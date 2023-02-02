Viral sohbet robotu ChatGPT’nin ücretli abonelik paketi duyuruldu

ChatGPT Plus fiyatı belli oldu
ChatGPT Plus ile birlikte en yoğun zamanlarda bile sohbet botuna erişim mümkün olacak. Ayrıca yeni özellikler ve iyileştirmeler de öncelikli olarak kullanılabilecek. Bunun yanında ChatGPT Plus ile daha hızlı yanıt süreleri de sağlanacak. Bu avantajlara sahip olmak için ise aylık 20 dolar ödemeniz gerekecek.
ChatGPT Plus şimdilik sadece ABD’de kullanıma sunulmuş durumda. OpenAI, ChatGPT Plus bekleme listesindeki kişileri önümüzdeki aylarda kademeli olarak hizmete kaydolmaya davet etmeyi planlıyor. Şirket, ChatGPT Plus’ı gelecekte diğer ülke ve bölgelerin kullanımına sunmayı da hedefliyor. Bu arada ChatGPT’nin ücretsiz versiyonu aynı şekilde kullanılmaya devam edilecek.
OpenAI, sunmuş olduğu premium planı sayesinde ChatGPT'yi ücretsiz tutacağını söylüyor. Buna ek olarak OpenAI, “aktif olarak daha düşük maliyetli planlar, iş planları ve daha fazla kullanılabilirlik için veri paketleri seçeneklerini araştırıyoruz” diyor.
OpenAI’ın ortaya koymuş olduğu başarımlar Microsoft’un bir süredir dikkatini çekiyordu. 2019’dan beri şirkete yatırımlar yapan Microsoft, bir süre önce ortaklıklarının büyüdüğünü, çok yıllı ve milyarlarca dolarlık bir anlaşma yaptıklarını açıklamıştı. Microsoft, OpenAI’ın yapay zeka araçlarını kendi sistemlerinde kullanmak istiyor.Kaynakça https://openai.com/blog/chatgpt-plus/ https://www.engadget.com/openai-chatgpt-plus-subscription-205027758.html?src=rss Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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CGI birazyapmacık olmuş...
İşimiz gücümüz şov zaten.
sarı kula içemedikten sonra...
o kutuyu niyeyere attın lan, kim çıkaracak onu geri oraya şimdi ?