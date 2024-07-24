Chery'nin yenilenen SUV ailesi Türkiye'de: Omoda 5 Pro, Tiggo 7 Pro Max ve Tiggo 8 Pro Max

OMODA 5 PRO, Vision, Intelligent ve Exceptional isimli donanım seviyeleriyle satılırken fiyatı 1.522.000 TL seviyesinden başlıyor. TIGGO 7 PRO Max'in başlangıç fiyatı 1.681.000 TL, TIGGO 8 PRO Max'in başlangıç fiyatı ise 1.912.000 TL olarak açıklandı.
|Model
|Donanım
|Fiyat
|Omoda 5 Pro
|Vision
|1.522.000 TL
|Omoda 5 Pro
|Intelligent
|1.662.000 TL
|Omoda 5 Pro
|Exceptional
|1.782.000 TL
|Tiggo 7 Pro Max
|Intelligent
|1.681.000 TL
|Tiggo 7 Pro Max
|Exceptional
|1.832.000 TL
|Tiggo 8 Pro Max
|Intelligent
|1.912.000 TL
|Tiggo 8 Pro Max
|Exceptional
|2.062.000 TL
İç mekânda ise yüksek kalite ve özgün tasarım çizgileri öne çıkarken, 24.6 inçlik Bilgi-Eğlence Sistemi sayesinde lüks ve teknolojiyi bir arada buluşturuyor. Teknolojik özellikler açısından ise Chery kullanıcıları yeni modelin markanın akıllı teknolojiler alanındaki iddiasını sürdürmesini bekliyor. Akıllı Sesli Komut Sistemi ve Yeni Nesil Gelişmiş Güvenlik Sistemi sayesinde, sürüş deneyimini çok daha konforlu ve güvenli hale getiriyor.
Chery, SUV modelleri olan TIGGO 7 PRO Max, TIGGO 8 PRO Max ve OMODA 5 PRO'yu Türkiye pazarında ilk kez sergileyecek. Bu üç model, ileri otomotiv teknolojisini ve tasarım konseptlerini bir araya getirerek sadece verimlilik anlamında önemli iyileştirmeler sağlamakla kalmıyor, aynı zamanda yaşam alanı, konfor ve akıllı teknoloji özellikleriyle de çok daha gelişmiş hale geliyor. Bu sayede sürücülere hayatın her noktasında daha gelişmiş bir sürüş deneyimi vadediliyor.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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2053 yılından yazıyorum hala aynı reklam var gidecek diye beklemeyin.
Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor
Benim oğlana alayım bi tane
Efsane Türkiye’ye gelse alırım..
O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.