ChatGPT, Google'ın 180 bin dolar maaşlı yazılımcı mülakatını başarıyla geçti

Google'da L3 yani üçüncü seviye bir yazılım mühendisi yılda yaklaşık 180 bin dolar maaş alıyor. ChatGPT, Google’ın kodlama ile alakalı sorularını doğru bir şekilde yanıtladı. Söz konusu testin LaMDA ile ChatGPT'yi kıyaslamak için yapıldığını belirtelim.
İşe kabul edilecek performansı gösterdi
Uzmanlar sohbet robotuna bazı sorular yöneltti ve çeşitli görevleri yerine getirmesini istedi. ChatGPT yazışmanın yapay zeka tarafından yapıldığını belli etmeden yanıtlar verdi. Kendisine yapay zekanın yazılımcıların yerini alıp alamayacağı da soruldu.
ChatGPT buna olumsuz yanıt verdi. Sohbet robotuna göre sinir ağı teknolojileri yalnızca belirli görevler için faydalı ve insanların sahip olduğu eleştirel düşünme ve yaratıcılığa sahip değil. Ayrıca ChatGPT’nin etkin bir şekilde çalışması için insan gözetimi ve yönlendirmesi gerekiyor.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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CGI birazyapmacık olmuş...
İşimiz gücümüz şov zaten.
sarı kula içemedikten sonra...
o kutuyu niyeyere attın lan, kim çıkaracak onu geri oraya şimdi ?