Nissan da katı hal pillerine yoğunlaşıyor: İlk üretim hattını kurmaya başladı

Tam Boyutta Gör Katı hal bataryaları geleceğin pil teknolojileri arasında gösteriliyor ve birçok firma katı hal pilleri geliştirmek için çalışmalarını sürdürüyor. Nissan da bu firmalardan biri. Japon üretici, katı hal bataryalar için pilot üretim hattının inşaatına başladığını duyurdu.

Katı hal pilli ilk araç 2029'da piyasada olacak

Yokohama fabrikasında pilot üretim hattını kurmaya başlayan şirket, Ambition 2023 stratejisi kapsamında katı hal bataryalarını kullanan ilk elektrikli aracını 2029'un başlarında piyasaya sürmeyi hedefliyor.

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Nissan, yeni teknolojinin, geleneksel lityum iyon pillerin iki katı enerji yoğunluğu sunacağını ve daha düşük maliyete sahip maliyete sahip olacağını söylüyor. Nissan ayrıca, katı hal pillerin şarj sürelerini üçte bir oranında azaltacağını belirtiyor. Şirket, moleküler düzeyde malzeme araştırmaları da dahil olmak üzere geniş kapsamlı araştırma ve geliştirme faaliyetleri yürütüyor.

Tam Boyutta Gör Ekim ayında Nissan, Hyper Force EV konseptini tanıttı. Tamamen katı hal pillerle çalışan elektrikli süper otomobil, 1.341 beygir güce sahip olacak. Tesla Cybertruck benzer köşeli tasarıma sahip olan otomobil maksimum aerodinami için NISMO yarış ekibiyle birlikte tasarlandı. Nissan, elektrikli süper otomobilinin 2030 yılına kadar piyasaya sürüleceğini açıkladı.

Nissan, 2030 yılına kadar 19 yeni elektrikli araç (hibritler dahil) piyasaya sürerek, küresel satışlarının %55'ini elektrikli hale getirmeyi planlıyor.

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Nissan da katı hal pillerine yoğunlaşıyor: Üretim hattı kuracak