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    ChatGPT'ye eklenecek yeni özellikler belli oldu! İşlev tuşları, önerilen yanıtlar ve daha fazlası

    Önümüzdeki haftadan itibaren ChatGPT'ye eklenecek yeni özellikler belli oldu. Yapay zeka sohbet botu, kullanımı kolaylaştıracak bazı küçük işlevlere kavuşuyor. İşte detaylar..
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    ChatGPT'ye eklenecek yeni özellikler belli oldu! Tam Boyutta Gör
    Bildiğiniz gibi ChatGPT, teknolojinin son devrimlerinden biri. Öyle ki yapay zeka sohbet robotunun ardından bu alandaki yatırımlar hızla artışa geçti. Bu bağlamda popüler sohbet botunun sürekli olarak güncellendiğini ve yeni yetenekler kazandığını görüyoruz. Bugünse OpenAI, ChatGPT'ye eklenecek yeni özellikleri duyurdu.

    ChatGPT'ye eklenecek yeni özellikler belli oldu

    Hatırlayacak olursak ChatGPT için paylaşılan son güncelleme, ''custom instructions'' (özel talimatlar) isimli yeni özelliği beraberinde getirdi. ChatGPT Plus kullanıcılarına sunulan bu özellik kapsamında ChatGPT'nin sorulara nasıl cevap vereceği veya bilmesi gerekenleri aktarabiliyorduk. Bugünki duyuruda ise OpenAI, ChatGPT'ye eklenecek yeni özellikleri altı başlıkta bir araya getirdi.

    ChatGPT'nin kullanıma kolaylaştıracak bu özellikler, sırasıyla istem örnekleri, önerilen yanıtlar, varsayılan olarak GTP-4, birden fazla dosya yükleme, oturum açık kalsın ve klavye kısayolları olacak. Peki bunlar tam olarak ne işe yarıyor? İşte önümüzdeki haftadan itibaren yapay zeka botuna eklenecek yenilikler...

    1. İstem örnekleri: Boş bir sayfa göz korkutucu olabilir. Bu yüzden artık yeni bir sohbetin başında, başlamanıza yardımcı olacak örnekler göreceksiniz.
    2. Önerilen yanıtlar: Bir tıklama ile daha derine inin. ChatGPT şimdi sohbetinize devam etmek için ilgili yollar öneriyor.
    3. Varsayılan olarak GPT-4: Plus kullanıcısı olarak yeni bir sohbet başlatırken, ChatGPT daha önce seçtiğiniz modeli hatırlayacak. Bu sayede artık varsayılan olarak GPT-3.5'e geri dönmek gerekmiyor.
    4. Birden fazla dosya yükleme: Artık ChatGPT’den verileri analiz etmesini ve birden fazla dosyada iç görüler oluşturmasını isteyebilirsiniz. Bu özellik, tüm Plus kullanıcıları için Code Interpreter beta sürümünde mevcut.
    5. Oturum açık kalsın: Artık her iki haftada bir oturumunuz kapatılmayacak! Oturum açmanız gerektiğinde, çok daha hoş bir sayfa ile karşılaşacaksınız.
    6. Klavye kısayolları: Son kod bloğunu kopyalamak için ⌘ (Ctrl) + Shift + ; gibi kısayollarla daha hızlı çalışın. Listenin tamamını görmek için ⌘ (Ctrl) + / tuşlarını deneyin. 

    ChatGPT'nin tamamen ücretsiz bir uygulama olduğunu hatırlatalım. Ancak daha iyi bir deneyim için aylık 499,99 TL'ye sunulan  “ChatGPT Plus” aboneliği de mevcut. Böylelikle kullanıcılar, ChatGPT-4 özelliklerinden faydalanabiliyor. Uygulamanın ücretsiz sürümünde ise Eylül 2021 yılına kadar geliştirilen ve veri aktarımı sağlanan ChatGPT-3.5 kullanılıyor. ChatGPT'ye ulaşmak için buraya tıklayabilirsiniz.

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