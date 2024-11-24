Amazon, OpenAI'ın ana rakibi Anthropic'e 4 milyar dolar daha yatırım yapacak

Yeni anlaşma kapsamında Amazon'un bulut hizmetleri platformu Amazon Web Services (AWS) ile Anthropic arasında daha yakın bir iş birliği kurulacak. Anthropic, yapay zeka modellerini eğitmek için AWS'in güçlü altyapısından faydalanacak. Şirket bu süreçte AWS'in özel yapay zeka hızlandırıcıları Trainium ve Inferentia çiplerini kullanabilecek.
OpenAI ve Microsoft'un gerisinde kalma riski var
Kaynaklar Amazon'un, Claude algoritmasının kendi geliştirdiği modellere kıyasla daha başarılı olduğunu gözlemlediğini söylüyor. Yatırım miktarı artmasına rağmen Amazon'un yapay zeka yarışında hala OpenAI ve Microsoft gibi liderlerin gerisinde kalma riski var.
sonsua kadar sürecek o video
harbiden sıktı bu video
ya yeni video ekleyin ya da bu videoyu kaldırın
1 yaz kısa süre kullanım için ideal,
Hawli
Çok eğlenceli görünüyor :))
Baya eğlenceli görünüyor :)
Eğlenceli görünüyor
mars için birebir :)
Son derece farklı bir alet :D
çöp
türkiyede satılmıyor mu daha?
@ccguven evine giren surilere yemek olmuş ilk işleri yemek değilmiş...
Yine mi piramit ( sürekli gördüğüm masonik sembolleri vurguluyorum, istatistikleri bilelim, yerlileriyle iş yapmayalım )
Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor
Benim oğlana alayım bi tane
Efsane Türkiye’ye gelse alırım..
O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.