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    Chrome OS 86 kullanıma sunuldu: Özel imleç renkleri, giriş ekranı iyileştirmeleri ve daha fazlası

    Google, Chrome OS 86'yı kullanıma sunuyor. Güncelleme, platformun daha erişilebilir olmasına yardımcı olmak için birçok iyileştirme getiriyor.
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    İşletim Sistemleri
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    Bahtiyar Ergülü
    Teknoloji Editörü
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    Chrome OS 86 kullanıma sunuldu: Özel imleç renkleri, giriş ekranı iyileştirmeleri ve daha fazlası
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    Google, geçtiğimiz hafta Chrome 86'yı kullanıcılara sunduktan sonra bugün, Chromebook cihazları için çeşitli iyileştirmeler ve yeni özellikler getiren bir sürüm olan Chrome OS 86 işletim sisteminin genel kullanıma sunulduğunu duyurdu. Google, Chrome OS 86 ile Chromebook'un engelli kişiler tarafından daha fazla erişilebilir olmasını sağlamaya odaklanmış.

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    Chrome OS 86 ile gelen özellikler

    Chromebook'a giriş yapmayı daha güvenli ve hızlı hale getiren iki yeni özellik kullanıma sunuldu. Bunlardan ilki şifrenizi gözden geçirmenizi sağlayan ve hatalı girişlerin önüne geçmeyi amaçlayan şifreyi açık metin olarak gösterme özelliği. Bu özelliği göz şeklindeki simgeye tıklayarak etkinleştirebilir şifrede bir hatanızın olup olmadığını kontrol edebilirsiniz. Özelliği etkinleştirdikten sonra 5 saniye boyunca hiçbir işlem yapmadığınız takdirde özellik otomatik olarak kapanacak ve 30 saniye boyunca hiçbir işlem yapılmadığında da tüm giriş silinecek.

    İkinci olarak kullanıma sunulan özellik ise tamamen hız odaklı. Yeni güncelleme ile şifrenizi doğru girdiğiniz takdirde direkt olarak cihazın kilidi açılacak. Herhangi bir onay vermenize gerek kalmayacak. Bu özelliği kullanmak isteyen kullanıcıların, Ayarlar'dan manuel olarak etkinleştirmeli gerekiyor.

    Chrome OS 86 kullanıma sunuldu: Özel imleç renkleri, giriş ekranı iyileştirmeleri ve daha fazlası
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    Chrome OS 86 ile gelen bir diğer değişiklik, fare imleci için yeni renklerin seçilebiliyor olması. İmleç rengi değişikliği ile varsayılan renk haricinde yedi yeni renkten birini tercih edebilirsiniz. Bu renkler; kırmızı, sarı, yeşil, camgöbeği, mavi, macenta ve pembe. İmlecininzin rengini, Ayarlar uygulamasının "Fare ve dokunmatik yüzey" bölümünden değiştirebilirsiniz.

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    Chrome OS 86 ile daha işlevsel olan bölümlerden bir tanesi de galeri uygulaması. Yeni güncelleme ile değişen kullanıcı arayüzünün, medyayı görüntülemeyi ve düzenlemeyi daha akıcı hale getirmesi planlanmış. Aynı zamanda kırpma ve filtre özelliklerinde de iyileştirilmeler yapılmış.

    Chrome OS 86, artık HDR özellikli Chromebook'larda YouTube ve benzer web sitelerinden HDR videoların oynatılmasını destekliyor. HDR özelliği bulunmayan cihaza sahip kullanıcılar ise HDR destekli harici bir monitörle bu güncellemeden faydalanabilir.

    Chrome OS 86 kullanıma sunuldu: Özel imleç renkleri, giriş ekranı iyileştirmeleri ve daha fazlası
    Tam Boyutta Gör

    Yeni güncelleme, mesajlaşma uygulamalarında ve sosyal medyalarınızda bir şeyler yazarken size emoji önerilerinde bulunacak.

    Chrome OS 86'da kişisel bilgilerinizi daha hızlı tamamlamanızı sağlayacak ad-soyad, e-posta, adres ve telefon numarası önerileri sunulacak.

    Google ayrıca, vurgulanmayan metni koyulaştırarak kullanıcıların yüksek sesle okunan metne odaklanmasını kolaylaştıracak şekilde yeni bir özellik olan seç ve dinle özeliğinin yanı sıra Android uygulamaları için Family Link ve okul hesabı desteği de sunmaya başladı.

    Chrome OS 86, bugün itibari ile belirli bölgelerde kullanıma sunuldu. Önümüzdeki haftalarda kademeli olarak tüm Chromebook kullanıcılarına sunulacak.



    Kaynakça https://9to5google.com/2020/10/13/chrome-os-86/ https://www.androidpolice.com/2020/10/13/chrome-os-86-starts-rolling-out-today-with-custom-cursor-colors-login-screen-improvements-and-more/ Yorum Yaz Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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    En gerçekçi yapay et

    hareketliperde

    MERHaba kız var mı :D

    48 dakika önce
    Bildiğin Odun

    İthal yapay et satışlarımıza hazır mısın Türkiye

    1 saat önce
    ardicli2000

    yine de bir et değil...

    1 saat önce
    CrrystaL

    ne la bu

    2 saat önce
    TheJudgé

    bune la

    8 saat önce
    zOppOr

    Deneme

    12 saat önce
    hareketliperde

    v

    18 saat önce
    Steelo

    noluyo

    19 saat önce
    TR_mahmutpek

    bu ne la

    1 gün önce
    danlabilic

    .

    1 gün önce
    ikibinonlar

    👌🏻 test

    2 hafta önce
    bahtiyaruckun

    3D yazıcıya en kısa zamanda ötv geliyor zam geliyor desenize

    4 hafta önce
    Jeolog.

    test

    4 hafta önce
    Ankaratıplı

    içine etin besin değerlerini entegre etsinler ya da çok fazla abarttım

    1 ay önce
    Barni Moloztaş

    3D YAZICIYA BAS ÖTV BASSSSSS

    1 ay önce
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    Soul741 (Hasan Gedik) 1 hf. en beğenilen
    Kimse haberi okumuyor. Haber tarayıcı olan Chrome değil, işletim sistemi olan Chrome OS hakkında
    Yanıtla +12
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    emre1393 (Emre K......) 1 hf.
    aslan besleyen yemini düşünmez
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    aslan besleyen yemini düşünmez ...
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    Yorumlar (8) Yorum Yaz Forumda Gör
    homosapiens17 (Görkem Serbes) 4 gün
    gençler bahsedilen tarayıcı değil işletim sistemi dikkat edelim
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    DH Misafiri 1 hf.
    kuruluyor
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    mehmehcik_71 (uygar yolcu) 1 hf.
    İşletim sistemi :/
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    Silent Guardian (Muhammet Tüfekçi) 1 hf.
    Chromebook harici kurulmuyor değil mi bu arkadaşlar? Eski PCme falan kursam diye düşündüm.
    2 Yanıt Yanıtla
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    68060 1 hf. Silent Guardian
    Kurabilirsin ama UEFI önyükleme desteği istiyor.
    1 Yanıt Yanıtla +1
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    BekirHan (Bekir Han) 1 hf. Silent Guardian
    Kurabilirsin, hatta konfig eski ise çok işini görür. Windows' a göre çok daha hafif bir sistem. Zaten satılan chromebook özelliklerine de baktığında bunu görebilirsin.
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    emre1393 (Emre K......) 1 hf.
    aslan besleyen yemini düşünmez
    Resmin büyük halini görebilmek için tıklayın
    Yanıtla +6
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    Soul741 (Hasan Gedik) 1 hf. en beğenilen
    Kimse haberi okumuyor. Haber tarayıcı olan Chrome değil, işletim sistemi olan Chrome OS hakkında
    Yanıtla +12
    İşlemler Yorumu Şikayet Et Yorumu Forumda Gör Yorum Bağlantısını Al
    trooe199 (Skinoski Sama) 1 hf.
    Artık ezen chrome değil Edge. Chrome'nin 3'te 1'i kadar ram kullanıyor tüm eklentiler gayet güzel bir şekilde çalışıyor. Hızlı geçişi ve tüm eklentileri Chrome mağazasından çekmesi de geçişi gayet kolaylaştırmış. En azından bir bakmanızı öneririm.
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    TITAN (S K) 1 hf.
    hala opera firefox filan diyorlar 16 gb ram ve ssd varsa chrome alayını eziyor
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    Furkooo85 (Furkan AKÇATEPE) 1 hf. TITAN
    Chrome'un sistem gereksinimi 16 GB herhalde ama Firefox ve Opera için 4 GB
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