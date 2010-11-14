Chevrolet, Cruze Eco modelinin detaylarını açıkladı

Chevrolet ülkemizde de popüler olan Cruze modelinin Eco versiyonuna ait detayları açıkladı. Firmanın 2011 model gamında yer alan Cruze Eco, tüketim değerleriyle öne çıkacak gibi görünüyor. 1.4 litre hacminde turbo beslemeli Ecotec motoru 138 beygir güç ve 200nm tork üreten Cruze Eco, manuel vites konfigürasyonunda şehir içerisinde 28mpg (11.76 km/litre), şehir dışında ise 42 mpg (17.64 km/litre) otomatik vites konfigürasyonunda ise 26 mpg (10.9 km/litre) şehir içi ve 37 mpg (15.54 km/litre) şehir dışı olmak üzere sınıfında rekabetçi yakıt tüketim değerlerine imza atacak.

Yakıt tüketimiyle ilgili iddialı değerlere ulaşabilmek için Cruze'u yeniden ele alan Chevrolet mühendisleri, aracın aerodinamik tasarımı üzerinde bazı güncellemeler yapmışlar. Revize edilen ızgara, arka spoyler ve aracın altındaki paneller ile birlikte düşürülen sürüş yüksekliği, hafifletilmiş 17-inç jantlar ve düşük dirençli Goodyear lastikler ile birlikte Cruze Eco'nun orjinal Cruze ile kıyaslandığında yaklaşık 100 kilo hafifletildiği ve bu sayede yakıt tüketiminde, yukarıda detaylarını verdiğimiz sınıfında iddialı değerlere ulaşıldığı belirtiliyor.

Yurt dışı satışı Ocak ayında başlayacak Chevrolet Cruze Eco'nun fiyatı ise 18,895 dolar olacak.