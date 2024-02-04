Google Bard isim değiştiriyor: Peki ne olacak?

Google Bard artık Gemini olacak
Aktarıldığı kadarıyla Google, bugüne kadar "Bard" olarak tanıdığımız üretken yapay zekâsını artık "Gemini" olarak adlandıracak. Bu kararın biraz şaşırtıcı olduğunu belirtelim. Zira Google, genel olarak her hizmete özel isim veren bir marka olarak tanınıyor. Ancak Gemini, Google için pek de yabancı değil.
Google tarafından geçtiğimiz yıl tanıtılan Gemini, geniş yapay zekâ dil modeli olarak karşımıza çıkmıştı. Hatta Bard'ın ücreti sürümü Bard Advaned da Gemini Ultra ile destekleniyor. Aşağıdaki görüntülerde ise, Google Bard'ın resmen Gemini olarak adlandırılacağını görüyoruz. Ayrıca bu değişiklik yalnızca mobil cihazlarda değil uygulamanın web sürümünde de görülüyor.
Peki Gemini ne anlama geliyor?
Kaçıranlar için günümüzde astroloji alanında karşımıza çıkan Gemini kelimesi, Türkçe'de ikizler burcu, Latincede ise ikiz veya ikizler anlamına geliyor. Dolayısıyla tercih edilen bu isim, Google Brain ve Deepmind'ın Nisan 2023'te birleşmesi ile bağlantılı.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
arkadaşlar fc24 gerçekten bedavaya veriliyor kaçırmayıınn
bu reklam daha ne kadar kalacak
30 yıldır bunu görüyoruz
@ccguven sizden daha istilacı olamazlar...
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.