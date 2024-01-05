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    Google Bard Advanced geliyor ancak ücretsiz olmayacak

    Google, Bard'ın ücret ödemeniz gereken 'gelişmiş' bir sürümü üzerinde çalışıyor gibi görünüyor. Yazılım devi, Gemini Ultra destekli Bard Advanced'i piyasaya sürme yolunda olabilir.
    Google Bard Advanced geliyor ancak ücretsiz olmayacak Tam Boyutta Gör
    Google Bard Advanced geliyor ve bu, şirketin bir yapay zeka sohbet robotu için ilk ücret talep etme girişimini temsil ediyor olabilir. Bard'ın web sitesindeki kod, Bard Advanced'i üç ay ücretsiz alma fırsatını gösteriyor, bu da sonrasında ücret talep edileceği anlamına geliyor. Bard Advanced sürümünün gelişi mevcut ücretsiz Bard'ın kullanımını etkilemeyecek. Google'ın bu hamlesini ChatGPT ve ChatGPT Plus olarak düşünebilirsiniz.

    Bard Advanced geliyor

    Halihazırda kullanımda olan Bard’ın daha gelişmiş bir sürümü olan Bard Advanced, Google'ın yeni duyurduğu büyük dil modelinin (LLM) en üst kademesi olan Gemini Ultra tarafından destekleniyor. Mevcuttaki Bard ise orta seviye Gemini Pro'yu kullanıyor. Gelişmiş matematik ve muhakeme becerilerine sahip daha yetenekli bir büyük dil modeli olarak tanımlanan Gemini Ultra, Bard Advanced aracılığıyla kullanıcıların özel botlar oluşturmasına olanak tanıyabilecek.

    Kullanıcıların bu botları paylaşıp paylaşamayacaklarına ya da bu özelliğe erişmek için ödeme yapmaları gerekip gerekmediğine dair herhangi bir gösterge yok. Hatırlarsanız geçtiğimiz yıl OpenAI, ChatGPT Plus abonelerinin özel botlar oluşturmasına ve paylaşmasına izin vereceğini duyurmuştu.

    Google ayrıca Bard'a verdiğiniz komutları genişletmek ve iyileştirmek için yapay zekayı kullanan yeni bir "güçlendirme" özelliği de sunabilir. Ekran görüntülerinin ortaya çıkardığı diğer küçük değişiklikler arasında, Bard'ın şu anda üzerinde çalıştığı görüntü oluşturma gibi daha uzun işleri takip etmek için kullanabileceğiniz yeni bir "görevler" sekmesi ve paylaşılan Bard istemlerine özel bir arka plan ekleme yolu yer alıyor.

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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    wdwh8qgsr 4 gün önce

    @ccguven sizden daha istilacı olamazlar...

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    Rindaman 5 gün önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 1 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

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    Mstt.2010 2 ay önce

    Über

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    SUPERSONICQ 2 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 2 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 3 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 4 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 4 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 4 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 4 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 4 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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