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    Anlık Bildirim

    Google Mesajlar'a yapay zeka özelliği geliyor: Bard, uygulamaya entegre edilecek

    Google, yeni duyurduğu yapay zeka asistanı Bard'ı servislerine eklemeye devam ediyor. Yeni gelen bilgiye göre Bard, Google Mesajlar uygulamasına entegre ediliyor.
    Google Mesajlar'a yapay zeka özelliği geliyor Tam Boyutta Gör
    Google, yeni duyurduğu yapay zeka asistanı Bard'ı servislerine eklemeye devam ediyor. Yeni gelen bilgiye göre Bard, Google Mesajlar uygulamasına entegre ediliyor.

    Google Mesajlar'a yapay zeka özelliği geliyor Tam Boyutta Gör

    Google Mesajlar'ın 20240111_04_RC00 sürümünde görülen özellik RCS sohbetlerinde Bard kullanılabiliyor. Bard ile kullanıcılar mesaj yazabilecek, çeviri yapabilecek, resimleri tanımlayıp diğer ilgi alanlarını keşfedebilecek. Ayrıca kullanıcın konumu ve geçmiş sohbetleri kullanarak daha fazla yanıt verebiliyor.

    Bard kullanılarak Google Mesajlar ile yapılan sohbetler uçtan uca şifrelenmeyecek. Ayrıca Google'ın tüm Bard sohbetleri ve verilerini 18 ay boyunca saklayacağı belirtiliyor. Özellik henüz kullanıma sunulmasa da çok uzak olmayan bir zamanda gelmesini bekleyebiliriz.

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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

    S
    salihsakix 13 saat önce

    arkadaşlar fc24 gerçekten bedavaya veriliyor kaçırmayıınn

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    camokan 5 gün önce

    bu reklam daha ne kadar kalacak

    F
    fortingen 1 hafta önce

    30 yıldır bunu görüyoruz

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    wdwh8qgsr 2 hafta önce

    @ccguven sizden daha istilacı olamazlar...

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    Rindaman 3 hafta önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 1 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

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    Mstt.2010 2 ay önce

    Über

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    SUPERSONICQ 2 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 3 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 4 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 4 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 4 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 5 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 5 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 5 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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