Chery TIGGO 7 PRO ve TIGGO 8 PRO'nun Avantgarde donanımı Türkiye'de: İşte fiyatı ve özellikleri

Chery, Türkiye pazarında satışa sunduğu TIGGO 7 PPRO ve TIGGO 8 PRO modellerinin yeni versiyonunu tanıttı. Aslında bu modelleri makyajlı olarak tanımlayabiliriz fakat Çinli üretici bu değişimi yeni bir kasa yerine doğrudan yeni bir donanım seviyesi olarak satışa yansıtıyor.

TIGGO 7 PRO ve TIGGO 8 PRO’nun yeni Avantgarde versiyonlarını Türkiye pazarına sunan marka, Türk müşterilerine tasarım ve işlev iyileştirmelerinin yanında daha akıllı ve kullanışlı bir yaşam tarzı sunuyor. Avantgarde donanımlı TIGGO 7 PRO 1 milyon 603 bin TL, TIGGO 8 PRO ise 1 milyon 793 bin TL’lik lansmana özel fiyatlarla satışa sunuldu.

TIGGO 7 PRO Avantgarde, özellikleriyle neler sunuyor❓

Tam Boyutta Gör Markanın iddialı kompakt SUV modeli TIGGO 7 PRO’nun yeni üst donanımlı versiyonu birçok farklı tasarım ve özellik güncellemesine sahip. Üst seviyeye çıkan iç tasarımıyla kalite hissi daha da ileriye taşınan araç, yüksek çözünürlüğe ve dokunma hassasiyetine sahip göz alıcı 24,6 inç boyutundaki bilgi-eğlence sistemiyle, üstün görüntü ve görsel deneyim sağlıyor.

Yeni model aynı zamanda birden fazla kişinin şarj ihtiyaçlarını aynı anda karşılamak üzere Type-A ve Type-C arayüzlerini de kullanıma sunuyor. Buna ek olarak, bu üst versiyonda TIGGO 7 PRO, ekran teması değiştirme, kırmızı sportif kaliperler ve arayüzünde güncellemeler de içeriyor.

Ayrıca bunlara ek olarak TIGGO 7 PRO’nun bu üst donanımlı versiyonu, sürüş modlarıyla bağlantılı ve renk değişimleriyle gelişmiş bir sürüş atmosferi sağlayan 64 renkli ambiyans aydınlatmasına da sahip. Aynı zamanda bu versiyonda hoparlör sayısı 6 adetten 8 adede çıkan Sony ses sistemi daha üst düzey bir ses deneyimi de sağlıyor.

Akıllı sesli komut sistemi artık Türkçe dil desteğine sahip

Tam Boyutta Gör Daha konforlu bir sürüş deneyimi için ön koltuklara soğutma özelliği eklendi. Yeni donanımlı TIGGO 7 PRO, 50W kablosuz hızlı şarjla donatıldı. Ayrıca şarj durumu merkezi ekranda gösteriliyor. TIGGO 7 PRO’nun Avantgarde versiyonu ayrıca yeni ön ve orta konsolu, otomatik kararan iç dikiz aynası, hafızalı sürücü koltuğu ve yan aynaları, Türkçe Akıllı Sesli Komut Sistemi, çift katmanlı ses yalıtımlı ön camları ve ön park sensörü ile daha iyi bir sürüş deneyimi sunuyor.

TIGGO 8 PRO Avantgarde, özellikleriyle neler sunuyor❓

Tam Boyutta Gör Üst düzey akıllı teknolojiye sahip bir SUV olarak konumlandırılan TIGGO 8 PRO’nun yeni Avantgarde versiyonu ise yenilenen prestijli dış tasarımıyla iç mekân kalitesi hakkında önemli ipuçları veriyor. Üst segment donanım beklentisi olan kullanıcılara hitap eden dış tasarım, gece sürüşünde gelişmiş bir görsellik sağlarken çift T-formuna sahip LED spoyler aydınlatması ve sonsuzluk formuna sahip stop lambası ile de güvenliği artırıyor.

Artık B sınıfı ehliyetle 125 cc motosikletler kullanılabilecek 6 sa. önce eklendi

TIGGO 8 PRO’nun üst donanımlı versiyonu yeni nesil 24,6 inç bilgi-eğlence sistemiyle daha sorunsuz bir kullanım sunuyor. Tamamen yeni bir görsel deneyim vadeden daha yüksek donanımlı TIGGO 8 PRO, 50W kablosuz şarj çözümüyle çoğu cihazla uyumlu ve kablosuz şarj özelliğine sahip tüm akıllı telefonları destekliyor.

Tam Boyutta Gör Model aynı zamanda USB Type-C bağlantıları gibi güncellemeler içerirken, akıllı telefonlara yönelik kaymaz bir ped de içeriyor. Bu da ek kullanım kolaylığı ve işlevsellik sağlıyor. Ayrıca TIGGO 8 PRO’nun en üst versiyonu 9 hava yastığı ve 540° yüksek çözünürlüklü gelişmiş görüntü sistemi ile sürüş güvenliğini daha da iyileştiriyor. Klima, AB standardı sağlık ve çevre koruma süreçleriyle de uyumlu. Bu işlev kabin içindeki koku ve hava kalitesini iyileştirerek daha sağlıklı ve daha güvenli hale getiriyor.

Tam Boyutta Gör TIGGO 8 PRO’nun yeni Avantgarde versiyonunda ayrıca tam LED sonsuzluk formuna sahip stop tasarımı, spoylere entegre çift T formlu LED 3’üncü fren lambası, LED ön sis farları, yeni kapı döşeme tasarımı, yeni tip orta konsol, koyu kahve deri döşeme ve Türkçe Akıllı Sesli Komut Sistemi gibi yenilikler de sunuluyor.

Eposta ile Paylaşın başlıklı bu arkadaşınıza postalayın.

Anasayfa

Yaşam

Otomobil Teknolojileri Haberleri

Chery TIGGO 7 PRO ve TIGGO 8 PRO'ya donanım takviyesi!