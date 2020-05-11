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    Diğer Ev Elektroniği ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    Cheerble kedilerinizin robot arkadaşı olacak

    Cheerble mini robot Sphero oyuncağını anımsatıyor ancak sadece kedilerin oynaması için tasarlanmış. Otonom yuvarlanan sevimli Cheerble kedilerinizi meşgul edecek.
    5 gün
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    Diğer Ev Elektroniği
    Ekrem71
    Haber Editörü
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    Cheerble kedilerinizin robot arkadaşı olacak

    Robotik teknolojiler genelde insanoğlunun hayatını daha kolaylaştırmak amacıyla geliştiriliyor ancak hayvanlar da bu teknolojiden en iyi şekilde yararlanmaya başladı. Robot oyun arkadaşları en popüler ürün grupları arasında.

    Cheerble özellikleri ve fiyatı

    Geçmiş yıllarda kedilerin en iyi oyun arkadaşı yün yumakları gösterilirdi. Teknolojinin gelişmesi ile birlikte insanlar lazer işaretçilerin kedileri oynatabildiğini fark etti. Sonrasında titreşimli mini plastik böcek türü oyuncaklar da bunların arasına katıldı.

    Şimdi ise artık iş farklı hareketler yaparak kedilerin dikkatini çeken robot oyuncaklara düştü. Yıllardır evcil hayvanlar için robot oyuncaklar geliştiren Cheerble girişimi aynı adı taşıyan son kedi oyuncağıyla yine bağış rekorları kırıyor.

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    Geçmiş yıllarda köpekler için robot kemik ve kediler için Wicked Ball robot top geliştiren girişimin Cheerble adındaki yeni oyuncak topu çok daha kçük boyutlara sahip. Bu sayede kediler çok daha rahat oynayabiliyor.

    Cheerble kedilerinizin robot arkadaşı olacak

    Cheerble robot oyuncak kendi kendine dönerek odanın içerisinde koşuşturan bir cihaz. Böylece kedileriniz için iyi bir oyun ve egzersiz arkadaşı oluyor. Ortada bir kemer ve iki tarafında yün kaplama şeklinde tasarlanmış. LED aydınlatma kedilerinizin dikkatini çekiyor.

    Topu çalıştırdıktan sonra agresif, normal veya yavaş şeklinde 3 farklı mod belirleyebiliyorsunuz. Topa hafifçe vurduğunuzda hareket başlıyor. Kedilerin yorgunluğunu da hesaba katarak 10 dakika oyun ve 30 dakika dinlenme şeklinde programlar belirlenebiliyor.

    4 saate yakın kullanım ömrü sunan bataryası şarj edilebiliyor. Pil derdi olmadan uzun süreler oyun oynayabiliyorsunuz. Cheerble 34$ bağış karşılığında hediye ediliyor ve şimdiden kat kat fazla bağış miktarı elde edilmiş. Opsiyonel olarak 40cmx50cmx90cm ölçülerinde yün tabanlı labirent veya düz oyun alanları da satın alınabiliyor.



    https://www.kickstarter.com/projects/1847607923/cheerble-board-game-your-cats-ideal-companion Yorum Yaz Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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    Yorumlar (2) Yorum Yaz Forumda Gör
    1 Avatar
    monacomen 4 gün
    Çok güzelmiş, ben beğendim. Alınır.





    Yanıtla +1
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    yorumculuklar 5 gün
    Bakamayacaksan, bakmaktan yorulacaksan almayın/sahiplenmeyin şu hayvanları. Eve hapis edip, doğalarını bozup sonra bakmak zor diye yaftalanmak nedir, bu tip icatlara hiç gerek bile olmaması lazım. Bir hayvan, insanın bebek hali gibidir; eve aldığından itibaren sana muhtaç bir canlıya dönüşüyor.
    2 Yanıt Yanıtla +3
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    cnbzkrt (Can Bozkurt) 5 gün yorumculuklar
    Doğası derken? kediler yada köpekler ne zamandan beri şehir hayvanı oldular şehirler sokaklar caddeler otobanlar onların doğal yaşam alanı oldu ? Hiçbir zaman biz insanlar aç canavarlar gibi her yeri talan ettiğimiz için o hayvanlar mecbur şehirlerde yaşamaya mahkum oldu kedilerin ortalama ömrü 15-20 yıl ama sokakta o yaşa kadar yaşamış kedi bulamazsın ya araba altlarında ya çöp kamyonlarinda yada insan artiginin birinin ayaklarının altında can veriyor belki evleri birer hapis olarak görüyorsunuz ama araba altında can vereceklerine varsın evlerde ecelleri gelince can versinler benim düşüncem bu yönde o yüzden bu tarz girişimci uygulamaları yerinde buluyorum.
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    monacomen 4 gün yorumculuklar
    Bence yanlış düyünüyorsun. Evde bir hayvanın da eğlenebileceği bir cihazın olmasının nesi kötü? Senin bakış açın ile çocuk da yapmayalım çünkü önlerine TV telefon veya bilgisayar veriyoruz kendi kendilerine eğlensin diye, hatta biz de evlenmeyelim kendi kendimizle eğlenelim ne gerek var netfilixe TV bilgisayar filan.
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