Chery TIGGO 7 PRO ve TIGGO 8 PRO'nun Avantgarde donanımı Türkiye'de: İşte fiyatı ve özellikleri

Chery, Türkiye pazarında satışa sunduğu TIGGO 7 PPRO ve TIGGO 8 PRO modellerinin yeni versiyonunu tanıttı. Aslında bu modelleri makyajlı olarak tanımlayabiliriz fakat Çinli üretici bu değişimi yeni bir kasa yerine doğrudan yeni bir donanım seviyesi olarak satışa yansıtıyor.
TIGGO 7 PRO ve TIGGO 8 PRO’nun yeni Avantgarde versiyonlarını Türkiye pazarına sunan marka, Türk müşterilerine tasarım ve işlev iyileştirmelerinin yanında daha akıllı ve kullanışlı bir yaşam tarzı sunuyor. Avantgarde donanımlı TIGGO 7 PRO 1 milyon 603 bin TL, TIGGO 8 PRO ise 1 milyon 793 bin TL’lik lansmana özel fiyatlarla satışa sunuldu.
TIGGO 7 PRO Avantgarde, özellikleriyle neler sunuyor❓
Yeni model aynı zamanda birden fazla kişinin şarj ihtiyaçlarını aynı anda karşılamak üzere Type-A ve Type-C arayüzlerini de kullanıma sunuyor. Buna ek olarak, bu üst versiyonda TIGGO 7 PRO, ekran teması değiştirme, kırmızı sportif kaliperler ve arayüzünde güncellemeler de içeriyor.
Ayrıca bunlara ek olarak TIGGO 7 PRO’nun bu üst donanımlı versiyonu, sürüş modlarıyla bağlantılı ve renk değişimleriyle gelişmiş bir sürüş atmosferi sağlayan 64 renkli ambiyansaydınlatmasına da sahip. Aynı zamanda bu versiyonda hoparlör sayısı 6 adetten 8 adede çıkan Sony ses sistemi daha üst düzey bir ses deneyimi de sağlıyor.
Akıllı sesli komut sistemi artık Türkçe dil desteğine sahip
TIGGO 8 PRO Avantgarde, özellikleriyle neler sunuyor❓
TIGGO 8 PRO’nun üst donanımlı versiyonu yeni nesil 24,6 inç bilgi-eğlence sistemiyle daha sorunsuz bir kullanım sunuyor. Tamamen yeni bir görsel deneyim vadeden daha yüksek donanımlı TIGGO 8 PRO, 50W kablosuz şarj çözümüyle çoğu cihazla uyumlu ve kablosuz şarj özelliğine sahip tüm akıllı telefonları destekliyor.
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
arkadaşlar fc24 gerçekten bedavaya veriliyor kaçırmayıınn
bu reklam daha ne kadar kalacak
30 yıldır bunu görüyoruz
@ccguven sizden daha istilacı olamazlar...
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.