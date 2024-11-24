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    Anlık Bildirim

    Amazon, OpenAI'ın ana rakibi Anthropic'e 4 milyar dolar daha yatırım yapacak

    Amazon, yapay zeka yarışında geride kalmamak için Anthropic'e 4 milyar dolar daha yatırım yapacak. Şirket bu girişimiyle yeni Alexa'ya insan benzeri konuşma yeteneği kazandırmayı hedefliyor.
    Amazon, Anthropic'e 4 milyar dolar daha yatırım yapacak Tam Boyutta Gör
    Amazon, yapay zeka tabanlı Claude sohbet robotunun geliştiricisi Anthropic'e 4 milyar dolar daha yatırım yapacağını duyurdu. Bu yeni yatırımla birlikte, Amazon'un Anthropic'e yaptığı toplam yatırım 8 milyar dolara ulaştı. Anthropic, OpenAI'ın en büyük rakiplerinden biri olarak kabul ediliyor.

    Yeni anlaşma kapsamında Amazon'un bulut hizmetleri platformu Amazon Web Services (AWS) ile Anthropic arasında daha yakın bir iş birliği kurulacak. Anthropic, yapay zeka modellerini eğitmek için AWS'in güçlü altyapısından faydalanacak. Şirket bu süreçte AWS'in özel yapay zeka hızlandırıcıları Trainium ve Inferentia çiplerini kullanabilecek.

    Amazon, Anthropic'e 4 milyar dolar daha yatırım yapacak Tam Boyutta Gör
    Amazon ve Anthropic arasındaki yeni yatırım, Claude algoritmasının Amazon'un yeni nesil Alexa sesli asistanının temelini oluşturabileceğine dair çıkan haberlerle örtüşüyor. Bu arada geliştirilmiş yeni Alexa'nın çıkışının 2025 yılına ertelendiğini hatırlatalım.

    OpenAI ve Microsoft'un gerisinde kalma riski var

    Kaynaklar Amazon'un, Claude algoritmasının kendi geliştirdiği modellere kıyasla daha başarılı olduğunu gözlemlediğini söylüyor. Yatırım miktarı artmasına rağmen Amazon'un yapay zeka yarışında hala OpenAI ve Microsoft gibi liderlerin gerisinde kalma riski var.

    Amazon, Anthropic'e 4 milyar dolar daha yatırım yapacak Tam Boyutta Gör
    Geliştiricilerin hedefi, güncellenmiş Alexa'yı daha insan benzeri bir konuşma tarzına kavuşturmak. Ancak asistanın beta sürümünü deneyen kullanıcılar yanıtların yavaş, doğal akıcılıktan uzak ve yetersiz olduğunu ifade ediyor. Amazon'un bu stratejik ortaklıktan nasıl faydalanacağını zaman gösterecek.
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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

    R
    ru1ns 3 gün önce

    sonsua kadar sürecek o video

    Y
    yakup548 5 gün önce

    harbiden sıktı bu video

    Profil resmi
    coraspirin 1 hafta önce

    ya yeni video ekleyin ya da bu videoyu kaldırın

    K
    ka.selcuk 3 hafta önce

    1 yaz kısa süre kullanım için ideal,

    Profil resmi
    Kagansiii 3 hafta önce

    Hawli

    Profil resmi
    Sempron 3200 1 ay önce

    Çok eğlenceli görünüyor :))

    F
    f1bilalII 1 ay önce

    Baya eğlenceli görünüyor :)

    S
    sultanneb 1 ay önce

    Eğlenceli görünüyor

    Profil resmi
    filozof1281 2 ay önce

    mars için birebir :)

    Profil resmi
    34savas34 2 ay önce

    Son derece farklı bir alet :D

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    karagece25 2 ay önce

    çöp

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    onderweb 2 ay önce

    türkiyede satılmıyor mu daha?

    G
    Guest-29720FFA4 2 ay önce

    @ccguven evine giren surilere yemek olmuş ilk işleri yemek değilmiş...

    Profil resmi
    limbesh 3 ay önce

    Yine mi piramit ( sürekli gördüğüm masonik sembolleri vurguluyorum, istatistikleri bilelim, yerlileriyle iş yapmayalım )

    0
    01muallim 4 ay önce

    Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor

    M
    molla gürhani 4 ay önce

    Benim oğlana alayım bi tane

    Profil resmi
    Exadious 8 ay önce

    Efsane Türkiye’ye gelse alırım..

    E
    E_Y_B_H_P_T 8 ay önce

    O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.

    Profil resmi
    emrahmt 9 ay önce

    Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]

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    garez41 10 ay önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

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