Chevrolet 3 Sene Boyunca Gerçeği Saklamış: Volt Tam Elektrikli (EV) Değil!

Tarihler dünü gösterene kadar 2011 Chevrolet Volt'un sahip olduğu içten yanmalı motor ile tekerlekleri arasında direkt mekanik bir bağlantı olduğunu konuşsak gerçekten saçma olurdu. Ama bu, düne kadar geçerliydi! Bu konu hakkında çeşitli otomotiv otoritelerinin farklı zamanlarda bazı imaları olsa da GM hep Volt'un 'uzun menzilli elektrikli otomobil' olduğunu; yani içten yanmalı motorunun bataryaları doldurmak için devreye girdiği ve tekerleklerle mekanik bir bağlantısının olmadığını belirtiyordu.

Motor Trend'e Volt ile uzun bir test olanağı sağlayan GM, testi yapan editörün 112 kilometre/saat hızında giderken içten yanmalı motorun da tekerleklere güç vermeye başladığını farkedip test yazısında bunu yayınlamasıyla gerçeği açıklamak zorunda kaldı. 3 senedir sürekli yalanladığı bir konuda birden yapılan açıklamalardan vazgeçip, bazı 'özel' durumlarda içten yanmalı motorun da tekerleklere hareket verdiğini açıklamak şirkete tepki yağmasına neden oldu.

Konu hakkında özellikle Amerika ve İngiltere merkezli otomobil blog ve sitelerinde büyük tartışmalar yaşanıyor. Bazı büyük otomobil haber sitelerinin editörleri GM'den yeni bir açıklama gelmesini beklemeksizin şirket yetkililerini 3 senedir yalan söylemekle suçladılar, yapılan anketlerle de bu düşünce desteklenmiş görünüyor.