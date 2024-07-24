Chery'nin yenilenen SUV ailesi Türkiye'de: Omoda 5 Pro, Tiggo 7 Pro Max ve Tiggo 8 Pro Max

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Tam Boyutta Gör Türkiye pazarında OMODA 5, TIGGO 7 PRO ve TIGGO 8 PRO isimli 3 farklı SUV modelle faaliyetlerini sürdüren Chery, temmuz ayı itibari ile popüler SUV modellerinin TIGGO 7 PRO Max, TIGGO 8 PRO Max ve OMODA 5 PRO adı verilen güncellenmiş versiyonlarını piyasaya sürdü.

OMODA 5 PRO, Vision, Intelligent ve Exceptional isimli donanım seviyeleriyle satılırken fiyatı 1.522.000 TL seviyesinden başlıyor. TIGGO 7 PRO Max'in başlangıç fiyatı 1.681.000 TL, TIGGO 8 PRO Max'in başlangıç fiyatı ise 1.912.000 TL olarak açıklandı.

Chery Omoda 5 Pro, Chery Tiggo 7 Pro Max, Chery Tiggo 8 Pro Max fiyat listesi Model Donanım Fiyat Omoda 5 Pro Vision 1.522.000 TL Omoda 5 Pro Intelligent 1.662.000 TL Omoda 5 Pro Exceptional 1.782.000 TL Tiggo 7 Pro Max Intelligent 1.681.000 TL Tiggo 7 Pro Max Exceptional 1.832.000 TL Tiggo 8 Pro Max Intelligent 1.912.000 TL Tiggo 8 Pro Max Exceptional 2.062.000 TL

Tam Boyutta Gör TIGGO 8 PRO Max, dış görünüm ve iç tasarım açısından da yenilendi. Yeni aracın ön bölümü, daha lüks ve görkemli bir ızgara tasarımı ile dikkat çekiyor. 19 inç boyutunda düşük rüzgâr direncine sahip güncellenmiş jant tasarımıyla, otomobil kullanıcılarının beklentilerine daha uygun hale getirildi. Üç boyutlu detaya sahip ve sonsuzluk formundaki arka farlar ile şehrin ihtişamını yansıtarak kullanıcıları heyecanlandırıyor.

İç mekânda ise yüksek kalite ve özgün tasarım çizgileri öne çıkarken, 24.6 inçlik Bilgi-Eğlence Sistemi sayesinde lüks ve teknolojiyi bir arada buluşturuyor. Teknolojik özellikler açısından ise Chery kullanıcıları yeni modelin markanın akıllı teknolojiler alanındaki iddiasını sürdürmesini bekliyor. Akıllı Sesli Komut Sistemi ve Yeni Nesil Gelişmiş Güvenlik Sistemi sayesinde, sürüş deneyimini çok daha konforlu ve güvenli hale getiriyor.

Tam Boyutta Gör TIGGO 7 PRO Max de önceki versiyona göre birçok radikal değişiklikle geliyor. Özellikle tasarım, kalite ve teknoloji iyileştirmeleri sonrası iddiasını artıracağı belirtiliyor. OMODA 5 Pro modelindeyse yepyeni bir iç mekân kullanıcılarını karşılarken, kalite ve konfor en üst seviyeye çıkarılıyor. Özellikle 24.6 inç boyutunda bilgi-eğlence sistemi dahilinde sunulan akıllı sesli komut sistemi ve kişiselleştirilebilirlik özellikleriyle farklılaşıyor. Bu sayede, kullanıcı deneyimini daha akıllı ve konforlu hale getiriyor.

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Chery, SUV modelleri olan TIGGO 7 PRO Max, TIGGO 8 PRO Max ve OMODA 5 PRO'yu Türkiye pazarında ilk kez sergileyecek. Bu üç model, ileri otomotiv teknolojisini ve tasarım konseptlerini bir araya getirerek sadece verimlilik anlamında önemli iyileştirmeler sağlamakla kalmıyor, aynı zamanda yaşam alanı, konfor ve akıllı teknoloji özellikleriyle de çok daha gelişmiş hale geliyor. Bu sayede sürücülere hayatın her noktasında daha gelişmiş bir sürüş deneyimi vadediliyor.

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Chery Omoda 5 Pro, Tiggo 7 Pro Max ve 8 Pro Max Türkiye'de