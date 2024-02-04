Google Bard isim değiştiriyor: Peki ne olacak?

Tam Boyutta Gör Hepimizin bildiği gibi Google, marka veya hizmetlerini sonlandırması veya yeniden adlandırmasıyla ünlü. Geçtiğimiz saatlerde ise sürpriz bir değişiklik kararı daha alındı. Geçtiğimiz yıl tanıtılan yapay zeka sohbet botu Bard, yerini tanıdık bir isme bırakacak. Google'da Gemini dönemi başlıyor.

Google Bard artık Gemini olacak

Aktarıldığı kadarıyla Google, bugüne kadar "Bard" olarak tanıdığımız üretken yapay zekâsını artık "Gemini" olarak adlandıracak. Bu kararın biraz şaşırtıcı olduğunu belirtelim. Zira Google, genel olarak her hizmete özel isim veren bir marka olarak tanınıyor. Ancak Gemini, Google için pek de yabancı değil.

Google tarafından geçtiğimiz yıl tanıtılan Gemini, geniş yapay zekâ dil modeli olarak karşımıza çıkmıştı. Hatta Bard'ın ücreti sürümü Bard Advaned da Gemini Ultra ile destekleniyor. Aşağıdaki görüntülerde ise, Google Bard'ın resmen Gemini olarak adlandırılacağını görüyoruz. Ayrıca bu değişiklik yalnızca mobil cihazlarda değil uygulamanın web sürümünde de görülüyor.

Tam Boyutta Gör İsim değişikliğinin şu anda gerçekleşmediğini ve biraz zaman alacağını belirtelim. Niketim Google, bunun arkasındaki nedeni de açıklamadı. Ancak kafa karışıklığını önlemek amacıyla AI ürünlerini tek çatı altında toplamayı planlıyor olabilir. Ayrıca Bard'ın lansman sırasındaki sorunlar nedeniyle kötü bir izlenim bıraktığını da unutmamak gerek.

Peki Gemini ne anlama geliyor?

Kaçıranlar için günümüzde astroloji alanında karşımıza çıkan Gemini kelimesi, Türkçe'de ikizler burcu, Latincede ise ikiz veya ikizler anlamına geliyor. Dolayısıyla tercih edilen bu isim, Google Brain ve Deepmind'ın Nisan 2023'te birleşmesi ile bağlantılı.

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