sinir ağı teknolojileri yalnızca belirli görevler için faydalı ve insanların sahip olduğu eleştirel düşünme ve yaratıcılığa sahip değil. Ayrıca ChatGPT’nin etkin bir şekilde çalışması için insan gözetimi ve yönlendirmesi gerekiyor.

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    Atlas robot şantiyede çalıştı

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    ugah6aiw 5 gün önce

    CGI birazyapmacık olmuş...

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    alex59 1 hafta önce

    İşimiz gücümüz şov zaten.

    V
    vixx 1 hafta önce

    sarı kula içemedikten sonra...

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    MaDMaxiBo 1 hafta önce

    o kutuyu niyeyere attın lan, kim çıkaracak onu geri oraya şimdi ?

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