Cumhurbaşkanı Erdoğan açıkladı: Chery’nin fabrika hazırlıkları tamamlandı

- Samsun’da hangi otomobil markası üretim yapacak?
- Chery otomobillerdeki gümrük vergisi kalkacak
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Cumhurbaşkanı Erdoğan şunları söyledi:
“2024 yılında dünyada 17 milyondan fazla elektrikli araç satıldığını dikkate aldığımızda, bu tür yatırımların önemi daha net görülecektir. Bir başka Çin firması Samsun’da yatırımını yapıyor. O da hazırlıklarını tamamladı. Çok kısa bir zaman içerisinde Samsun’da bu markanın temelinin atıldığını göreceğiz. Türkiye’yi yüksek teknoloji yatırımlarının odağı haline getirmek için bundan sonra da kararlılıkla çalışacağız.”
Samsun’da hangi otomobil markası üretim yapacak?
Chery otomobillerdeki gümrük vergisi kalkacak
Çin'den ithal edilen fosil yakıtlı ve hibrit araçlardan yüzde 50 gümrük vergisi, elektrikli ve PHEV araçlarda yüzde 40 gümrük vergisi alınıyor. Chery’nin Türkiye'de yatırım teşvik belgesi almasının ardından gümrük vergisi kalkacak. Chery halihazırda Türkiye’de sadece benzinli otomobillerin satışını yapıyor. Elektrikli ve hibrit modellerin de Türkiye’de piyasaya sürülmesi bekleniyor. Çin’in devlet destekli şirketlerinden biri olan Chery, uygun fiyatı ile dikkat çekiyor. Ülkemizde herhangi bir distribütör olmadan doğrudan Chery tarafından üretim yapılacak.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Elektrikli ticari araç BIG.e'nin üretimi başladı
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