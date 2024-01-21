Google Mesajlar'a yapay zeka özelliği geliyor: Bard, uygulamaya entegre edilecek

Tam Boyutta Gör Google, yeni duyurduğu yapay zeka asistanı Bard'ı servislerine eklemeye devam ediyor. Yeni gelen bilgiye göre Bard, Google Mesajlar uygulamasına entegre ediliyor.

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Google Mesajlar'ın 20240111_04_RC00 sürümünde görülen özellik RCS sohbetlerinde Bard kullanılabiliyor. Bard ile kullanıcılar mesaj yazabilecek, çeviri yapabilecek, resimleri tanımlayıp diğer ilgi alanlarını keşfedebilecek. Ayrıca kullanıcın konumu ve geçmiş sohbetleri kullanarak daha fazla yanıt verebiliyor.

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Bard kullanılarak Google Mesajlar ile yapılan sohbetler uçtan uca şifrelenmeyecek. Ayrıca Google'ın tüm Bard sohbetleri ve verilerini 18 ay boyunca saklayacağı belirtiliyor. Özellik henüz kullanıma sunulmasa da çok uzak olmayan bir zamanda gelmesini bekleyebiliriz.

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