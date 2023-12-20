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    Google, yapay zekalı sohbet robotu Bard'ı “siyasi seçimler” için kısıtlıyor

    Google’ın çatı şirketi Alphabet, şirketin yapay zekalı sohbet robotu Bard ve yapay zekalı arama özelliği SGE’de siyasi seçimler nedeniyle “kısıtlamalar” yaptığını duyurdu.
    Google, Bard yapay zekasını “siyasi seçimler” için kısıtlıyor Tam Boyutta Gör
    Büyük teknoloji şirketlerinin geçmiş seçim yıllarında yanlış bilgilendirmeyle mücadelede ne kadar başarısız olduğunu görmüştük. Google ise kısa bir süre önce bu konuda kendisini korumak için bazı önlemler alacağını duyurdu. Google, Bard sohbet robotu ve SGE’nin (Search Generative Experience) etkileneceğini, bu hizmetlerin yanıtlarının ilgili siyasi sorgu türleri için kısıtlanacağını söyledi. Şirket, planlarının 2024'teki çok sayıda yüksek profilli siyasi seçim kampanalarından kaynaklandığını, ancak en büyüğünün şüphesiz ABD başkanlık seçimleri olduğunu belirtti.

    Google’dan yapay zekalarına seçim önlemi

    Google, reklamlardan içerik etiketlerine kadar uzanan, seçimlere yönelik planlarını detaylandıran bir blog yazısında değişiklikleri duyurdu. Yazılım devinin en büyük adımı ise, üretken yapay zeka araçlarında seçime dayalı sorgulara verilen yanıtları sınırlamak olacak. Bu araçlar arasında sohbet robotu Google Bard ve yapay zeka ile geliştirilmiş arama aracı Search Generative Experience (SGE) yer alıyor.

    Değişiklikler önümüzdeki yılın başlarında yürürlüğe girecek ancak Google hangi tür sorguların kısıtlanacağını belirtmedi. Yazılım devi, 2024 yılında seçimle ilgili kullanımlar konusunda "çok dikkatli" davranacağını belirtti.

    Google'ın planı belirsiz olsa da, üretken yapay zeka nedeniyle seçimlerde yanlış bilginin yayılmasını durdurmak için sektöre öncülük eden bir adım gibi görünüyor. Şirketin en büyük rakibi OpenAI, kısa bir süre önce üretici yapay zeka modellerinde dezenformasyonu önlemek için daha sağlam araçlar kullanıma sundu. ChatGPT geliştiricisi seçimlerle ilgili spesifik adımlar henüz atmadı.

    Bu arada Facebook'un sahibi Meta da Kasım ayında yaptığı açıklamada, siyasi kampanyaların ve diğer düzenlenmiş sektörlerdeki reklamverenlerin yeni üretken yapay zeka reklam ürünlerini kullanmasını yasakladığını söylemişti. Meta'daki reklamverenler, Facebook ve Instagram'da siyasi, sosyal veya seçimle ilgili reklamları değiştirmek veya oluşturmak için yapay zeka veya diğer dijital yöntemler kullanıldığında da bunu açıklamak zorunda kalacaklar.

    Kaynakça https://blog.google/outreach-initiatives/civics/how-were-approaching-the-2024-us-elections/ https://www.reuters.com/technology/alphabet-limit-election-queries-bard-ai-based-search-can-answer-2023-12-19/
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    donanimhabercom Instagram

    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

    D
    DH Misafiri 2 hafta önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

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    Mstt.2010 1 ay önce

    Über

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    SUPERSONICQ 1 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 2 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 3 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 3 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 3 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 4 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 4 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 4 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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