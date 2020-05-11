Cheerble kedilerinizin robot arkadaşı olacak

Robotik teknolojiler genelde insanoğlunun hayatını daha kolaylaştırmak amacıyla geliştiriliyor ancak hayvanlar da bu teknolojiden en iyi şekilde yararlanmaya başladı. Robot oyun arkadaşları en popüler ürün grupları arasında.

Cheerble özellikleri ve fiyatı

Geçmiş yıllarda kedilerin en iyi oyun arkadaşı yün yumakları gösterilirdi. Teknolojinin gelişmesi ile birlikte insanlar lazer işaretçilerin kedileri oynatabildiğini fark etti. Sonrasında titreşimli mini plastik böcek türü oyuncaklar da bunların arasına katıldı.

Şimdi ise artık iş farklı hareketler yaparak kedilerin dikkatini çeken robot oyuncaklara düştü. Yıllardır evcil hayvanlar için robot oyuncaklar geliştiren Cheerble girişimi aynı adı taşıyan son kedi oyuncağıyla yine bağış rekorları kırıyor.

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Geçmiş yıllarda köpekler için robot kemik ve kediler için Wicked Ball robot top geliştiren girişimin Cheerble adındaki yeni oyuncak topu çok daha kçük boyutlara sahip. Bu sayede kediler çok daha rahat oynayabiliyor.

Cheerble robot oyuncak kendi kendine dönerek odanın içerisinde koşuşturan bir cihaz. Böylece kedileriniz için iyi bir oyun ve egzersiz arkadaşı oluyor. Ortada bir kemer ve iki tarafında yün kaplama şeklinde tasarlanmış. LED aydınlatma kedilerinizin dikkatini çekiyor.

Topu çalıştırdıktan sonra agresif, normal veya yavaş şeklinde 3 farklı mod belirleyebiliyorsunuz. Topa hafifçe vurduğunuzda hareket başlıyor. Kedilerin yorgunluğunu da hesaba katarak 10 dakika oyun ve 30 dakika dinlenme şeklinde programlar belirlenebiliyor.

4 saate yakın kullanım ömrü sunan bataryası şarj edilebiliyor. Pil derdi olmadan uzun süreler oyun oynayabiliyorsunuz. Cheerble 34$ bağış karşılığında hediye ediliyor ve şimdiden kat kat fazla bağış miktarı elde edilmiş. Opsiyonel olarak 40cmx50cmx90cm ölçülerinde yün tabanlı labirent veya düz oyun alanları da satın alınabiliyor.

https://www.kickstarter.com/projects/1847607923/cheerble-board-game-your-cats-ideal-companion

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