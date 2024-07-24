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    Chery'nin yenilenen SUV ailesi Türkiye'de: Omoda 5 Pro, Tiggo 7 Pro Max ve Tiggo 8 Pro Max

    Chery Türkiye, temmuz ayı itibari ile popüler SUV modellerinin TIGGO 7 PRO Max, TIGGO 8 PRO Max ve OMODA 5 PRO adı verilen güncellenmiş versiyonlarını piyasaya sürdü.
    Chery Omoda 5 Pro, Tiggo 7 Pro Max ve 8 Pro Max Türkiye'de Tam Boyutta Gör
    Türkiye pazarında OMODA 5, TIGGO 7 PRO ve TIGGO 8 PRO isimli 3 farklı SUV modelle faaliyetlerini sürdüren Chery, temmuz ayı itibari ile popüler SUV modellerinin TIGGO 7 PRO Max, TIGGO 8 PRO Max ve OMODA 5 PRO adı verilen güncellenmiş versiyonlarını piyasaya sürdü.

    OMODA 5 PRO, Vision, Intelligent ve Exceptional isimli donanım seviyeleriyle satılırken fiyatı 1.522.000 TL seviyesinden başlıyor. TIGGO 7 PRO Max'in başlangıç fiyatı 1.681.000 TL, TIGGO 8 PRO Max'in başlangıç fiyatı ise 1.912.000 TL olarak açıklandı. 

    Chery Omoda 5 Pro, Chery Tiggo 7 Pro Max, Chery Tiggo 8 Pro Max fiyat listesi
    Model Donanım Fiyat
    Omoda 5 Pro Vision 1.522.000 TL
    Omoda 5 Pro Intelligent 1.662.000 TL
    Omoda 5 Pro Exceptional 1.782.000 TL
    Tiggo 7 Pro Max Intelligent 1.681.000 TL
    Tiggo 7 Pro Max Exceptional 1.832.000 TL
    Tiggo 8 Pro Max Intelligent 1.912.000 TL
    Tiggo 8 Pro Max Exceptional 2.062.000 TL
    Chery Omoda 5 Pro, Tiggo 7 Pro Max ve 8 Pro Max Türkiye'de Tam Boyutta Gör
    TIGGO 8 PRO Max, dış görünüm ve iç tasarım açısından da yenilendi. Yeni aracın ön bölümü, daha lüks ve görkemli bir ızgara tasarımı ile dikkat çekiyor. 19 inç boyutunda düşük rüzgâr direncine sahip güncellenmiş jant tasarımıyla, otomobil kullanıcılarının beklentilerine daha uygun hale getirildi. Üç boyutlu detaya sahip ve sonsuzluk formundaki arka farlar ile şehrin ihtişamını yansıtarak kullanıcıları heyecanlandırıyor.

    İç mekânda ise yüksek kalite ve özgün tasarım çizgileri öne çıkarken, 24.6 inçlik Bilgi-Eğlence Sistemi sayesinde lüks ve teknolojiyi bir arada buluşturuyor. Teknolojik özellikler açısından ise Chery kullanıcıları yeni modelin markanın akıllı teknolojiler alanındaki iddiasını sürdürmesini bekliyor. Akıllı Sesli Komut Sistemi ve Yeni Nesil Gelişmiş Güvenlik Sistemi sayesinde, sürüş deneyimini çok daha konforlu ve güvenli hale getiriyor.

    Chery Omoda 5 Pro, Tiggo 7 Pro Max ve 8 Pro Max Türkiye'de Tam Boyutta Gör
    TIGGO 7 PRO Max de önceki versiyona göre birçok radikal değişiklikle geliyor. Özellikle tasarım, kalite ve teknoloji iyileştirmeleri sonrası iddiasını artıracağı belirtiliyor. OMODA 5 Pro modelindeyse yepyeni bir iç mekân kullanıcılarını karşılarken, kalite ve konfor en üst seviyeye çıkarılıyor. Özellikle 24.6 inç boyutunda bilgi-eğlence sistemi dahilinde sunulan akıllı sesli komut sistemi ve kişiselleştirilebilirlik özellikleriyle farklılaşıyor. Bu sayede, kullanıcı deneyimini daha akıllı ve konforlu hale getiriyor.

    Chery, SUV modelleri olan TIGGO 7 PRO Max, TIGGO 8 PRO Max ve OMODA 5 PRO'yu Türkiye pazarında ilk kez sergileyecek. Bu üç model, ileri otomotiv teknolojisini ve tasarım konseptlerini bir araya getirerek sadece verimlilik anlamında önemli iyileştirmeler sağlamakla kalmıyor, aynı zamanda yaşam alanı, konfor ve akıllı teknoloji özellikleriyle de çok daha gelişmiş hale geliyor. Bu sayede sürücülere hayatın her noktasında daha gelişmiş bir sürüş deneyimi vadediliyor.

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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    ccguven 1 hafta önce

    2053 yılından yazıyorum hala aynı reklam var gidecek diye beklemeyin.

    0
    01muallim 1 hafta önce

    Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor

    M
    molla gürhani 1 hafta önce

    Benim oğlana alayım bi tane

    Profil resmi
    Exadious 4 ay önce

    Efsane Türkiye’ye gelse alırım..

    E
    E_Y_B_H_P_T 4 ay önce

    O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.

    Profil resmi
    emrahmt 5 ay önce

    Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]

    Profil resmi
    garez41 6 ay önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

    Profil resmi
    Rindaman 6 ay önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 7 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

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    Mstt.2010 8 ay önce

    Über

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    SUPERSONICQ 8 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 9 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 10 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 10 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 10 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 11 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 11 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 11 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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