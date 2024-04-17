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    Chery TIGGO ailesinin yeni amiral gemisi ilk kez 25 Nisan'da yüzünü gösterecek

    25 Nisan'da kapılarını açacak olan Pekin Otomobil Fuarı'nda tanıtılacak olan yeni TIGGO modeli şarj edilebilir hibrit (PHEV) sistemle donatılacak ve TIGGO ailesinin amiral gemisi olacak.

    Yüksek teknolojiye sahip üretim yeteneği ve inovatif modelleriyle dünya çapında satış rakamları hızla yükselen Chery, yeni enerji araç pazarında da gücünü hızla artırıyor. Bu kapsamda marka, dünya çapında başarısını kanıtlamış TIGGO ailesinin yeni amiral gemisini Pekin Otomobil Fuarı’nda ilk kez otomobil severlerin beğenisine sunmaya hazırlanıyor. 

    TIGGO ailesinin amiral gemisi, yeni enerji araç pazarının giderek daha rekabetçi hale gelmesine ve tüketici beklentilerindeki artışa karşılık verebilecek özellikleri ile öne çıkacak. Bu yeni model, en ileri teknolojiyi dünya genelinde tüketicilerin erişimine sunarak, onların kalite ve yenilik taleplerini karşılayarak amiral gemisi ürünlerin neler sunabileceğini yeniden tanımlamayı amaçlıyor. Bir sonraki gelişme dalgasında lider olarak konumlanan bu yeni model, Chery'nin kapsamlı küresel Ar-Ge kaynaklarından yararlanarak, lüks küresel ulaşımda yeni bir çağın yolunu açan teknolojiye yeni bir bakış açısı ortaya koyuyor.

    Chery TIGGO ailesinin yeni üyesi Pekin'de yüzünü gösterecek Tam Boyutta Gör
    25 Nisan tarihinde kapılarını açacak olan Pekin Otomobil Fuarı’nda dikkatleri üzerine çekmeye hazırlanan Chery, yenilikçi teknolojiye, premium ürünlere ve beklenenin ötesine geçen marka değerlerine verdiği önemle otomotiv endüstrisinin yeni döneminde ön sıralarda yer alacak. Chery TIGGO ailesinin amiral gemisi otomobil fuarında ilk gösterim için sahneye çıkacak. Bu yeni model ulaşımın gelecekteki trendine öncülük edecek. Yeni model aynı zamanda, Chery’nin TIGGO markasına yönelik uzun vadeli vizyonunu ve stratejisini gösteren önemli bir kilometre taşı olacak ve aynı zamanda sürdürülebilir ulaşım için akıllı teknolojiden yararlanma fikrini hayata geçirecek.

    Yeni model, yeniliğe, ileri teknolojiye ve üstün kaliteye olan bağlılığıyla beklentisi yüksek kullanıcıların ilgisini çekmek ve sürüş deneyimini daha ileri seviyeye taşımak üzere tasarlandı. Çevre dostu bir ulaşım için yeni nesil sürüş modlarını ve ileriye dönük teknolojileri bünyesinde barındırıyor. Yeni model, TIGGO ailesinin mükemmellik tutkusunu bir sonraki seviyeye taşıyacak. Ayrıca hem tasarım hem de teknoloji anlamında mükemmelleşerek modern bir yaşam tarzının sembolü haline gelecek. Bu model, kullanıcılara sadece yeni bir araç sunmakla kalmayıp, aynı zamanda onların yeni atılımlar için çabalamalarını ve bir sonraki zirveye ulaşmalarını sağlamayı amaçlıyor.

    QPower şarj edilebilir hibrit teknolojisiyle donatılacak

    En güncel QPower şarj edilebilir hibrit (PHEV) teknolojisiyle donatılan yeni model, etkileyici bir güce sahip. QPower, Chery'nin güç-aktarma sistemi teknolojisindeki deneyiminin doruk noktasını oluşturuyor ve içten yanmalı (ICE), şarj edilebilir hibrit (PHEV) ve tamamen elektrikli (BEV) olmak üzere çok farklı enerji seçeneklerini kapsıyor. Bu çözüm, “Güçlü ve hızlı”, “verimli ve çevre dostu”, “yüksek enerjili ve akıllı” gibi enerji avantajlarıyla öne çıkıyor. Ayrıca QPower, temel enerji türleri için en uygun güç çözümünü sunuyor ve kullanıcıların tüm ulaşım senaryolarına hitap ederek yeni model için gelişmiş destek sağlıyor.

    Tüm bu özelliklerle yeni model, beklentilerin ötesine geçen ve kullanıcılara sürprizler yapan üst düzey bir deneyim sunacak. Chery’nin küresel boyuttaki başarısının anahtarlarından olan küresel trendlere ayak uydurmak ve dünya genelindeki kullanıcılarla bağlantı kurmak, yeni modelin de kendi alanında liderliğin en büyük adayı olmasını sağlıyor. Yeni amiral gemisi, TIGGO model ailesi için yeni bir standart oluşturuyor ve dünya genelinde kentsel SUV'ların geleceğine yön veriyor. Chery, QPower teknolojisinin üstün özellikleri ve yeni modelin desteğiyle yeni enerji ve küresel teknoloji alanlarında başarıya odaklanarak dünyanın farklı noktalarındaki kullanıcılar için daha akıllı, daha bağlantılı bir ulaşım deneyimi sağlıyor.

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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

    E
    E_Y_B_H_P_T 3 gün önce

    Kusura bakmayın, bu bölüm bende migren yaptı. Adblocker kullanıyorsanız filtre: www.donanimhaber.com##.owl-stage

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    Exadious 3 hafta önce

    Efsane Türkiye’ye gelse alırım..

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    Bat-Man 3 hafta önce

    Başka reklamınız yokmu yav yıllardır aynı post

    E
    E_Y_B_H_P_T 3 hafta önce

    O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz. Aynısını küçükken ışıklı ayakkabımda yaşamıştım oradan biliyorum. Ayakkabıma yan bakmaktan düz yürüyemiyordum. Hava atmaktan ziyade o havayı yaşamayı tercih ederim. 7 de olsam 70 de olsam kararım değişmeyecek.

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    alex59 1 ay önce

    Kaç aydır güne bu reklamla başlıyorum artık bağımlılık yaptı her gün bir toz alınca günümün anlamı oluyor (!)

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    Dr. X 1 ay önce

    zaten 40 saat çalışıyorum

    D
    derbentkoylu 2 ay önce

    Türkçe dil desteği yok ne kullandıüımızı bilmiyoruz

    Profil resmi
    emrahmt 2 ay önce

    Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim]

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    garez41 2 ay önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

    S
    salihsakix 2 ay önce

    arkadaşlar fc24 gerçekten bedavaya veriliyor kaçırmayıınn

    Profil resmi
    camokan 3 ay önce

    bu reklam daha ne kadar kalacak

    F
    fortingen 3 ay önce

    30 yıldır bunu görüyoruz

    G
    Guest-F0377AF45 3 ay önce

    @ccguven sizden daha istilacı olamazlar...

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    Rindaman 3 ay önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 4 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

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    Mstt.2010 5 ay önce

    Über

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    SUPERSONICQ 5 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 6 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 7 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 7 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

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