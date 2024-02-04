Giriş
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri Bildirim Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Detaylı Site Tercihleri
    İndirim Kodu indirim kodu
    Anlık Bildirim

    Google Bard isim değiştiriyor: Peki ne olacak?

    Google, yapay zekâ sohbet botu Bard'ın sürpriz bir şekilde isim değiştireceğini duyurdu. Artık birçok uygulama ve hizmet, Gemini çatısı altında karşımıza çıkacak.     
    ChatGPT rakibi Google Bard isim değiştiriyor! Peki ne olacak? Tam Boyutta Gör
    Hepimizin bildiği gibi Google, marka veya hizmetlerini sonlandırması veya yeniden adlandırmasıyla ünlü. Geçtiğimiz saatlerde ise sürpriz bir değişiklik kararı daha alındı. Geçtiğimiz yıl tanıtılan yapay zeka sohbet botu Bard, yerini tanıdık bir isme bırakacak. Google'da Gemini dönemi başlıyor.

    Google Bard artık Gemini olacak

    Aktarıldığı kadarıyla Google, bugüne kadar "Bard" olarak tanıdığımız üretken yapay zekâsını artık "Gemini" olarak adlandıracak. Bu kararın biraz şaşırtıcı olduğunu belirtelim. Zira Google, genel olarak her hizmete özel isim veren bir marka olarak tanınıyor. Ancak Gemini, Google için pek de yabancı değil.

    Google tarafından geçtiğimiz yıl tanıtılan Gemini, geniş yapay zekâ dil modeli olarak karşımıza çıkmıştı. Hatta Bard'ın ücreti sürümü Bard Advaned da Gemini Ultra ile destekleniyor. Aşağıdaki görüntülerde ise, Google Bard'ın resmen Gemini olarak adlandırılacağını görüyoruz. Ayrıca bu değişiklik yalnızca mobil cihazlarda değil uygulamanın web sürümünde de görülüyor.

    ChatGPT rakibi Google Bard isim değiştiriyor! Peki ne olacak? Tam Boyutta Gör
    İsim değişikliğinin şu anda gerçekleşmediğini ve biraz zaman alacağını belirtelim. Niketim Google, bunun arkasındaki nedeni de açıklamadı. Ancak kafa karışıklığını önlemek amacıyla AI ürünlerini tek çatı altında toplamayı planlıyor olabilir. Ayrıca Bard'ın lansman sırasındaki sorunlar nedeniyle kötü bir izlenim bıraktığını da unutmamak gerek. 

    Peki Gemini ne anlama geliyor?

    Kaçıranlar için günümüzde astroloji alanında karşımıza çıkan Gemini kelimesi, Türkçe'de ikizler burcu, Latincede ise ikiz veya ikizler anlamına geliyor. Dolayısıyla tercih edilen bu isim, Google Brain ve Deepmind'ın Nisan 2023'te birleşmesi ile bağlantılı.

    Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
    istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:     DH Android Uygulamasını İndir DH iOS Uygulamasını İndir
    Daha Fazla Video
    Profil resmi
    donanimhabercom Instagram

    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

    Profil resmi
    garez41 1 hafta önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

    S
    salihsakix 2 hafta önce

    arkadaşlar fc24 gerçekten bedavaya veriliyor kaçırmayıınn

    Profil resmi
    camokan 2 hafta önce

    bu reklam daha ne kadar kalacak

    F
    fortingen 3 hafta önce

    30 yıldır bunu görüyoruz

    Profil resmi
    wdwh8qgsr 1 ay önce

    @ccguven sizden daha istilacı olamazlar...

    Profil resmi
    Rindaman 1 ay önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 2 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

    Profil resmi
    Mstt.2010 3 ay önce

    Über

    Profil resmi
    SUPERSONICQ 3 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

    Profil resmi
    SupremeMasterr 3 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

    Profil resmi
    ccguven 4 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

    Profil resmi
    rszx247 5 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 5 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

    Profil resmi
    alex59 5 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

    Profil resmi
    Rhodope Thrax 5 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

    Profil resmi
    RaptorFX 5 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sorgu:

    Forumdan Konular

    nexium kullananlar sabahlamak için taktikler iphone garantisi ne zaman başlar galericiler nasıl kredi çıkartıyor copa kombi yorumlar

    Editörün Seçtiği Sıcak Fırsatlar

    Sıcak Fırsatlar Forumunda Tıklananlar

    Tavsiyelerimiz

    Telefon Tavsiyesi Tümü
    3000-4000 TL Arası Telefonlar
    Realme C11 2021 32 GB Gri
    Realme C11 2021 32 GB Gri
     Bu Telefonu Satın Al
    Notebook Tavsiyesi Tümü
    10.000-15.000 TL Arası Laptoplar
    Asus ExpertBook B1
    Asus ExpertBook B1
     Bu Notebook'u Satın Al
    Sistem Tavsiyesi Tümü
    Üst Seviye Sistem
    MUZISYEN-BRIGHT
    MUZISYEN-BRIGHT
     Bu Sistemi Satın Al
    Yeni Haber
    şimdi
    Geri Bildirim
    DH Çerez
    Hizmet kalitesi için çerezleri kullanabiliriz. DH’ye girerek kullanım izni vermiş sayılırsınız.
    Anladım Veri Politikamız