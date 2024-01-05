Google Bard Advanced geliyor ancak ücretsiz olmayacak

Bard Advanced geliyor
Halihazırda kullanımda olan Bard’ın daha gelişmiş bir sürümü olan Bard Advanced, Google'ın yeni duyurduğu büyük dil modelinin (LLM) en üst kademesi olan Gemini Ultra tarafından destekleniyor. Mevcuttaki Bard ise orta seviye Gemini Pro'yu kullanıyor. Gelişmiş matematik ve muhakeme becerilerine sahip daha yetenekli bir büyük dil modeli olarak tanımlanan Gemini Ultra, Bard Advanced aracılığıyla kullanıcıların özel botlar oluşturmasına olanak tanıyabilecek.
Kullanıcıların bu botları paylaşıp paylaşamayacaklarına ya da bu özelliğe erişmek için ödeme yapmaları gerekip gerekmediğine dair herhangi bir gösterge yok. Hatırlarsanız geçtiğimiz yıl OpenAI, ChatGPT Plus abonelerinin özel botlar oluşturmasına ve paylaşmasına izin vereceğini duyurmuştu.
Google ayrıca Bard'a verdiğiniz komutları genişletmek ve iyileştirmek için yapay zekayı kullanan yeni bir "güçlendirme" özelliği de sunabilir. Ekran görüntülerinin ortaya çıkardığı diğer küçük değişiklikler arasında, Bard'ın şu anda üzerinde çalıştığı görüntü oluşturma gibi daha uzun işleri takip etmek için kullanabileceğiniz yeni bir "görevler" sekmesi ve paylaşılan Bard istemlerine özel bir arka plan ekleme yolu yer alıyor.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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@ccguven sizden daha istilacı olamazlar...
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.