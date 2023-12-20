Google, yapay zekalı sohbet robotu Bard'ı “siyasi seçimler” için kısıtlıyor

Tam Boyutta Gör Büyük teknoloji şirketlerinin geçmiş seçim yıllarında yanlış bilgilendirmeyle mücadelede ne kadar başarısız olduğunu görmüştük. Google ise kısa bir süre önce bu konuda kendisini korumak için bazı önlemler alacağını duyurdu. Google, Bard sohbet robotu ve SGE’nin (Search Generative Experience) etkileneceğini, bu hizmetlerin yanıtlarının ilgili siyasi sorgu türleri için kısıtlanacağını söyledi. Şirket, planlarının 2024'teki çok sayıda yüksek profilli siyasi seçim kampanalarından kaynaklandığını, ancak en büyüğünün şüphesiz ABD başkanlık seçimleri olduğunu belirtti.

Google’dan yapay zekalarına seçim önlemi

Google, reklamlardan içerik etiketlerine kadar uzanan, seçimlere yönelik planlarını detaylandıran bir blog yazısında değişiklikleri duyurdu. Yazılım devinin en büyük adımı ise, üretken yapay zeka araçlarında seçime dayalı sorgulara verilen yanıtları sınırlamak olacak. Bu araçlar arasında sohbet robotu Google Bard ve yapay zeka ile geliştirilmiş arama aracı Search Generative Experience (SGE) yer alıyor.

Değişiklikler önümüzdeki yılın başlarında yürürlüğe girecek ancak Google hangi tür sorguların kısıtlanacağını belirtmedi. Yazılım devi, 2024 yılında seçimle ilgili kullanımlar konusunda "çok dikkatli" davranacağını belirtti.

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Google'ın planı belirsiz olsa da, üretken yapay zeka nedeniyle seçimlerde yanlış bilginin yayılmasını durdurmak için sektöre öncülük eden bir adım gibi görünüyor. Şirketin en büyük rakibi OpenAI, kısa bir süre önce üretici yapay zeka modellerinde dezenformasyonu önlemek için daha sağlam araçlar kullanıma sundu. ChatGPT geliştiricisi seçimlerle ilgili spesifik adımlar henüz atmadı.

Bu arada Facebook'un sahibi Meta da Kasım ayında yaptığı açıklamada, siyasi kampanyaların ve diğer düzenlenmiş sektörlerdeki reklamverenlerin yeni üretken yapay zeka reklam ürünlerini kullanmasını yasakladığını söylemişti. Meta'daki reklamverenler, Facebook ve Instagram'da siyasi, sosyal veya seçimle ilgili reklamları değiştirmek veya oluşturmak için yapay zeka veya diğer dijital yöntemler kullanıldığında da bunu açıklamak zorunda kalacaklar.

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Google, Bard yapay zekasını “siyasi seçimler” için kısıtlıyor