Chevrolet, GMC ve Cadillac'ın Türkiye fiyatları gündem oldu

Chevrolet, GMC ve Cadillac Türkiye fiyatları
Listedeki en ucuz araç olan GMC Sierra Denali, 11 milyon TL fiyat etiketine sahip. Aynı markanın üç sıra koltuklu lüks SUV modeli Yukon Denali ise 27.750.000 TL'lik fiyatla satılıyor. Söz konusu modelin ABD'deki başlangıç fiyatı yaklaşık 84 bin dolar.
|Versiyon
|Fiyat
|Chevrolet Tahoe RST
|21.000.000 TL
|Chevrolet Tahoe High Country
|23.500.000 TL
|Chevrolet Suburban High Country
|25.500.000 TL
|GMC Yukon Denali
|27.750.000 TL
|Cadillac Escalade Sport Platinium/Lux Platinium
|36.000.000 TL
|Cadillac Escalade ESV Sport Platinium/Lux Platinium
|38.500.000 TL
|Cadillac Escalade V Series
|45.500.000 TL
|Corvette Stingray 3LT Coupe
|32.500.000 TL
|Corvette Z06 Coupe
|55.500.000 TL
|GMC Sierra Denali Standard Bed
|11.000.000 TL
