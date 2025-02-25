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    Cumhurbaşkanı Erdoğan açıkladı: Chery’nin fabrika hazırlıkları tamamlandı

    Cumhurbaşkanı Erdoğan, Samsun'da fabrika kuracak Çinli otomobil firmasının hazırlıklarının tamamlandığını ve fabrika temelinin kısa sürede atılacağını duyurdu.  
    Cumhurbaşkanı Erdoğan açıkladı: Chery hazırlıkları tamam Tam Boyutta Gör
    Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, geçen hafta yaptığı açıklamada bir Çinli otomobil markasının Türkiye’de üretim için çalışmalarını sürdürdüğünü ifade etmişti. Erdoğan, son yaptığı açıklamada fabrika hazırlıklarının tamamlandığını açıkladı.

    Cumhurbaşkanı Erdoğan şunları söyledi:

    “2024 yılında dünyada 17 milyondan fazla elektrikli araç satıldığını dikkate aldığımızda, bu tür yatırımların önemi daha net görülecektir. Bir başka Çin firması Samsun’da yatırımını yapıyor. O da hazırlıklarını tamamladı. Çok kısa bir zaman içerisinde Samsun’da bu markanın temelinin atıldığını göreceğiz. Türkiye’yi yüksek teknoloji yatırımlarının odağı haline getirmek için bundan sonra da kararlılıkla çalışacağız.”

    Samsun’da hangi otomobil markası üretim yapacak?

    Cumhurbaşkanı Erdoğan açıkladı: Chery hazırlıkları tamam Tam Boyutta Gör
    Çinli otomobil firması Chery, Türkiye’ye fabrika kurmak için Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı ile görüşmelerini sürdürüyordu. Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın hazırlıklarını tamamladığını duyurduğu Çinli firmanın Chery olduğu tahmin ediliyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan, 2024’ün Eylül ayında Chery International Başkanı Zhang Guibing'i Ankara’da misafir etmişti. Fabrikanın lokasyonu konusunda Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı ile görüşmeler yapılıyordu. Erdoğan'ın açıklamasından anlaşıldığı üzere Chery fabrikasının Samsun'a kurulması için anlaşmaya varıldı.

    Chery otomobillerdeki gümrük vergisi kalkacak

    Çin'den ithal edilen fosil yakıtlı ve hibrit araçlardan yüzde 50 gümrük vergisi, elektrikli ve PHEV araçlarda yüzde 40 gümrük vergisi alınıyor. Chery’nin Türkiye'de yatırım teşvik belgesi almasının ardından gümrük vergisi kalkacak. Chery halihazırda Türkiye’de sadece benzinli otomobillerin satışını yapıyor. Elektrikli ve hibrit modellerin de Türkiye’de piyasaya sürülmesi bekleniyor. Çin’in devlet destekli şirketlerinden biri olan Chery, uygun fiyatı ile dikkat çekiyor. Ülkemizde herhangi bir distribütör olmadan doğrudan Chery tarafından üretim yapılacak.

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    Elektrikli ticari araç BIG.e'nin üretimi başladı

    X
    xsw 4 gün önce

    Kargo şirketleri için güzel bir alternatif olabilir.

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