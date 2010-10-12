Chevrolet 3 Sene Boyunca Gerçeği Saklamış: Volt Tam Elektrikli (EV) Değil!

Tarihler dünü gösterene kadar 2011 Chevrolet Volt'un sahip olduğu içten yanmalı motor ile tekerlekleri arasında direkt mekanik bir bağlantı olduğunu konuşsak gerçekten saçma olurdu. Ama bu, düne kadar geçerliydi! Bu konu hakkında çeşitli otomotiv otoritelerinin farklı zamanlarda bazı imaları olsa da GM hep Volt'un 'uzun menzilli elektrikli otomobil' olduğunu; yani içten yanmalı motorunun bataryaları doldurmak için devreye girdiği ve tekerleklerle mekanik bir bağlantısının olmadığını belirtiyordu.
Motor Trend'e Volt ile uzun bir test olanağı sağlayan GM, testi yapan editörün 112 kilometre/saat hızında giderken içten yanmalı motorun da tekerleklere güç vermeye başladığını farkedip test yazısında bunu yayınlamasıyla gerçeği açıklamak zorunda kaldı. 3 senedir sürekli yalanladığı bir konuda birden yapılan açıklamalardan vazgeçip, bazı 'özel' durumlarda içten yanmalı motorun da tekerleklere hareket verdiğini açıklamak şirkete tepki yağmasına neden oldu.
Konu hakkında özellikle Amerika ve İngiltere merkezli otomobil blog ve sitelerinde büyük tartışmalar yaşanıyor. Bazı büyük otomobil haber sitelerinin editörleri GM'den yeni bir açıklama gelmesini beklemeksizin şirket yetkililerini 3 senedir yalan söylemekle suçladılar, yapılan anketlerle de bu düşünce desteklenmiş görünüyor.
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Fosil yakıtla çalışan içten yanmalı motorların veriminin ne kadar düşük olduğu ve bu verimin motorun devrinden ne kadar etkilendiğini göze alırsak durum değişiyor. Basitçe izah etmek gerekirse; elimizdeki içten yanmalı motoru şehirlerarası yolda80-90 arası gidiyormuş gibi en verimli olduğu devir aralığında çalıştırarak elde ettiğimiz enerjiyi elektrikli motorla şehir içinde kullanırsak(ki elektrik motorlarının verimi %90ın üzerindedir ve devir değişiminin verim üzerine etkisi içten yanmalı bir motora göre oldukça düşüktür) fazladan enerji dönüşümü yaptığımız için kaybolan enerjinin çok çok daha fazlasını kazanmış oluruz.
bi mutahitle anlasiyosunuz 8 oda 3 salon ev yapcak size sonra ev bitiyo size diyoki 4 oda 1 salon sizde evet 8 oda mantiksizdi zaten 4oda 1 salon mantiklimi diceksiniz
yani demek istedigim teknik seyleri bi kenara birakin mantik falan aramayin koskoca firma yalan soylemis bu otomobil devrim yapacak demis en uzun menzilli sadece eektrik aktarmali motoru olacak demis sonuc normal bir hybrit ve hala bunu adamlar napsin mantiklisi bu gibi soleyebilenler varya ne diyim ben artik
bu firmalarin birsuru yatirimcisi var borsada hissedarlari var gmi kurtarcak modeller arasinda gosteriliyodu bu arac(iflasin esigine geldigi gunlerde) millet bu araca guvenerek borsada hisselerini bile satmamis olabilir ama biz hala isin ustasiymisiz gibi yok sarj olamdan nasi gitcekti baglanti olsa nolur olmasa nolur yorumlari cok komik gidin bu teknik bilgilerinizle hybrit arac uratin ne diyim
Katılıyorum +1 Biriside demiş alacakmısınız ki.Almayacaz zaten konu o kocaman dünya capında bir firmanın insanları aptal yerine koyması sadece tüketicileri degil rakiplerinide.Konu biz değiliz yani anladın mı
ELEKTRİK OLUSTURURKEN DUNYAYA ZARAR VERİLMİYORMU?
NUKLEER REAKTORLER
TERMİK SANTRALLER VS VS
AZ YAKAN Bİ LPG COK DAHA CEVRECİ
HEM elektrikli arabamı olur ya. bunun bataryası zırt pırt biter. sarj tutmaz vs vs
buna woofer baglayamassın sesi biraz fazla acsan sarjı cabuk biter far derdi vs vs
bi suru abuk subuk seyi var. elektrikli arabaların tipi bile arabaya benzemiyor.
insallah tum elektrikli arabalar tutmazda yapanların elinde patlar
20 yıl sonra petrol kalmadığında ortalıkta araçları itersiniz artık.
Benzinli motor, ha bataryaları şarj etmiş, ha direk tekerleklere tahrik vermiş, ne anlamı var?
Ki zaten şarj tamamen bittiği zaman, bu araç ne kadar sürede şarj edebilecekki? Yani 3 saat boyunca benzinli motorun "jeneratör" gibi çalışıp, o süre zarfındada sağa çekip dörtlüleri yakıp bekleyeceğinimi düşünüyordu alanlar anlamadım. Hani 5-10 dakikada şarj olabilen bir araç olsa anlarımda.
Saçma bir tepki olmuş. Araç belirtilen limitlerde zaten "tamamen" elektrikli olarak ilerleyebiliyor.
Hani şarj süresi 5-10 dakikaya inmiş olur ( henüz böyle bir teknoloji zaten yok ), tepkileri anlarım...
With fully charged batteries, enough electrical energy will be stored to power the Volt up to 40 miles (64 km), a distance longer than the daily commute for 75% of Americans,[7] whose average commute is 33 miles (53 km).[8] After 40 miles (64 km), a small 4-cylinder internal combustion engine using premium-grade gasoline creates electricity on-board using a 55 kW (74 hp) generator to extend the Volt's range to more than 300 miles (483 km).[9][10] The electrical power from the generator is sent primarily to the electric motor, with the excess going to the batteries, depending on the state of charge (SoC) of the battery pack and the power demanded at the wheels. The distribution is controlled by the electronic control unit (ECU) of the vehicle.[11][12] Above 70 miles per hour (110 km/h) the internal combustion engine engages to help turn the wheels directly, improving performance and boosting high-speed efficiency by 10 to 15 percent.
Yukarıda yazana göre, araç tam şarj ile 40 mil yol yapıyor, 40 milden sonra benzin motoru şarj amaçlı çalışıyor ve 300 mil şarj yapabiliyor. Hız 70 mil üzerine çıkınca benzin motoru doğrudan tekerleklere hareket veriyor.
Adamlar durumu zaten açıklamış, bence gereksiz bir tartışma yapılıyor. Yazana göre USA'da günlük ortalama kullanım 33 mil, yani hergün şarj edilirse, hiç benzin kullanmadan aracı kullanmak mümkün. Tabi yüksek hızlara çıkmamak şartıyla.
O zaman bu araç hybrid.