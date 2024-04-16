Nissan da katı hal pillerine yoğunlaşıyor: İlk üretim hattını kurmaya başladı

Katı hal pilli ilk araç 2029'da piyasada olacak
Yokohama fabrikasında pilot üretim hattını kurmaya başlayan şirket, Ambition 2023 stratejisi kapsamında katı hal bataryalarını kullanan ilk elektrikli aracını 2029'un başlarında piyasaya sürmeyi hedefliyor.
Nissan, yeni teknolojinin, geleneksel lityum iyon pillerin iki katı enerji yoğunluğu sunacağını ve daha düşük maliyete sahip maliyete sahip olacağını söylüyor. Nissan ayrıca, katı hal pillerin şarj sürelerini üçte bir oranında azaltacağını belirtiyor. Şirket, moleküler düzeyde malzeme araştırmaları da dahil olmak üzere geniş kapsamlı araştırma ve geliştirme faaliyetleri yürütüyor.
Nissan, 2030 yılına kadar 19 yeni elektrikli araç (hibritler dahil) piyasaya sürerek, küresel satışlarının %55'ini elektrikli hale getirmeyi planlıyor.Kaynakça https://www.nissan-global.com/EN/COMPANY/PLAN/AMBITION2030/ https://electrek.co/2024/04/16/nissan-steps-up-all-solid-state-ev-battery-plans/ Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Efsane Türkiye’ye gelse alırım..
Başka reklamınız yokmu yav yıllardır aynı post
O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz. Aynısını küçükken ışıklı ayakkabımda yaşamıştım oradan biliyorum. Ayakkabıma yan bakmaktan düz yürüyemiyordum. Hava atmaktan ziyade o havayı yaşamayı tercih ederim. 7 de olsam 70 de olsam kararım değişmeyecek.
Kaç aydır güne bu reklamla başlıyorum artık bağımlılık yaptı her gün bir toz alınca günümün anlamı oluyor (!)
zaten 40 saat çalışıyorum
Türkçe dil desteği yok ne kullandıüımızı bilmiyoruz
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
arkadaşlar fc24 gerçekten bedavaya veriliyor kaçırmayıınn
bu reklam daha ne kadar kalacak
30 yıldır bunu görüyoruz
@ccguven sizden daha istilacı olamazlar...
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)