Giriş
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri Bildirim Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Saate Göre Otomatik Ayarla
    Detaylı Site Tercihleri
    İndirim Kodu indirim kodu
    Anlık Bildirim

    Chevrolet, GMC ve Cadillac'ın Türkiye fiyatları gündem oldu

    Türkiye pazarında Cadillac, GMC ve Chevrolet markalarının temsilciliğini alan Tur Oto'nun fiyat listesi ortaya çıktı. Fiyatlar 55 milyon TL’ye kadar yükselirken zirvede Corvette Z06 Coupe yer alıyor.

    Chevrolet, GMC ve Cadillac'ın Türkiye fiyatları gündem oldu Tam Boyutta Gör
    Tur Oto temsilciliğinde Türkiye pazarına giriş yapan Cadillac, GMC ve Chevrolet markaları için detaylar netleşmeye başladı. Etem Sayın, bir bayiden elde edilen fiyat listesini paylaştı. Fiyatlar 11 milyon TL'den başlayıp 55 milyon TL seviyesine kadar çıkıyor. En pahalı model Corvette Z06 Coupe. Modelin ABD'deki başlangıç fiyatı ise 120 bin dolar seviyesinde.

    Chevrolet, GMC ve Cadillac Türkiye fiyatları

    Listedeki en ucuz araç olan GMC Sierra Denali, 11 milyon TL fiyat etiketine sahip. Aynı markanın üç sıra koltuklu lüks SUV modeli Yukon Denali ise 27.750.000 TL'lik fiyatla satılıyor. Söz konusu modelin ABD'deki başlangıç fiyatı yaklaşık 84 bin dolar. 

    Chevrolet, GMC ve Cadillac Türkiye fiyat listesi💸
    Versiyon Fiyat
    Chevrolet Tahoe RST 21.000.000 TL
    Chevrolet Tahoe High Country 23.500.000 TL
    Chevrolet Suburban High Country 25.500.000 TL
    GMC Yukon Denali 27.750.000 TL
    Cadillac Escalade Sport Platinium/Lux Platinium 36.000.000 TL
    Cadillac Escalade ESV Sport Platinium/Lux Platinium 38.500.000 TL
    Cadillac Escalade V Series 45.500.000 TL
    Corvette Stingray 3LT Coupe 32.500.000 TL
    Corvette Z06 Coupe 55.500.000 TL
    GMC Sierra Denali Standard Bed 11.000.000 TL

    Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin: DH App Gallery Uygulamasını İndir DH Android Uygulamasını İndir DH iOS Uygulamasını İndir
    Daha Fazla Video
    Sessiz Video Tercihleri
    Otomatik yükle ve oynat
    Video bitince sonrakine geç
    Profil resmi
    donanimhabercom Instagram

    Hollywood'u ayağa kaldıran yapay zeka videosu

    Profil resmi
    maligezgin 15 saat önce

    vay be gayet iyi

    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sorgu:

    Forumdan Konular

    gta san andreas türkçe dublaj mod demirdöküm nitromix kaç derecede çalışmalı motorstörung werkstatt ne demek cep magnet bridgestone lastik yorumları

    Editörün Seçtiği Sıcak Fırsatlar

    Sıcak Fırsatlar Forumunda Tıklananlar

    Tavsiyelerimiz

    Telefon Tavsiyesi Tümü
    10.000-15.000 TL Arası Telefonlar
    Samsung A16
    Samsung A16
     Bu Telefonu Satın Al
    Notebook Tavsiyesi Tümü
    20.000-30.000 TL Arası Laptoplar
    MSI MODERN 15
    MSI MODERN 15
     Bu Notebook'u Satın Al
    Sistem Tavsiyesi Tümü
    Üst Seviye Sistem
    Bu Sistemi Satın Al
    Yeni Haber
    şimdi
    Geri Bildirim
    DH Çerez
    Hizmet kalitesi için çerezleri kullanabiliriz, DH'yi kullanırken depoladığımız çerezlerle ilgili veri politikamıza gözatın.
    Kabul Ediyorum