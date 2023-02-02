Giriş
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri Bildirim Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Detaylı Site Tercihleri
    Haber Gir İndirim Kodu indirim kodu
    Anlık Bildirim

    ChatGPT tarihin en hızlı büyüyen hizmeti oldu: İki ayda 100 milyon aktif kullanıcı

    ChatGPT çılgınlığı Ocay ayı ile birlikte zirveye ulaştı. Analistler sohbet robotunun sadece iki ay içinde 100 milyon aktif kullanıcı sayısına ulaştığını söylüyor.
    Oy Ver
    ChatGPT tarihin en hızlı büyüyen hizmeti oldu Tam Boyutta Gör
    Open AI tarafından geliştirilen ChatGPT sohbet robotu, dünya genelinde hızla popülerlik kazanıyor. ChatGPT sinir ağı, internet tarihinin en hızlı büyüyen çevrimiçi hizmeti haline geldi. Reuters analistlerinin tahminine göre sohbet robotı Ocak ayında aylık 100 milyon aktif kullanıcı sayısına ulaştı. Hem de sadece iki ay içinde!

    ChatGPT'yi geçen ay günde ortalama 13 milyon tekil kullanıcı tarafından ziyaret ediliyordu. Bu açıdan bakıldığında yapay zeka tabanlı sohbet robotuna korkunç bir yük bindiği anlaşılıyor. ChatGPT'nin popülaritesi siteye giriş sıklığının iki katına çıktığı Ocak 2023 ile birlikte tavan yaptı. Tüketici odaklı internet uygulamalarında daha hızlı büyüme yok.

    ChatGPT tarihin en hızlı büyüyen hizmeti oldu Tam Boyutta Gör

    Ücretli versiyonu çıktı: ChatGPT Plus

    TikTok'un 100 milyon kullanıcı rakamına ulaşması 9 ay, Instagram'ın ise 2.5 yıl sürmüştü. Analistlere göre, başka hiçbir hizmet veya sinir ağı bu kadar başarılı olamadı. ChatGPT şu anda dünyadaki en popüler yapay zeka algoritması konumunda.

    OpenAI bugün aylık 20 dolar karşılığında ChatGPT’nin ücretli paketini kullanıma sundu. ChatGPT Plus isimli abonelik seçeneği en yoğun zamanlarda bile sohbet botuna erişim gibi bazı avantajlar sağlıyor. Şirketin bu projeyle ne kadar para kazanabileceğini hayal etmek bile zor.

    Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
    istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:     DH Android Uygulamasını İndir DH iOS Uygulamasını İndir
    Daha Fazla Video
    Profil resmi
    donanimhabercom Instagram

    Atlas robot şantiyede çalıştı

    Profil resmi
    ugah6aiw 1 gün önce

    CGI birazyapmacık olmuş...

    Profil resmi
    alex59 6 gün önce

    İşimiz gücümüz şov zaten.

    V
    vixx 1 hafta önce

    sarı kula içemedikten sonra...

    Profil resmi
    MaDMaxiBo 1 hafta önce

    o kutuyu niyeyere attın lan, kim çıkaracak onu geri oraya şimdi ?

    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sorgu:

    Editörün Seçtiği Sıcak Fırsatlar

    Sıcak Fırsatlar Forumunda Tıklananlar

    Tavsiyelerimiz

    Telefon Tavsiyesi Tümü
    8000 - 10.000 TL Arası Telefonlar
    Xiaomi POCO M4 Pro
    Xiaomi POCO M4 Pro
     Bu Telefonu Satın Al
    Notebook Tavsiyesi Tümü
    5.000-10.000 TL Arası Laptoplar
    Acer Aspire 3
    Acer Aspire 3
     Bu Notebook'u Satın Al
    Sistem Tavsiyesi Tümü
    Orta Seviye Sistem
    SYSTEM-1660 SUPER
    SYSTEM-1660 SUPER
     Bu Sistemi Satın Al
    Yeni Haber
    şimdi
    Geri Bildirim
    DH Çerez
    Hizmet kalitesi için çerezleri kullanabiliriz. DH’ye girerek kullanım izni vermiş sayılırsınız.
    Anladım Veri Politikamız