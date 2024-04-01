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    Anlık Bildirim

    JAECOO 7 için Türkiye'de geri sayım başladı

    1.6 litre benzinli motor ve 7 ileri DCT otomatik şanzıman kombinasyonuyla karşımıza çıkan Çinli JAECOO 7, yılın ikinci yarısında Türkiye'de satışa sunulacak.    
    JAECOO 7 için Türkiye'de geri sayım başladı Tam Boyutta Gör
    “Klasikten Gelen, Klasiğin Ötesine” felsefesiyle Nisan 2023’te tanıtılan yeni nesil arazi aracı markası JAECOO, ilk şehirli off-road modeli JAECOO 7’yi Türkiye’de satışa sunmaya hazırlanıyor. Üst seviye teknolojiye sahip donanımları ve sürüş sistemleriyle hem şehir içi hem de arazi şartlarına uygun olarak tasarlanan JAECOO 7, Türkiye’de tanıtıldı.

    JAECOO’nun ilk SUV modeli olan JAECOO 7 modeli, güçlü ve estetik tasarımıyla segmentinin en iddialı modeli olacak. Araç, küresel bir tasarım ekibinin bilgi ve becerilerini harmanlayarak markanın benzersiz tasarım dilini oluşturuyor. JAECOO 7, seçkin şehirli görünümüyle bir off-road aracının sağlamlığını birleştiriyor. Köşeli formu dayanıklı bir görünüm sunarken yan cephedeki düz çizgiler tasarıma güç katıyor.

    JAECOO 7 için Türkiye'de geri sayım başladı
    En ince ayrıntısına kadar büyük bir titizlikle tasarlanan JAECOO 7, gerek karakteristik “tetris görünümlü” farları gerek dış tasarımı gerekse gizli kapı kolları ve kullanışlılığıyla etkileyici bir tasarım bütünlüğüne sahip.

    JAECOO 7, yeni nesil şehirli bir arazi aracı olarak JAECOO’nun yenilikçi ve tescilli teknolojisi ARDIS (Tüm Yollarda Sürüş Akıllı Sistemi) ile etkileyici bir sürüş deneyimi sunuyor. Bu gelişmiş sistem, JAECOO 7’nin yedi farklı sürüş senaryosunda şehir içi, banliyö, otoban, kum, su, kar, çamur, koşullarında güvenle ilerlemesine olanak tanıyarak kullanıcılara her türlü sürüş koşulunda üst düzey sürüş deneyimi sağlıyor.

    Yılın ikinci yarısında Türkiye’de

    JAECOO 7 için Türkiye'de geri sayım başladı
    Geleneksel arazi araçlarının üstün arazi performansını sunmakla kalmayan JAECOO 7, aynı zamanda geleneksel arazi SUV araçlar için önemli bir yeniliğe işaret eden modern ve akıllı unsurları da bünyesinde barındırıyor. Gücünü inovasyondan alan JAECOO, bu güçle Türkiye ve Avrasya pazarındaki tüm değer zincirinde ürünlerinin, teknolojisinin, bayilerinin ve ekosisteminin uygulanmasını hızlandırıyor.

    JAECOO 7, planlara göre resmi olarak yılın ikinci yarısında Türkiye pazarına girecek. Böylece JAECOO 7, Türk kullanıcılara daha kişiselleştirilmiş seçenekler sunarken, üstün performansıyla Türkiye off-road SUV pazarında yeni bir trende öncülük edecek. JAECOO 7 ile ilgili daha fazla detay için buradaki haberimizi inceleyebilirsiniz.

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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    Exadious 1 hafta önce

    Efsane Türkiye’ye gelse alırım..

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    Bat-Man 1 hafta önce

    Başka reklamınız yokmu yav yıllardır aynı post

    E
    E_Y_B_H_P_T 1 hafta önce

    O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz. Aynısını küçükken ışıklı ayakkabımda yaşamıştım oradan biliyorum. Ayakkabıma yan bakmaktan düz yürüyemiyordum. Hava atmaktan ziyade o havayı yaşamayı tercih ederim. 7 de olsam 70 de olsam kararım değişmeyecek.

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    alex59 4 hafta önce

    Kaç aydır güne bu reklamla başlıyorum artık bağımlılık yaptı her gün bir toz alınca günümün anlamı oluyor (!)

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    Dr. X 1 ay önce

    zaten 40 saat çalışıyorum

    D
    derbentkoylu 1 ay önce

    Türkçe dil desteği yok ne kullandıüımızı bilmiyoruz

    Profil resmi
    emrahmt 1 ay önce

    Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim]

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    garez41 2 ay önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

    S
    salihsakix 2 ay önce

    arkadaşlar fc24 gerçekten bedavaya veriliyor kaçırmayıınn

    Profil resmi
    camokan 2 ay önce

    bu reklam daha ne kadar kalacak

    F
    fortingen 2 ay önce

    30 yıldır bunu görüyoruz

    G
    Guest-F0377AF45 3 ay önce

    @ccguven sizden daha istilacı olamazlar...

    Profil resmi
    Rindaman 3 ay önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 3 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

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    Mstt.2010 5 ay önce

    Über

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    SUPERSONICQ 5 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 5 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 6 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 6 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 6 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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