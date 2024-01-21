Google Mesajlar'a yapay zeka özelliği geliyor: Bard, uygulamaya entegre edilecek

Google Mesajlar'ın 20240111_04_RC00 sürümünde görülen özellik RCS sohbetlerinde Bard kullanılabiliyor. Bard ile kullanıcılar mesaj yazabilecek, çeviri yapabilecek, resimleri tanımlayıp diğer ilgi alanlarını keşfedebilecek. Ayrıca kullanıcın konumu ve geçmiş sohbetleri kullanarak daha fazla yanıt verebiliyor.
Bard kullanılarak Google Mesajlar ile yapılan sohbetler uçtan uca şifrelenmeyecek. Ayrıca Google'ın tüm Bard sohbetleri ve verilerini 18 ay boyunca saklayacağı belirtiliyor. Özellik henüz kullanıma sunulmasa da çok uzak olmayan bir zamanda gelmesini bekleyebiliriz.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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arkadaşlar fc24 gerçekten bedavaya veriliyor kaçırmayıınn
bu reklam daha ne kadar kalacak
30 yıldır bunu görüyoruz
@ccguven sizden daha istilacı olamazlar...
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.