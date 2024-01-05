Tam Boyutta Gör Google Bard Advanced geliyor ve bu, şirketin bir yapay zeka sohbet robotu için ilk ücret talep etme girişimini temsil ediyor olabilir. Bard'ın web sitesindeki kod, Bard Advanced'i üç ay ücretsiz alma fırsatını gösteriyor, bu da sonrasında ücret talep edileceği anlamına geliyor. Bard Advanced sürümünün gelişi mevcut ücretsiz Bard'ın kullanımını etkilemeyecek. Google'ın bu hamlesini ChatGPT ve ChatGPT Plus olarak düşünebilirsiniz.

Bard Advanced geliyor

Halihazırda kullanımda olan Bard’ın daha gelişmiş bir sürümü olan Bard Advanced, Google'ın yeni duyurduğu büyük dil modelinin (LLM) en üst kademesi olan Gemini Ultra tarafından destekleniyor. Mevcuttaki Bard ise orta seviye Gemini Pro'yu kullanıyor. Gelişmiş matematik ve muhakeme becerilerine sahip daha yetenekli bir büyük dil modeli olarak tanımlanan Gemini Ultra, Bard Advanced aracılığıyla kullanıcıların özel botlar oluşturmasına olanak tanıyabilecek.

Klavyelere 30 yıl sonra yeni tuş geliyor: Windows Copilot 1 gün önce eklendi

Kullanıcıların bu botları paylaşıp paylaşamayacaklarına ya da bu özelliğe erişmek için ödeme yapmaları gerekip gerekmediğine dair herhangi bir gösterge yok. Hatırlarsanız geçtiğimiz yıl OpenAI, ChatGPT Plus abonelerinin özel botlar oluşturmasına ve paylaşmasına izin vereceğini duyurmuştu.

Google ayrıca Bard'a verdiğiniz komutları genişletmek ve iyileştirmek için yapay zekayı kullanan yeni bir "güçlendirme" özelliği de sunabilir. Ekran görüntülerinin ortaya çıkardığı diğer küçük değişiklikler arasında, Bard'ın şu anda üzerinde çalıştığı görüntü oluşturma gibi daha uzun işleri takip etmek için kullanabileceğiniz yeni bir "görevler" sekmesi ve paylaşılan Bard istemlerine özel bir arka plan ekleme yolu yer alıyor.

Eposta ile Paylaşın başlıklı bu arkadaşınıza postalayın.

Anasayfa

Yazılım

Yapay Zeka Haberleri

Google Bard Advanced geliyor ancak ücretsiz olmayacak