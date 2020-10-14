Chrome OS 86 kullanıma sunuldu: Özel imleç renkleri, giriş ekranı iyileştirmeleri ve daha fazlası

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Google, geçtiğimiz hafta Chrome 86'yı kullanıcılara sunduktan sonra bugün, Chromebook cihazları için çeşitli iyileştirmeler ve yeni özellikler getiren bir sürüm olan Chrome OS 86 işletim sisteminin genel kullanıma sunulduğunu duyurdu. Google, Chrome OS 86 ile Chromebook'un engelli kişiler tarafından daha fazla erişilebilir olmasını sağlamaya odaklanmış.

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Chrome OS 86 ile gelen özellikler

Chromebook'a giriş yapmayı daha güvenli ve hızlı hale getiren iki yeni özellik kullanıma sunuldu. Bunlardan ilki şifrenizi gözden geçirmenizi sağlayan ve hatalı girişlerin önüne geçmeyi amaçlayan şifreyi açık metin olarak gösterme özelliği. Bu özelliği göz şeklindeki simgeye tıklayarak etkinleştirebilir şifrede bir hatanızın olup olmadığını kontrol edebilirsiniz. Özelliği etkinleştirdikten sonra 5 saniye boyunca hiçbir işlem yapmadığınız takdirde özellik otomatik olarak kapanacak ve 30 saniye boyunca hiçbir işlem yapılmadığında da tüm giriş silinecek.

İkinci olarak kullanıma sunulan özellik ise tamamen hız odaklı. Yeni güncelleme ile şifrenizi doğru girdiğiniz takdirde direkt olarak cihazın kilidi açılacak. Herhangi bir onay vermenize gerek kalmayacak. Bu özelliği kullanmak isteyen kullanıcıların, Ayarlar'dan manuel olarak etkinleştirmeli gerekiyor.

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Chrome OS 86 ile gelen bir diğer değişiklik, fare imleci için yeni renklerin seçilebiliyor olması. İmleç rengi değişikliği ile varsayılan renk haricinde yedi yeni renkten birini tercih edebilirsiniz. Bu renkler; kırmızı, sarı, yeşil, camgöbeği, mavi, macenta ve pembe. İmlecininzin rengini, Ayarlar uygulamasının "Fare ve dokunmatik yüzey" bölümünden değiştirebilirsiniz.

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Chrome OS 86 ile daha işlevsel olan bölümlerden bir tanesi de galeri uygulaması. Yeni güncelleme ile değişen kullanıcı arayüzünün, medyayı görüntülemeyi ve düzenlemeyi daha akıcı hale getirmesi planlanmış. Aynı zamanda kırpma ve filtre özelliklerinde de iyileştirilmeler yapılmış.

Chrome OS 86, artık HDR özellikli Chromebook'larda YouTube ve benzer web sitelerinden HDR videoların oynatılmasını destekliyor. HDR özelliği bulunmayan cihaza sahip kullanıcılar ise HDR destekli harici bir monitörle bu güncellemeden faydalanabilir.

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Yeni güncelleme, mesajlaşma uygulamalarında ve sosyal medyalarınızda bir şeyler yazarken size emoji önerilerinde bulunacak.

Chrome OS 86'da kişisel bilgilerinizi daha hızlı tamamlamanızı sağlayacak ad-soyad, e-posta, adres ve telefon numarası önerileri sunulacak.

Google ayrıca, vurgulanmayan metni koyulaştırarak kullanıcıların yüksek sesle okunan metne odaklanmasını kolaylaştıracak şekilde yeni bir özellik olan seç ve dinle özeliğinin yanı sıra Android uygulamaları için Family Link ve okul hesabı desteği de sunmaya başladı.

Chrome OS 86, bugün itibari ile belirli bölgelerde kullanıma sunuldu. Önümüzdeki haftalarda kademeli olarak tüm Chromebook kullanıcılarına sunulacak.

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