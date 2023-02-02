ChatGPT tarihin en hızlı büyüyen hizmeti oldu: İki ayda 100 milyon aktif kullanıcı

Tam Boyutta Gör Open AI tarafından geliştirilen ChatGPT sohbet robotu, dünya genelinde hızla popülerlik kazanıyor. ChatGPT sinir ağı, internet tarihinin en hızlı büyüyen çevrimiçi hizmeti haline geldi. Reuters analistlerinin tahminine göre sohbet robotı Ocak ayında aylık 100 milyon aktif kullanıcı sayısına ulaştı. Hem de sadece iki ay içinde!

OpenAI ChatGPT nedir, nasıl kullanılır? 2 ay önce eklendi

ChatGPT'yi geçen ay günde ortalama 13 milyon tekil kullanıcı tarafından ziyaret ediliyordu. Bu açıdan bakıldığında yapay zeka tabanlı sohbet robotuna korkunç bir yük bindiği anlaşılıyor. ChatGPT'nin popülaritesi siteye giriş sıklığının iki katına çıktığı Ocak 2023 ile birlikte tavan yaptı. Tüketici odaklı internet uygulamalarında daha hızlı büyüme yok.

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Ücretli versiyonu çıktı: ChatGPT Plus

TikTok'un 100 milyon kullanıcı rakamına ulaşması 9 ay, Instagram'ın ise 2.5 yıl sürmüştü. Analistlere göre, başka hiçbir hizmet veya sinir ağı bu kadar başarılı olamadı. ChatGPT şu anda dünyadaki en popüler yapay zeka algoritması konumunda.

OpenAI bugün aylık 20 dolar karşılığında ChatGPT’nin ücretli paketini kullanıma sundu. ChatGPT Plus isimli abonelik seçeneği en yoğun zamanlarda bile sohbet botuna erişim gibi bazı avantajlar sağlıyor. Şirketin bu projeyle ne kadar para kazanabileceğini hayal etmek bile zor.

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ChatGPT tarihin en hızlı büyüyen hizmeti oldu