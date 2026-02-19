Chevrolet, GMC ve Cadillac'ın Türkiye fiyatları gündem oldu

Otomotiv dünyasına ilişkin gelişmeleri yakından takip eden Barış, DonanımHaber okurlarına otomobil haberleri çoğunlukta olmak üzere Türkiye gündemine ilişkin içerikler de aktarıyor.

Tam Boyutta Gör Tur Oto temsilciliğinde Türkiye pazarına giriş yapan Cadillac, GMC ve Chevrolet markaları için detaylar netleşmeye başladı. Etem Sayın, bir bayiden elde edilen fiyat listesini paylaştı. Fiyatlar 11 milyon TL'den başlayıp 55 milyon TL seviyesine kadar çıkıyor. En pahalı model Corvette Z06 Coupe. Modelin ABD'deki başlangıç fiyatı ise 120 bin dolar seviyesinde.

Chevrolet, GMC ve Cadillac Türkiye fiyatları

Listedeki en ucuz araç olan GMC Sierra Denali, 11 milyon TL fiyat etiketine sahip. Aynı markanın üç sıra koltuklu lüks SUV modeli Yukon Denali ise 27.750.000 TL'lik fiyatla satılıyor. Söz konusu modelin ABD'deki başlangıç fiyatı yaklaşık 84 bin dolar.

Chevrolet, GMC ve Cadillac Türkiye fiyat listesi💸 Versiyon Fiyat Chevrolet Tahoe RST 21.000.000 TL Chevrolet Tahoe High Country 23.500.000 TL Chevrolet Suburban High Country 25.500.000 TL GMC Yukon Denali 27.750.000 TL Cadillac Escalade Sport Platinium/Lux Platinium 36.000.000 TL Cadillac Escalade ESV Sport Platinium/Lux Platinium 38.500.000 TL Cadillac Escalade V Series 45.500.000 TL Corvette Stingray 3LT Coupe 32.500.000 TL Corvette Z06 Coupe 55.500.000 TL GMC Sierra Denali Standard Bed 11.000.000 TL

