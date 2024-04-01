JAECOO 7 için Türkiye'de geri sayım başladı

JAECOO’nun ilk SUV modeli olan JAECOO 7 modeli, güçlü ve estetik tasarımıyla segmentinin en iddialı modeli olacak. Araç, küresel bir tasarım ekibinin bilgi ve becerilerini harmanlayarak markanın benzersiz tasarım dilini oluşturuyor. JAECOO 7, seçkin şehirli görünümüyle bir off-road aracının sağlamlığını birleştiriyor. Köşeli formu dayanıklı bir görünüm sunarken yan cephedeki düz çizgiler tasarıma güç katıyor.
JAECOO 7, yeni nesil şehirli bir arazi aracı olarak JAECOO’nun yenilikçi ve tescilli teknolojisi ARDIS (Tüm Yollarda Sürüş Akıllı Sistemi) ile etkileyici bir sürüş deneyimi sunuyor. Bu gelişmiş sistem, JAECOO 7’nin yedi farklı sürüş senaryosunda şehir içi, banliyö, otoban, kum, su, kar, çamur, koşullarında güvenle ilerlemesine olanak tanıyarak kullanıcılara her türlü sürüş koşulunda üst düzey sürüş deneyimi sağlıyor.
Yılın ikinci yarısında Türkiye’de
JAECOO 7, planlara göre resmi olarak yılın ikinci yarısında Türkiye pazarına girecek. Böylece JAECOO 7, Türk kullanıcılara daha kişiselleştirilmiş seçenekler sunarken, üstün performansıyla Türkiye off-road SUV pazarında yeni bir trende öncülük edecek. JAECOO 7 ile ilgili daha fazla detay için buradaki haberimizi inceleyebilirsiniz.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Efsane Türkiye’ye gelse alırım..
Başka reklamınız yokmu yav yıllardır aynı post
O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz. Aynısını küçükken ışıklı ayakkabımda yaşamıştım oradan biliyorum. Ayakkabıma yan bakmaktan düz yürüyemiyordum. Hava atmaktan ziyade o havayı yaşamayı tercih ederim. 7 de olsam 70 de olsam kararım değişmeyecek.
Kaç aydır güne bu reklamla başlıyorum artık bağımlılık yaptı her gün bir toz alınca günümün anlamı oluyor (!)
zaten 40 saat çalışıyorum
Türkçe dil desteği yok ne kullandıüımızı bilmiyoruz
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
arkadaşlar fc24 gerçekten bedavaya veriliyor kaçırmayıınn
bu reklam daha ne kadar kalacak
30 yıldır bunu görüyoruz
@ccguven sizden daha istilacı olamazlar...
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...