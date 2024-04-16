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    Anlık Bildirim

    Nissan da katı hal pillerine yoğunlaşıyor: İlk üretim hattını kurmaya başladı

    Toyota'nın yanında Nissan da katı hal pilleri üzerinde çalışmalarını sürdürüyor. Japon üretici, katı hal bataryaları için pilot üretim hattının inşaatına başladığını duyurdu. 
    Nissan da katı hal pillerine yoğunlaşıyor: Üretim hattı kuracak Tam Boyutta Gör
    Katı hal bataryaları geleceğin pil teknolojileri arasında gösteriliyor ve birçok firma katı hal pilleri geliştirmek için çalışmalarını sürdürüyor. Nissan da bu firmalardan biri. Japon üretici, katı hal bataryalar için pilot üretim hattının inşaatına başladığını duyurdu.

    Katı hal pilli ilk araç 2029'da piyasada olacak

    Yokohama fabrikasında pilot üretim hattını kurmaya başlayan şirket, Ambition 2023 stratejisi kapsamında katı hal bataryalarını kullanan ilk elektrikli aracını 2029'un başlarında piyasaya sürmeyi hedefliyor. 

    Nissan, yeni teknolojinin, geleneksel lityum iyon pillerin iki katı enerji yoğunluğu sunacağını ve daha düşük maliyete sahip maliyete sahip olacağını söylüyor. Nissan ayrıca, katı hal pillerin şarj sürelerini üçte bir oranında azaltacağını belirtiyor. Şirket, moleküler düzeyde malzeme araştırmaları da dahil olmak üzere geniş kapsamlı araştırma ve geliştirme faaliyetleri yürütüyor.

    Nissan da katı hal pillerine yoğunlaşıyor: Üretim hattı kuracak Tam Boyutta Gör
    Ekim ayında Nissan, Hyper Force EV konseptini tanıttı. Tamamen katı hal pillerle çalışan elektrikli süper otomobil, 1.341 beygir güce sahip olacak. Tesla Cybertruck benzer köşeli tasarıma sahip olan otomobil maksimum aerodinami için NISMO yarış ekibiyle birlikte tasarlandı. Nissan, elektrikli süper otomobilinin 2030 yılına kadar piyasaya sürüleceğini açıkladı.

    Nissan, 2030 yılına kadar 19 yeni elektrikli araç (hibritler dahil) piyasaya sürerek, küresel satışlarının %55'ini elektrikli hale getirmeyi planlıyor.

    Kaynakça https://www.nissan-global.com/EN/COMPANY/PLAN/AMBITION2030/ https://electrek.co/2024/04/16/nissan-steps-up-all-solid-state-ev-battery-plans/
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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

    E
    E_Y_B_H_P_T 3 gün önce

    Kusura bakmayın, bu bölüm bende migren yaptı. Adblocker kullanıyorsanız filtre: www.donanimhaber.com##.owl-stage

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    Exadious 3 hafta önce

    Efsane Türkiye’ye gelse alırım..

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    Bat-Man 3 hafta önce

    Başka reklamınız yokmu yav yıllardır aynı post

    E
    E_Y_B_H_P_T 3 hafta önce

    O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz. Aynısını küçükken ışıklı ayakkabımda yaşamıştım oradan biliyorum. Ayakkabıma yan bakmaktan düz yürüyemiyordum. Hava atmaktan ziyade o havayı yaşamayı tercih ederim. 7 de olsam 70 de olsam kararım değişmeyecek.

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    alex59 1 ay önce

    Kaç aydır güne bu reklamla başlıyorum artık bağımlılık yaptı her gün bir toz alınca günümün anlamı oluyor (!)

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    Dr. X 1 ay önce

    zaten 40 saat çalışıyorum

    D
    derbentkoylu 2 ay önce

    Türkçe dil desteği yok ne kullandıüımızı bilmiyoruz

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    emrahmt 2 ay önce

    Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim]

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    garez41 2 ay önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

    S
    salihsakix 2 ay önce

    arkadaşlar fc24 gerçekten bedavaya veriliyor kaçırmayıınn

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    camokan 3 ay önce

    bu reklam daha ne kadar kalacak

    F
    fortingen 3 ay önce

    30 yıldır bunu görüyoruz

    G
    Guest-F0377AF45 3 ay önce

    @ccguven sizden daha istilacı olamazlar...

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    Rindaman 3 ay önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 4 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

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    Mstt.2010 5 ay önce

    Über

    Profil resmi
    SUPERSONICQ 5 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 6 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 7 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 7 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

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