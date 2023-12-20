Google, yapay zekalı sohbet robotu Bard'ı “siyasi seçimler” için kısıtlıyor

Google’dan yapay zekalarına seçim önlemi
Google, reklamlardan içerik etiketlerine kadar uzanan, seçimlere yönelik planlarını detaylandıran bir blog yazısında değişiklikleri duyurdu. Yazılım devinin en büyük adımı ise, üretken yapay zeka araçlarında seçime dayalı sorgulara verilen yanıtları sınırlamak olacak. Bu araçlar arasında sohbet robotu Google Bard ve yapay zeka ile geliştirilmiş arama aracı Search Generative Experience (SGE) yer alıyor.
Değişiklikler önümüzdeki yılın başlarında yürürlüğe girecek ancak Google hangi tür sorguların kısıtlanacağını belirtmedi. Yazılım devi, 2024 yılında seçimle ilgili kullanımlar konusunda "çok dikkatli" davranacağını belirtti.
Google'ın planı belirsiz olsa da, üretken yapay zeka nedeniyle seçimlerde yanlış bilginin yayılmasını durdurmak için sektöre öncülük eden bir adım gibi görünüyor. Şirketin en büyük rakibi OpenAI, kısa bir süre önce üretici yapay zeka modellerinde dezenformasyonu önlemek için daha sağlam araçlar kullanıma sundu. ChatGPT geliştiricisi seçimlerle ilgili spesifik adımlar henüz atmadı.
Bu arada Facebook'un sahibi Meta da Kasım ayında yaptığı açıklamada, siyasi kampanyaların ve diğer düzenlenmiş sektörlerdeki reklamverenlerin yeni üretken yapay zeka reklam ürünlerini kullanmasını yasakladığını söylemişti. Meta'daki reklamverenler, Facebook ve Instagram'da siyasi, sosyal veya seçimle ilgili reklamları değiştirmek veya oluşturmak için yapay zeka veya diğer dijital yöntemler kullanıldığında da bunu açıklamak zorunda kalacaklar.Kaynakça https://blog.google/outreach-initiatives/civics/how-were-approaching-the-2024-us-elections/ https://www.reuters.com/technology/alphabet-limit-election-queries-bard-ai-based-search-can-answer-2023-12-19/ Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.